ACCESS Consensus Group: Los expertos advierten sobre un aumento en el cáncer de cuello uterino (2)

-ACCESS Consensus Group: Los expertos advierten sobre un aumento en el cáncer de cuello uterino si no se prioriza a las mujeres con exámenes de detección insuficientes

Los programas de detección siguen siendo la herramienta más poderosa para reducir las tasas de cáncer de cuello uterino a corto plazo, pero hay una disminución preocupante en la participación en algunos países.

El Grupo de Consenso Internacional hace un llamamiento urgente a los gobiernos y las autoridades de atención médica para que aborden las bajas tasas de participación en las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino dando prioridad a las mujeres que no se someten a pruebas de detección.

En su Documento Blanco recientemente publicado, el Grupo de Consenso ofrece recomendaciones clave para apoyar a las mujeres que no se someten a exámenes de detección, aumentar las tasas de exámenes de detección y abordar las desigualdades en salud.

BRUSELAS, 20 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- El ACCESS (Advancing Cervical CancEr ScreeningS) International Consensus Group sobre el cáncer de cuello uterino publicó hoy un nuevo documento, titulado "Cambio de tendencia: recomendaciones para aumentar las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino en mujeres que no se someten a pruebas de detección", en el que se pide una acción urgente por parte de los gobiernos y las autoridades sanitarias para hacer frente a las bajas y decrecientes tasas de participación en las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino en los países de ingresos altos con programas de detección establecidos. Fundamentalmente, el Grupo de Consenso insta a los responsables de la toma de decisiones a centrarse en iniciativas dirigidas a grupos de mujeres poco evaluados, que a menudo provienen de entornos desfavorecidos y se enfrentan a desigualdades que les impiden asistir a las citas de detección.

Las mujeres que no se someten a exámenes de detección periódicos corren un mayor riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino y, cuando se les diagnostica, tienen más probabilidades de tener una enfermedad avanzada y peores resultados. 1 En un momento en que los países deben apuntar a la eliminación del cáncer de cuello uterino como un objetivo alcanzable, las vidas de las mujeres están en riesgo debido a las bajas y decrecientes tasas de detección. Dar prioridad a las mujeres que no se someten a exámenes de detección y comprender mejor y abordar por qué no asisten a sus citas de detección salvará vidas y contribuirá a la eliminación oportuna del cáncer de cuello uterino. El momento de actuar es ahora.

"Si bien la vacunación ofrece protección a toda la población, la detección es la herramienta de prevención más impactante a nuestra disposición para reducir la carga del cáncer de cuello uterino en los próximos años. Es alarmante presenciar tasas de participación subóptimas en muchos países de ingresos altos y una creciente inequidad entre las mujeres sub-evaluadas Nuestras recomendaciones abordan estos desafíos de frente y proporcionan una hoja de ruta para mejorar la accesibilidad a los servicios de detección, lo que respaldará el camino hacia la eliminación." Philippe Descamps, vicepresidente de FIGO y copresidente del ACCESS International Consensus Group sobre el cáncer de cuello uterino.

Desde 2020, en respuesta a la Estrategia mundial de la OMS para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino, varios países se han comprometido a eliminar el cáncer de cuello uterino con una estrategia nacional específica. Muchos países de altos ingresos, sin embargo, todavía tienen que establecer explícitamente una meta de eliminación. El Grupo de Consenso hace un llamamiento a los gobiernos para que cambien esto y establezcan planes de acción nacionales relevantes a nivel local con metas ambiciosas para la eliminación del cáncer de cuello uterino, yendo más allá de las metas de la OMS, tanto para aumentar las tasas de detección como para reducir las desigualdades en la participación. En el Documento Blanco del Grupo de Consenso se proporciona una serie de recomendaciones basadas en evidencia y ejemplos de mejores prácticas, que se establecen para mejorar la participación en las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino entre las mujeres que no se someten a las mismas y respaldar los objetivos de eliminación de la enfermedad.

"Las necesidades de las mujeres en las comunidades donde la aceptación de la detección cervical es baja debe ser una prioridad vital. Para asegurarnos de reducir las desigualdades, debemos comprender mejor y desarrollar intervenciones para abordar las barreras a las que se enfrentan muchas mujeres. Queremos aprovechar el éxito de los programas de detección del cáncer de cuello uterino, fortalecer la asociación entre las mujeres y los proveedores de atención médica y dar la bienvenida a las nuevas tecnologías e innovaciones para prevenir más casos de cáncer de cuello uterino que nunca. Al empoderar a las mujeres a través de la información y el apoyo, especialmente de los grupos de defensa de pacientes, creo que tenemos una gran oportunidad para cerrar la brecha en el acceso a las pruebas de detección y salvar más vidas." Samantha Dixon, consejera delegada de Jo's Cervical Cancer Trust, y copresidenta del ACCESS International Consensus Group sobre el cáncer de cuello uterino.

