Accure Acne y Quanta System anuncian una asociación comercial en la UE para ampliar la adopción del láser Accure

El acceso a la red de distribución de Quanta System permitirá a los médicos de la UE adquirir el innovador sistema láser Accure

BOULDER, Colo., 14 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Accure Acne, Inc.™ (www.accureacne.com), empresa pionera en soluciones innovadoras para el tratamiento del acné, ha anunciado hoy que Accure y Quanta System ampliarán su exitosa colaboración, mejorando el acceso al revolucionario sistema láser Accure en Europa. Quanta aprovechará su sólida plataforma de distribución para ofrecer a los médicos de toda la UE este nuevo método de tratamiento del acné.

"Nuestra asociación con Quanta ha sido fundamental para Accure", comentó Christopher Carlton, cofundador, presidente y consejero dlegado de Accure Acne, Inc. "Expandir esta relación para acelerar nuestro acceso al mercado de la UE es emocionante. La experiencia comercial y el historial de éxito de Quanta deberían producir un impacto significativo este año".

El sistema láser Accure emplea la longitud de onda láser de 1726 nm con tecnología patentada para controlar la profundidad del gradiente térmico, maximizando el impacto en la glándula sebácea. Este avance de AcneTech incluye un algoritmo de pulso único, monitoreo de temperatura integrado y control automatizado preciso. Durante un lanzamiento comercial limitado, varios proveedores europeos han informado resultados clínicos convincentes. El láser Accure logró la primera certificación de marca CE 0123 para un dispositivo basado en 1726 nm para el tratamiento del acné vulgar inflamatorio de leve a moderado y ha recibido la autorización de la FDA para el tratamiento del acné vulgar inflamatorio de leve a severo.

"He utilizado el láser Accure durante más de un año con resultados excelentes y constantes", añadió la Dra. Christine Dierickx, fundadora de Skinperium Cosmetic Dermatology en Luxemburgo. "Los pacientes buscan tratamientos no sistémicos para el acné con buenos resultados. Me complace ver que Accure y Quanta amplían el acceso a este dispositivo en Europa".

"El láser Accure ofrece una oportunidad emocionante para nuestros socios comerciales", afirmó Girolamo Lionetti, consejero delegado de Quanta System. "Hemos colaborado con Accure desde el principio y estamos orgullosos de mejorar nuestra misión de ofrecer tecnología revolucionaria a los médicos, que impacte en la vida de los pacientes".

Acerca de Accure Acne, Inc.

Accure Acne, Inc. se dedica a desarrollar soluciones revolucionarias para eliminar el acné y abordar sus impactos sociales, psicológicos, físicos y económicos. Somos pioneros en soluciones transformadoras para satisfacer esta necesidad insatisfecha, lo que tiene un impacto positivo en pacientes y proveedores de todo el mundo. Obtenga más información: www.accureacne.com

Contacto: Haigo Manukian – haigo@accureacne.com

Acerca de Quanta System SpA

Quanta System SpA, una empresa italiana, es líder en sistemas láser para cirugía, dermatología, medicina estética y conservación de arte desde hace casi 40 años. Parte de El.En. SpA, Quanta innova para satisfacer las necesidades de los profesionales, mejorando la atención al paciente a nivel mundial.

Contacto: Carolina Crepaldi – carolina.crepaldi@quantasystem.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1165157/Accure_Acne_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/accure-acne-y-quanta-system-anuncian-una-asociacion-comercial-en-la-ue-302172611.html