Academia del Transportista lanza la mayor oferta española de Certificados Profesionales del Transporte

Madrid, 18 de febrero de 2025.- AT Academia del Transportista vuelve a liderar la formación en el sector, ofreciendo la mayor oferta educativa de España de Certificados de Profesionalidad del Transporte y la Logística

AT Academia del Transportista, referente internacional en formación para el sector del Transporte y la Logística, cuenta con el respaldo de más de 500.000 horas certificadas de Formación Profesional oficial impartidas el pasado año y reconocidas por el Ministerio de Educación, AT se consolida como líder en educación especializada en el Transporte y la Logística.



Titulaciones oficiales y oportunidades profesionales

AT Academia del Transportista ofrece una amplia variedad de Certificados de Profesionalidad para especializarse en diferentes áreas del sector del Transporte y la Logística, contemplando las siguientes áreas clave:



• Tráfico y transporte (Tráfico de Mercancías por Carretera, Tráfico de Viajeros por Carretera, Organización del Transporte y la Distribución).



• Gestión y logística (Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional, Gestión y Control del Aprovisionamiento, Gestión Comercial y Financiera del Transporte por Carretera, Organización y Gestión de Almacenes).



• Sanidad y emergencias (Transporte Sanitario, Atención Sanitaria en Catástrofes).



La oferta educativa completa la componen los siguientes Certificados Profesionales:



• COML0109: Tráfico de Mercancías por Carretera



• COML0111: Tráfico de Viajeros por Carretera



• COMT0210: Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional



• COML0209: Organización del Transporte y la Distribución



• COML0210: Gestión y Control del Aprovisionamiento



• COML0211: Gestión Comercial y Financiera del Transporte por Carretera



• COML0309: Organización y Gestión de Almacenes



• SANT0208: Transporte Sanitario



• SANT0108: Atención Sanitaria en Catástrofes



Además, si algún profesional quiere dedicarse a la enseñanza, también puede hacerlo superando este Certificado Profesional:



• SSCE0110: Habilitación para la Docencia en Grados A,B y C del Sistema de Formación Profesional.



Acceso gratuito a formación de calidad

Gracias a la apuesta de AT Academia del Transportista por la formación accesible y de calidad, estos cursos están totalmente subvencionados, permitiendo el acceso a una enseñanza especializada sin coste para los participantes. Con metodologías innovadoras y flexibles, la formación combina teoría y práctica, asegurando un aprendizaje adaptado a las necesidades del sector y alineado con las exigencias del mercado laboral.



Impulsa la carrera profesional con AT Academia del Transportista

Quienes buscan una formación oficial, gratuita y de alta calidad en Transporte y Logística tienen una gran oportunidad. AT Academia del Transportista ofrece los mejores programas para impulsar el futuro profesional en un sector en constante crecimiento y con alta demanda de profesionales cualificados.



No hay que dejar pasar esta oportunidad única de formación gratuita y certificada. Inscribirse ahora supone dar el primer paso hacia un futuro lleno de oportunidades en el apasionante mundo del Transporte y la Logística.



Para obtener más información o inscribirse a los cursos AT Academia del Transportista ha habilitado la siguiente landing:



Cursos Gratis: Transporte y Logística, títulos oficiales - Certificados Profesionales