Recomendaciones basadas en la evidencia para aumentar la participación en las pruebas de detección entre las mujeres no evaluadas

El Grupo de Consenso propone una serie de recomendaciones basadas en la evidencia y ejemplos de mejores prácticas para mejorar los resultados mediante el aumento de la participación en las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino entre las mujeres que no se someten a las mismas.

Estos varían en orden de prioridad desde:

Dado que algunos países están considerando el automuestreo del VPH como una opción de detección para ayudar a abordar los desafíos de participación, como parte de sus recomendaciones para mejorar la accesibilidad de la detección del cáncer de cuello uterino, el Grupo de Consenso también discutió el papel del automuestreo del VPH. El Grupo de Consenso recomienda reservar el automuestreo para los no asistentes habituales en este momento, mientras se abordan los desafíos de implementación y se realizan revisiones regulatorias.

Al implementar estas recomendaciones, los gobiernos, las autoridades de atención médica y las comunidades pueden trabajar juntos para mejorar los resultados al aumentar la participación en las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino entre las mujeres que no se someten a las mismas. Esta visión ambiciosa requiere una acción inmediata. Se debe intensificar la colaboración internacional entre expertos para permitir un intercambio de conocimientos y mejores prácticas más frecuentes y necesarias. El Grupo de Consenso insta a los responsables de la toma de decisiones a implementar las recomendaciones descritas en el Libro Blanco, asegurando que las mujeres tengan un acceso óptimo a la detección del cáncer de cuello uterino, que es una herramienta vital para la prevención del cáncer.

Para leer el Documento Blanco completo, visite www.accesscg.org.

Notas a los redactores

Acerca del cáncer de cuello uterino y la detección

El cáncer de cuello uterino se considera un problema de salud importante en todo el mundo, con más de medio millón de casos nuevos y más de 300.000 muertes cada año. 2 La mayoría (>95 %) de los casos de cáncer de cuello uterino son causados por el virus del papiloma humano (VPH).3 Es prevenible a través de la vacunación y la detección periódica y puede tratarse si se detecta a tiempo. Los programas nacionales de detección han demostrado ser exitosos en la reducción de la carga de la enfermedad; desde la década de 1980, han ayudado a reducir las tasas de cáncer de cuello uterino hasta en un 80 %.4 Las investigaciones en Europa han demostrado que las mujeres que se someten a exámenes de detección regulares reducen el riesgo de morir de cáncer de cuello uterino hasta en un 92 %.1

Acerca del ACCESS International Consensus Group on Cervical Cancer

El ACCESS International Consensus Group on Cervical Cancer está formado por 10 expertos de renombre mundial de la UE, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. El grupo se formó para investigar inicialmente el estado actual de la detección del cáncer de cuello uterino en países de ingresos altos con programas de detección del cáncer de cuello uterino establecidos debido a las preocupaciones sobre las tasas de participación subóptimas y el impacto negativo en la salud de los grupos desfavorecidos. Los miembros del Grupo de Consenso aportan experiencia internacional y conocimientos pertinentes de sus propios países para contribuir a mejorar los programas de detección del cáncer de cuello uterino y, en última instancia, reducir la carga del cáncer de cuello uterino.

Para obtener más información sobre los miembros, visite www.accesscg.org.

El trabajo del ACCESS Consensus Group cuenta con el respaldo de Hologic. Hologic no tiene control editorial sobre el contenido producido por el Grupo de Consenso.

Acerca del Documento Blanco

El Documento Blanco CAMBIO DE TENDENCIA: RECOMENDACIONES PARA AUMENTAR LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN MUJERES QUE NO SE SOMETEN A PRUEBAS DE DETECCIÓN fue desarrollado por el ACCESS International Consensus Group sobre el cáncer de cuello uterino y se basó en los puntos de vista de los miembros del grupo en su campo de especialización, contribuciones a una encuesta, dos discusiones grupales, así como una entrevista con un experto externo en el modelado de objetivos para la eliminación del cáncer de cuello uterino. Los hallazgos están destinados a garantizar la formulación de políticas basadas en la evidencia para mejorar los resultados del cáncer de cuello uterino al aumentar la participación en las pruebas de detección en las mujeres que no se someten a las mismas.

