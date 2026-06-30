Academia Del Paisaje lanza un máster en paisajismo con certificación universitaria - Academia del Paisaje

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de junio 2026.- La formación especializada en diseño de espacios exteriores adquiere una relevancia creciente ante la necesidad de crear jardines más sostenibles, funcionales y conectados con la biodiversidad. En este escenario, Academia Del Paisaje lanza el Máster Ecosistémico en Garden Design, un título de paisajismo orientado a la esfera privada que incorpora certificación universitaria de formación permanente, 60 créditos ECTS y reconocimiento internacional.

El programa consolida la apuesta de la plataforma por una formación de alto nivel, dirigida a profesionales y personas interesadas en desarrollar proyectos de paisajismo con criterios contemporáneos, sostenibles y técnicamente rigurosos.

Un máster de paisajismo con certificación universitaria

El acuerdo con la Agencia Universitaria Doctrina Qualitas permite que el Máster Ecosistémico en Garden Design sea la primera formación de Academia Del Paisaje con certificación universitaria. Este avance refuerza la profesionalización de su propuesta académica y sitúa el programa como una opción diferencial dentro del ámbito del paisajismo en lengua española.

El diploma puede emitirse a través de tres universidades partner: Sabal University, en Estados Unidos; ISTE, en Ecuador; y Universidad de las Naciones, en México. Esta certificación cuenta con reconocimiento en España, Europa y Latinoamérica, lo que aporta un valor añadido para quienes desean ejercer un paisajismo de calidad en distintos países hispanohablantes.

El máster tiene una duración de 12 meses y se imparte en modalidad 100 % digital. Su estructura progresiva aborda desde los fundamentos del diseño hasta la ejecución de proyectos complejos, incorporando la visión ecosistémica que caracteriza a Academia Del Paisaje. Esta metodología entiende los espacios exteriores como entornos vivos, capaces de favorecer la vegetación autóctona, la biodiversidad, la presencia de polinizadores y la interacción entre personas, fauna y naturaleza.

“Esta certificación es un paso que llevábamos tiempo persiguiendo. No se trata solo de un sello universitario: es la confirmación de que la formación que ofrecemos en Academia del Paisaje tiene el rigor y el reconocimiento que merece quien decide dedicar un año de su vida a especializarse en paisajismo”, señala Ignacio Ribera, fundador y director de Academia Del Paisaje.

Formación conectada con el sector profesional

Uno de los ejes principales del proyecto es la creación de alianzas estratégicas con entidades representativas del sector. Academia Del Paisaje ha alcanzado acuerdos con la Asociación Española de Paisajistas, la Asociación de Empresas de Jardinería Andaluza, la Federación Española de Empresas de Jardinería, el Colegio de Geógrafos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas.

Estas colaboraciones refuerzan la conexión entre formación y mercado laboral, generando un entorno académico vinculado a las necesidades reales del paisajismo y la jardinería profesional. Además, la academia mantiene una política activa de nuevos acuerdos con federaciones, colegios profesionales e instituciones para ampliar el reconocimiento del programa y las oportunidades del alumnado.

Academia Del Paisaje avanza así en su objetivo de hacer accesible una formación especializada, rigurosa y actualizada en paisajismo para profesionales de habla hispana. Su enfoque naturalista y ecosistémico redefine el valor del jardín privado, integrando excelencia estética, sostenibilidad, bienestar y respeto por el entorno natural.



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