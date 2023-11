(Información remitida por la empresa firmante)

-Atención accionistas de Toronto-Dominion Bank del 2015 al 2017: Se realizará audiencia de aprobación del acuerdo

MONTRÉAL, 31 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- El despacho de abogados Faguy & Co. anuncia hoy que el Tribunal Superior de Québec ha programado una audiencia que se celebrará el 14 de diciembre de 2023 a las 9:30 horas en el número 1 de Notre Dame Street East, Montreal, Qc., en una sala para ser identificado, para aprobar el acuerdo entre todas las partes del procedimiento colectivo titulado Asset Management and Turn8 Partners Inc. v. The Toronto-Dominion Bank, con expediente judicial n.° 500-06-000914-180.

Si adquirió valores de The Toronto-Dominion Bank a partir del 3 de diciembre de 2015 y mantuvo algunos de esos valores hasta el 9 de marzo de 2017, probablemente tendrá derecho a participar en el acuerdo si lo aprueba el Tribunal.

El acuerdo propuesto establece que The Toronto-Dominion Bank pagará 22 millones de dólares canadienses en concepto de liquidación total y definitiva de todas las reclamaciones en su contra en la acción, sin ninguna admisión de responsabilidad por parte de The Toronto-Dominion Bank. El importe del acuerdo, menos los honorarios y desembolsos de los abogados, los gastos administrativos y los impuestos, si lo aprueba el Tribunal, se distribuirá al grupo de acuerdo con un Plan de Asignación aprobado por el tribunal.

Para ver el Acuerdo de conciliación propuesto y para obtener más información sobre el acuerdo propuesto, visite https://www.faguyco.com/class-actions/toronto-dominion.

