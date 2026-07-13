Accidente de moto en verano; una historia real y sus secuelas - Calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de julio 2026.- El verano multiplica los desplazamientos en moto. El buen tiempo, las vacaciones y las escapadas a la playa hacen que miles de motoristas utilicen este vehículo a diario, especialmente en zonas costeras. Sin embargo, también es una de las épocas con mayor exposición al riesgo: el aumento del tráfico, las incorporaciones imprudentes y el hecho de que muchos conductores lleven menos ropa de protección debido al calor incrementan la gravedad de las lesiones cuando se produce un accidente de moto. En este contexto, una simple caída puede dejar mucho más que un susto. Las abrasiones contra el asfalto, las heridas producidas por la gravilla y las cicatrices permanentes pueden convertirse en secuelas indemnizables que, sin el debido asesoramiento jurídico, pasan desapercibidas durante la reclamación. Para conocer las posibles compensaciones derivadas de este tipo de lesiones, Calculatuindemnizacion.es ofrece una herramienta orientada a calcular indemnizaciones y facilitar una primera aproximación sobre los importes que podrían corresponder según cada caso.

Un "ceda el paso" ignorado cambió por completo su verano

El 1 de agosto de 2025, un joven de 28 años sufrió un accidente de tráfico mientras circulaba correctamente en motocicleta por una rotonda de Málaga.

El motorista, S.G. Del B.F, avanzaba por el carril derecho cuando un turismo se incorporó sin respetar la señal de "ceda el paso", invadiendo su trayectoria y arrollándolo lateralmente. La responsabilidad del siniestro estaba claramente definida, pero eso no significaba que la indemnización fuese sencilla de conseguir.

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió:

Cervicalgia.

Dolor en la rodilla y el cuádriceps.

Lesión dolorosa en el hombro, agravada con los movimientos.

Contusiones, erosiones y laceraciones en distintas partes del cuerpo.

Mareos persistentes.

Además de las lesiones físicas, el accidente dejó cicatrices permanentes derivadas del contacto del cuerpo con el asfalto, unas marcas que finalmente fueron reconocidas como perjuicio estético dentro de la indemnización.

La indemnización cambió a medida que evolucionó la lesión

Cuando el motorista contrató el servicio de Calculatuindemnizacion.es, la estimación inicial obtenida mediante la calculadora de indemnización ascendía a 4.531 euros.

Sin embargo, una vez finalizó el tratamiento rehabilitador, se produjo la estabilización médica y el equipo jurídico negoció con la compañía aseguradora responsable, la indemnización definitiva alcanzó los 6.112,95 euros, cerca de un 35 % más que la estimación inicial.

Finalmente se reconocieron:

102 días de perjuicio personal básico.

2 días de perjuicio personal moderado.

1 punto de secuela por hombro doloroso.

1 punto de perjuicio estético por las cicatrices derivadas del accidente.

Aunque durante la reclamación de la indemnización por secuelas, se defendieron otras con una valoración superior, el trabajo jurídico permitió acreditar y obtener el reconocimiento de aquellas que podían sostenerse con la documentación médica disponible, un aspecto decisivo para lograr una indemnización ajustada a la realidad del lesionado.

Las secuelas no se improvisan: hay que saber acreditarlas

Christian Maltez, abogado responsable del caso en Calculatuindemnizacion.es, explica que uno de los errores más frecuentes es pensar que basta con demostrar quién tuvo la culpa del accidente.

"Muchas personas creen que, una vez determinada la responsabilidad, el resto del procedimiento es automático. La realidad es muy distinta. La fase de seguimiento médico resulta fundamental, tanto para proteger la salud del lesionado como para que las lesiones y sus posibles secuelas queden correctamente documentadas y puedan ser reclamadas posteriormente."

El abogado destaca que el reconocimiento de una secuela depende de numerosos factores técnicos. No basta con sentir dolor o arrastrar limitaciones; es imprescindible que esas circunstancias aparezcan reflejadas de forma objetiva en la documentación clínica.

Para ello es necesario analizar conjuntamente la mecánica del accidente, la evolución del paciente, su edad, las pruebas diagnósticas realizadas —como resonancias magnéticas, radiografías o TAC— y el contenido de los informes médicos. Esa interpretación jurídica y médica es la que permite construir una reclamación sólida frente a la aseguradora.

Como señala Christian Maltez, la experiencia resulta determinante para identificar qué elementos médicos respaldan realmente una secuela y qué argumentos deben utilizarse durante la negociación para conseguir que sea reconocida en la indemnización.

El verano también deja cicatrices

En los meses estivales es habitual que muchos motoristas opten por equipamiento más ligero debido a las altas temperaturas. Sin embargo, cuando se produce una caída, la falta de protección aumenta considerablemente el riesgo de sufrir abrasiones profundas y lesiones cutáneas que pueden dejar cicatrices permanentes.

Estas marcas, además de su impacto físico y emocional, pueden constituir un perjuicio estético indemnizable, siempre que exista una correcta valoración médica y jurídica.

Precisamente eso ocurrió en este caso, donde las cicatrices provocadas por el contacto con el asfalto fueron finalmente reconocidas dentro de la indemnización obtenida.

No solo se indemnizan las lesiones

Tras un accidente de moto también pueden reclamarse los daños materiales sufridos por el conductor.

Además de la motocicleta, es posible solicitar la indemnización por aquellos objetos dañados durante el siniestro, como el casco, la ropa de protección, los guantes, el calzado, el teléfono móvil o cualquier otro efecto personal que haya resultado deteriorado como consecuencia directa del accidente.

Conservar estos elementos y documentar adecuadamente los daños facilita que puedan incluirse en la reclamación frente a la compañía aseguradora responsable.

Contar con un abogado marca la diferencia

La experiencia demuestra que una reclamación correctamente dirigida no solo protege mejor los derechos del lesionado, sino que permite obtener una indemnización más ajustada a las consecuencias reales del accidente.

Desde el seguimiento de la evolución médica hasta la identificación de las secuelas, la valoración del perjuicio estético o la negociación con la aseguradora, cada fase del procedimiento requiere conocimientos técnicos que difícilmente puede afrontar un lesionado por sí solo.

Por ello, desde Calculatuindemnizacion.es recuerdan la importancia de buscar asesoramiento jurídico especializado desde el primer momento. Una decisión temprana puede evitar errores que después ya no tienen solución y contribuir a que tanto las lesiones como las secuelas queden correctamente reconocidas, consiguiendo así una indemnización más justa.



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