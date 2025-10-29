Aceves, David Torres y Jorge Delgado visitarán Vallsur para firmar autógrafos a sus seguidores

Los jugadores blanquivioletas se darán cita en el centro comercial vallisoletano el próximo sábado 1 de noviembre de 17:00 a 19:00 horas

Valladolid, 29 de octubre de 2025.- Vallsur vuelve a convertirse en punto de encuentro para los seguidores del Real Valladolid Club de Fútbol. Este sábado 1 de noviembre, los jugadores Aceves, David Torres y Jorge Delgado, visitarán el centro comercial para protagonizar una firma de autógrafos abierta al público.

El portero, el defensa y el delantero blanquivioleta estarán en Vallsur de 17:00 a 19:00 horas y todos los aficionados podrán acercarse a conocer de cerca a sus ídolos, una ocasión perfecta para tomarse una foto, hacerse con un autógrafo y compartir un momento con los tres jugadores.

Además, durante la jornada, la tienda oficial del Real Valladolid en Vallsur ofrecerá una promoción especial. Todos aquellos que se acerquen disfrazados a partir de las 16:00 horas podrán disfrutar de un 20 por ciento de descuento en ropa y prendas seleccionadas. Una divertida iniciativa que combina el espíritu festivo de Halloween con la pasión por el equipo pucelano.

Con esta acción, Vallsur refuerza su compromiso con el deporte y con el Real Valladolid, acercando el club a sus aficionados y ofreciendo experiencias únicas a sus visitantes.

