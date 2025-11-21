¡Se acerca la reunión anual de mensa (RAM) 2025 en Sevilla! Últimas plazas para test de acceso gratuitos - MENSA ESPAÑA

Sevilla, 21 de noviembre de 2025.-

Mensa España, la asociación de personas con alto coeficiente intelectual (CI), anuncia la inminente celebración de su evento más importante, la Reunión Anual de Mensa (RAM) 2025, que tendrá lugar en el Hotel Ilunion Alcora Sevilla de San Juan de Aznalfarache, Sevilla. El evento se celebrará durante el puente de diciembre, del 4 al 8 de diciembre. Se espera la participación de más de 500 mensistas. Mensa España destaca el crecimiento de su comunidad, con 294 miembros en Andalucía y 87 en la provincia de Sevilla. La RAM 2025 es una oportunidad para que los socios se reúnan, fomenten el intercambio de ideas y exploren la rica cultura e historia de Sevilla.

Actividades abiertas al público

En el marco de la RAM, se llevarán a cabo dos actividades abiertas al público:

8ª Edición de #MensaJob: "¿Felicidad en el Trabajo?"

¿Qué es? Una mesa redonda sobre la empleabilidad, organizada por la Bolsa de Trabajo de Mensa España.

Tema: se centrará en "¿Felicidad en el trabajo?: El bienestar en las organizaciones".

Fecha y hora: 5 de diciembre a las 10 de la mañana.

Lugar: hotel Ilunion Alcora Sevilla.

Acceso: gratuito y abierto a todo el público interesado.

Contenido: el foro explorará cómo las organizaciones modernas están resignificando el bienestar laboral y qué estrategias están utilizando, incluyendo preguntas sobre la medición del bienestar, los factores de felicidad laboral, y la relación entre inteligencia y satisfacción.

Ponentes destacados: contará con expertos como Ana Amo Arturo, Bárbara Díez, Carlos Garrido Córdoba, Rosimari Pinto Carvalho, Paquita Cardona, y Antonio Pérez-Chacón, con Vicente Feltrer como moderador.

Test de acceso a Mensa gratuitos: ¡Últimas plazas!

Al finalizar la mesa redonda de #MensaJob el 5 de diciembre, todos los asistentes que lo deseen podrán realizar el test de acceso a Mensa de forma gratuita.

Inscripción: es imprescindible la inscripción previa en el siguiente enlace: mensa.es/formularios/mensa-test-gratuito_ram2025.

¡Se trata de una oportunidad única! Recordar que las plazas son limitadas.

En otro orden, Mensa España continúa con el Lanzamiento del Sello Selección Mensa Ingenio para galardonar a los juegos de mesa que sobresalen por su faceta de ingenio. El anuncio de los ganadores está previsto para el 26 de noviembre a través del canal Análisis Parálisis. La entrega oficial de los sellos se realizará durante el evento de apertura de la RAM, el 5 de diciembre en San Juan de Aznalfarache.

Finalistas 2025:

Categoría Nacional: The lie, Zoogitives, Phoenix New Horizon, y Valkirias.

Categoría Importados: Cazabombas, For a Crown, Sky Team, y Arcs.

Mensa España desea expresar su más sincero agradecimiento a todas las empresas e instituciones que están colaborando con la Reunión Anual de Mensa 2025. Su apoyo es fundamental para el éxito del evento, tanto en la organización de visitas concertadas a lugares emblemáticos de Sevilla como en la disposición y ayuda con las numerosas actividades y talleres que se realizarán en el Hotel Ilunion Alcora Sevilla y sus alrededores.

El programa de actividades de la RAM 2025 permitirá a los participantes disfrutar de una experiencia enriquecedora en un entorno histórico y vibrante.

Mensa España es una asociación internacional sin ánimo de lucro que agrupa a personas con un coeficiente intelectual superior al 2% la población general. Fundada en 1980, organiza actividades para fomentar el intercambio de ideas, el desarrollo personal y proporcionar a sus socios un entorno social e intelectual estimulante.

Más información:

Sello Selección Mensa Ingenio: www.mensa.es/seleccion-mensa-ingenio

Web de Mensa España: www.mensa.es

Contacto para prensa: comunicacion@mensa.es



