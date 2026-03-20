Acció Preventiva, premiada por su innovación en seguridad laboral con IA - Asociación Europea de Industria, Tecnología e Inno

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo

En una noche que celebró la vanguardia y el compromiso social, la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI) hizo entrega el pasado viernes, 13 de marzo, del galardón de la I edición de los European Artificial Intelligence Awards a la empresa Acció Preventiva.

El prestigioso Hotel Marriott Auditorium de Madrid fue el escenario de este reconocimiento, seguido de una cena de gala que reunió a los principales líderes del sector industrial y tecnológico. Este premio ha sido creado específicamente para distinguir a las organizaciones que utilizan la Inteligencia Artificial (IA) no solo como una ventaja competitiva, sino como una herramienta esencial para mejorar la vida de las personas y optimizar el funcionamiento interno de las empresas.

Acció Preventiva: Un nuevo paradigma en la Protección Laboral

Acció Preventiva se ha consolidado como una consultora de referencia que ha logrado romper con el enfoque reactivo tradicional de la seguridad y salud en el trabajo. La concesión de este premio destaca su labor en la creación de entornos laborales inteligentes y seguros, fundamentada en pilares estratégicos:

IA Predictiva para la Seguridad: La empresa ha desarrollado sistemas avanzados de Inteligencia Artificial capaces de analizar patrones de comportamiento y condiciones ambientales en tiempo real, permitiendo predecir y evitar accidentes antes de que ocurran.

Cultura Preventiva Basada en Datos: Mediante el uso de algoritmos personalizados, Acció Preventiva ayuda a las organizaciones a transformar grandes volúmenes de datos decisiones estratégicas que reducen drásticamente el absentismo y mejoran el clima laboral.

Acompañamiento Estratégico: Más allá de la tecnología, la firma destaca por su capacidad de consultoría humana, adaptando la IA a las necesidades específicas de cada plantilla, garantizando que la tecnología sea un apoyo y no un obstáculo para el trabajador.

Eficiencia y Rentabilidad: Su modelo demuestra que la inversión en salud laboral, potenciada por la IA, es un motor directo de la productividad empresarial, situando a Acció Preventiva a la vanguardia de la denominada "Industria 5.0".

Sobre la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)

Fundada en 2019, la AEITI tiene como misión fundamental apoyar a la empresa española en su competitividad tanto en Europa como en el resto del mundo. A pesar de los retos globales, la asociación mantiene una intensa actividad diplomática y comercial, con diversos tratados internacionales ya firmados y nuevas negociaciones en marcha para fortalecer el tejido industrial nacional.

La institución cuenta con una junta directiva de alto nivel:

Presidencia: Sus Excelencias D. Jordi Bentanachs y la Vicepresidenta Sus Excelencias Dña. Rosa María Puentedura, ambos empresarios de reconocida trayectoria.

Socios de Honor: El destacado periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo malagueño D. Manuel García Marcos.

Con este reconocimiento a Acció Preventiva, la AEITI reafirma su compromiso de visibilizar el talento español que utiliza la tecnología para construir una sociedad más segura y eficiente.

Contacto

Emisor: Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)

Contacto: Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)

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