La academia online Serás reinventa con IA la preparación de oposiciones a Guardia Civil, Policía y Ejército

Serás ha presentado un innovador sistema de estudio de oposiciones basado en inteligencia artificial que permite al opositor planificar día a día su formación; optimizar lo que se estudia y lo que no; y estar siempre acompañado gracias a un equipo combinado de personas y agentes IA que dan soporte de tutoría a los alumnos. Otra innovación es que el alumno puede empezar a estudiar en cualquier momento, sin tener que esperar al arranque del curso académico, como sucede en el resto de academias

Madrid, 11 de julio de 2025.- La histórica academia de oposiciones Serás, anteriormente ASM Online, ha presentado en Madrid un innovador modelo educativo que promete revolucionar la preparación de oposiciones a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.



Este modelo se basa en un sistema de inteligencia artificial generativa y actúa sobre tres aspectos clave para cualquier opositor. En primer lugar, planifica de forma personalizada el día a día del estudiante, considerando variables como tiempo y hábitos de estudio, evolución en la adquisición de conocimientos y resultados en tests y simulacros. En segundo lugar, el sistema optimiza en todo momento qué estudiar y qué no. En las pruebas del otoño pasado para el Ingreso en la Guardia Civil, un alumno de Serás obtuvo el número 1 estudiando solo el 57% del temario. Y, en tercer lugar, el sistema ofrece acompañamiento emocional y soporte constante. Cada opositor cuenta con un tutor disponible las 24 horas. Cuando este no está, toma el relevo un gemelo digital llamado "agente tutor".



Juanjo Amorín, experto en desarrollo de negocios digitales y socio de Serás, afirma que "lo que hemos hecho con este sistema es reinventar cómo se estudia una oposición" porque en sus palabras "no tenía sentido que en la era de la inteligencia artificial se sigan preparando oposiciones como hace 50 años".



A partir de ahora, quienes quieran opositar a la Guardia Civil y a ascensos dentro del Cuerpo, a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas, pueden comenzar a estudiar en cualquier momento, incluso hoy mismo, ya que el sistema es personalizado. Ya no es necesario esperar al inicio del curso académico, tradicionalmente en septiembre, para comenzar la formación.



Según Roberto Fuentes, CEO de Serás, "con este salto de sistema queremos que miles de personas cumplan su sueño de ser guardia civil, policía nacional o militar cuanto antes, reduciendo tiempo de formación y mejorando los sistemas de aprendizaje y apoyo".



Todo ello se acompaña de un plan de contratación más democrático y económico que el de otras academias. Se pueden contratar suscripciones de entre 1 y 12 meses, todo online en su página web: https://seras.es. Durante ese tiempo, el alumno tiene acceso ilimitado a todos los recursos: temario inteligente, planificador online, la herramienta CreaTest para simulacros personalizados, calendario interactivo de pruebas físicas, clases y tutorías con el profesorado. El objetivo: que cada estudiante estudie el tiempo que necesite, desde el momento en que lo decida.



El modelo educativo de Serás apuesta, ante todo, por la personalización y por adaptarse a las circunstancias de cada opositor.



Serás lleva más de 50 años formando opositores, muchos de ellos número 1 de sus promociones, y ha sido premiada en varias ocasiones por la calidad de su enseñanza. En 2025, seguirá a la vanguardia. Sus señas de identidad: innovación, excelencia educativa y el compromiso de un equipo docente de prestigio. Su misión: que los alumnos de Serás lleguen a ser lo que quieran ser.



