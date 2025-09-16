Accertify ahora ofrece una integración sencilla para los comerciantes de Shopify y Salesforce Commerce Cloud

(Información remitida por la empresa firmante)

ITASCA, Ill., 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Accertify, Inc., proveedor líder de soluciones de prevención de fraude e identidad digital, anunció hoy que los comerciantes que utilizan o consideran migrar a Shopify o Salesforce Commerce Cloud ahora pueden conectarse rápida y fácilmente a la plataforma de prevención de fraude para comercio electrónico de Accertify.

Gracias a las integraciones prediseñadas para ambas plataformas, los comerciantes pueden implementar la solución de Accertify más rápidamente y empezar a beneficiarse antes de su protección avanzada contra el fraude, lo que ayuda a reducir el fraude, proteger los ingresos y mejorar la experiencia del cliente.

"Nuestras nuevas integraciones facilitan a los comerciantes de Shopify y Salesforce Commerce Cloud el acceso a las mismas funciones avanzadas de prevención de fraude en las que confían las principales marcas globales", afirmó Mark Michelon, presidente de Accertify. "Se trata de ponerse en marcha rápidamente para que los comerciantes puedan centrarse en el crecimiento de su negocio y mantenerse por delante del fraude".

La plataforma de Accertify está diseñada para adaptarse a las necesidades de cada comerciante, ofreciendo soporte para una amplia gama de modelos de comercio electrónico y volúmenes de transacciones. La solución ayuda a los comerciantes a aprobar transacciones más legítimas, bloqueando las fraudulentas y reduciendo las devoluciones de cargos y los costes operativos.

La integración elimina las largas creaciones personalizadas, lo que permite a empresas de todos los tamaños adoptar rápidamente herramientas de prevención del fraude de nivel empresarial.

Acerca de Accertify Accertify, Inc. es uno de los principales proveedores de soluciones de prevención de fraude, gestión de contracargos y pasarelas de pago para clientes de diversos sectores a nivel mundial. La gama de productos y servicios de Accertify ayuda a las empresas de comercio electrónico a impulsar su negocio reduciendo el coste total del fraude, simplificando los procesos comerciales y aumentando los ingresos. Para obtener más información, visite www.accertify.com.

