Los accionistas de referencia de Redegal redoblan su apuesta por la tecnológica

Redegal, Smart Digital Company cotizada en BME Growth - Redegal

(Información remitida por la empresa firmante)

AXON Partners, tercer accionista del grupo, incrementó su posición a través de la ampliación de capital dineraria a 7,80 euros por acción

Madrid, 6 de abril de 2026.- Los dos principales socios de Redegal, Smart Digital Company cotizada en BME Growth, incrementarán su participación mediante una ampliación de capital por compensación de créditos a un precio de 7,80 euros por acción.



Esta operación se enmarca en un momento de notable actividad corporativa y expansión de la compañía, pues la pasada semana AXON Partners, tercer accionista del grupo, aumentó su posición acudiendo a la ampliación de capital dineraria, también a 7,80 euros por acción.



Es especialmente relevante que ambas operaciones se hayan ejecutado a 7,80 euros por acción, un precio que supera en más de un euro la cotización del valor en BME Growth. Esta suscripción a un precio superior al de mercado refleja la confianza de los principales accionistas en el valor de la compañía y la alineación de intereses con el resto de inversores.



Un valor al alza en BME Growth



El hecho de que los tres principales accionistas de Redegal hayan incrementado su posición, o tengan previsto hacerlo, con prima sobre el precio de mercado, sumado a los sólidos fundamentos del negocio, refuerza la tesis de inversión en un valor con potencial de revalorización claramente identificado.



A principios de año, Redegal ya adelantó que espera un crecimiento del negocio superior al 20 % en las cuentas anuales de 2025, cuya publicación es inminente. Además, mantiene activos diversos procesos de identificación y due diligence de oportunidades de adquisición para acelerar de forma inorgánica su expansión.



En este sentido, la tecnológica gallega no descarta recurrir a financiación adicional en el futuro si las oportunidades identificadas lo justifican. La dirección se compromete a evaluar cualquier operación bajo criterios de estricta creación de valor para el accionista, priorizando la disciplina financiera frente al crecimiento por el crecimiento.



Por último, en un entorno marcado por la volatilidad en los mercados durante el pasado mes de marzo, Redegal registró una caída del 2,16 %, un comportamiento más favorable que el del conjunto del mercado. Esto refuerza su perfil como valor resistente incluso en periodos adversos.



"El respaldo de nuestros accionistas de referencia demuestra la confianza en nuestra estrategia de crecimiento y en la capacidad de Redegal para generar valor sostenible a largo plazo, especialmente en un sector tecnológico en plena expansión", destaca Jorge Vázquez, presidente ejecutivo de Redegal.

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