- Accertify: El volumen de transacciones del Cyber Monday aumenta un 24 % gracias a que los carritos más pequeños y las compras nocturnas dominan

Los datos muestran un cambio continuo en el comportamiento del consumidor con una caída en el gasto promedio por transacción

ITASCA, Ill., 3 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- Accertify, Inc., un proveedor líder de plataformas unificadas de toma de decisiones sobre riesgos, publicó hoy los resultados del Cyber Monday 2025 que muestran un patrón de consumo interesante: más transacciones, cestas más pequeñas y un aumento en el volumen a las 9 pm, hora central.

Los clientes de Accertify procesaron 49,3 millones de transacciones el Cyber Monday, lo que representa un aumento del 24 % con respecto a 2024. Las transacciones ascendieron a 5.700 millones de dólares, lo que representa solo un aumento del 6 % con respecto a 2024. El volumen de transacciones alcanzó su punto máximo a las 9 pm CST, un cambio respecto al pico de 2024, que era a las 12 pm CST.

El valor promedio de las transacciones disminuyó un 14 % interanual, hasta los 114,98 dólares, similar a la caída que Accertify experimentó la semana pasada durante el Black Friday y reforzando la tendencia observada hacia compras de menor precio. A pesar del aumento en el volumen, los clientes continuaron experimentando un sólido rendimiento, respaldado por el flujo de trabajo basado en IA de Accertify, que reflejó una tasa de aprobación media del 99,30 % entre los clientes participantes.

La tecnología de detección de fraude de Accertify detectó y ayudó a rechazar 100,7 millones de dólares en transacciones sospechosas de fraude durante el Cyber Monday. De estas transacciones detectadas, los clientes ya han confirmado 128.914 como intentos de fraude reales, un aumento del 17 % con respecto al año pasado, lo que demuestra el creciente volumen de ataques de fraude durante las temporadas altas de compras.

"El Cyber Monday reforzó lo que vimos el Black Friday: los consumidores realizan más compras de menor valor", afirmó Mark Michelon, director general de Accertify. "La plataforma de Accertify ayudó a los comercios a absorber esta demanda, manteniendo altas tasas de aprobación y minimizando la exposición al fraude a gran escala".

Esta tendencia refleja cambios más amplios en el comportamiento del consumidor durante los periodos de mayor actividad en el comercio digital. Los datos de Accertify muestran que los compradores realizan compras con mayor frecuencia y realizan transacciones más pequeñas, lo que obliga a los comerciantes a tomar decisiones rápidas e informadas a gran escala, preservando al mismo tiempo la experiencia del cliente.

El Cyber Monday 2025 en cifras

Transacciones procesadas: 49,3 millones (24 % más interanual)

Valor total de las transacciones: 5.700 millones de dólares (6 % más interanual)

Valor promedio de las transacciones: 114,98 dólares (14,4 % menos interanual)

Hora punta: 9 pm , hora central (cambiado de 12 pm , hora central en 2024)

Tasa de aprobación: 99,30 %

Sospechas de fraude bloqueadas: 100,7 millones de dólares en transacciones

Fraude confirmado prevenido: 128.914 incidentes verificados como fraude por los clientes (17 % más interanual)

Las estadísticas de este comunicado se derivan de los datos de clientes de Accertify del Cyber Monday 2024-2025.

Acerca de Accertify

Accertify, Inc. es un proveedor líder de plataformas unificadas de toma de decisiones sobre riesgos que abarcan la prevención del fraude, la gestión de contracargos, la protección de cuentas, la prevención de abusos y soluciones de pasarela de pago para clientes de diversos sectores a nivel mundial. La gama de productos de Accertify ayuda a las empresas de comercio digital a crecer reduciendo las pérdidas por fraude, optimizando las operaciones y preservando la experiencia del consumidor. Para obtener más información, visite www.accertify.com.

