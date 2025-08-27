Los accionistas empleados de FNZ reciben el primer golpe legal en la batalla por la dilución de acciones

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 27 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Los accionistas empleados de FNZ, que presentaron una demanda colectiva por 4.600 millones de dólares estadounidenses contra FNZ Group Limited y 17 de sus directores actuales y anteriores, obtuvieron una victoria temprana.

FNZ y los numerosos abogados de sus codemandados presentaron siete memorandos y dos declaraciones juradas por separado para detener el proceso judicial. Sin embargo, el juez del Tribunal Superior de Nueva Zelanda rechazó la solicitud de FNZ de suspender el proceso, describiendo los memorandos como un desastre. El juez coincidió con el único memorando presentado por los accionistas empleados.

Esta es una victoria significativa para los accionistas empleados, quienes alegan que los directores en conflicto transfirieron deliberadamente su patrimonio a los mismos inversores institucionales y de capital privado que representan.

A pesar de estos intentos de impugnación procesal, los accionistas empleados se mantienen firmes:

"Previmos esta estrategia y estamos bien preparados para que FNZ haga todo lo posible para evitar que esto llegue al Tribunal Superior, incluso intentando ocultarlo entre minucias técnicas. Siete memorandos y dos declaraciones juradas después, el caso no se ha suspendido como solicitó FNZ y esperamos retomar el fondo del asunto según la Ley de Sociedades de Nueva Zelanda de 1993, que protege a los accionistas minoritarios.

"Esto no es un juego de tecnicismos. Se trata de un caso sobre los deberes de los directores, la conducta opresiva y una transferencia deliberada de valor. Y una avalancha de memorandos no es una defensa; es un intento de impedir que se examine el fondo del asunto. Incluso podría interpretarse como una admisión de que dicho fondo les causará un problema.

"Estos acontecimientos representan un paso más hacia la justicia", declaró un portavoz de los accionistas empleados.

Cientos de accionistas empleados de Clase B se han unido a la demanda colectiva y, con más éxito legal, el caso podría expandirse para incluir a otros accionistas empleados, lo que podría ver a miles de empleados tomar medidas contra FNZ.

