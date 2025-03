Actiu destina más de 7,5M€, en los últimos 3 años, a su estrategia de sostenibilidad e I+D+i

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo

Con el avance de las regulaciones medioambientales en Europa, las empresas se enfrentan a un nuevo escenario donde la gestión de emisiones y la sostenibilidad serán determinantes para su competitividad

En este contexto, Actiu se posiciona a la vanguardia de la transformación sostenible del sector del mobiliario, combinando certificaciones de referencia con un enfoque innovador en la gestión de emisiones. Para ello, la multinacional española, especializada en mobiliario para espacios de trabajo, ha destinado 7.533.831 euros a una estrategia integral de I+D, sostenibilidad y digitalización, que abarca desde la optimización de procesos productivos hasta la implementación de certificaciones que fortalecen su competitividad en un mercado en transformación. Actiu ha realizado un incremento de alrededor del 30% de inversión en estas áreas cada año.



Compromiso con la descarbonización y el Pacto Verde Europeo

Actiu ha puesto en marcha una estrategia integral de sostenibilidad con el objetivo de adelantarse a los retos del futuro y contribuir activamente a la transición hacia una economía climáticamente neutra. Procesos que aplica en toda su cadena de valor, asegurando un impacto positivo en su entorno y en la industria.



"Las nuevas exigencias medioambientales no solo son un reto, sino una oportunidad para innovar y transformar nuestra manera de producir y consumir. En Actiu hemos decidido adelantarnos a este escenario, apostando por la sostenibilidad, lo que ha sido desde nuestros inicios, un pilar estratégico de nuestra actividad empresarial. Como industria, creemos firmemente en la responsabilidad y oportunidad que tenemos de dejar un entorno mejor del que nos encontramos", afirma Joaquín Berbegal, CEO de Actiu.



Último hito, B Corp: un modelo de empresa con impacto positivo

La certificación B Corp, obtenida el pasado 17 de marzo por Actiu, sitúa a la compañía dentro de un selecto grupo de empresas que cumplen con los más altos estándares de sostenibilidad y responsabilidad social.



Este reconocimiento refuerza su posicionamiento como una empresa que: Equilibra crecimiento económico con impacto positivo en la sociedad y el medioambiente, cumple con estrictos criterios de transparencia y buenas prácticas empresariales y se integra en una comunidad global de compañías comprometidas con un futuro sostenible.



"El modelo empresarial está cambiando, y las compañías que no integren la sostenibilidad en su ADN quedarán fuera del mercado. Convertirnos en B Corp nos permite reforzar nuestro compromiso y demostrar que es posible generar impacto positivo sin renunciar a la rentabilidad", añade Joaquín Berbegal, CEO de Actiu.



Nuevo hito: Actiu publica su huella de carbono en MITECO

Más allá de las emisiones directas, Actiu ha dado un paso más en su compromiso con la sostenibilidad, convirtiéndose en la única gran empresa manufacturera del sector del mobiliario en España que ha reportado, durante dos años consecutivos, su huella de carbono en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), incluyendo los alcances 1+2 y 3 con objetivos de reducción. Este hito refuerza su apuesta por la transparencia y la acción climática, alineándose con los estándares más exigentes del mercado.



En 2023, Actiu registró una huella total de 71.194 toneladas de CO₂e, de las cuales 716 toneladas correspondieron a los Alcances 1+2 y 70.478 al Alcance 3. La reducción relativa de emisiones en los alcances 1+2 fue del 5% respecto a 2022, a pesar de un incremento del 4,72% en la producción.



Es importante saber que, Actiu contabiliza en su huella de carbono del Alcance 3 todas las emisiones provenientes de transporte y distribución de bienes aguas arriba y aguas abajo, desplazamientos diarios de empleados, productos comprados, bienes de capital, gestión de residuos sólidos y líquidos, servicios utilizados, consultoría, uso de productos y su etapa final de vida, así como inversiones.



"El control de emisiones ya no es solo una cuestión medioambiental, sino una ventaja competitiva. En un mundo donde la sostenibilidad es clave para acceder a contratos y financiación, medir y reducir nuestra huella de carbono en Alcance 3 nos sitúa en una posición privilegiada", explica Carmen Berbegal, Responsable del Departamento de Sostenibilidad y RSC de Actiu.



LEVEL: un factor decisivo en compras corporativas y licitaciones

La certificación LEVEL 2, obtenida por Actiu, refuerza su compromiso y su alineación con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), consolidando su posición como referente en el sector del mobiliario.



Este estándar europeo, que ya se ha convertido en una referencia en mercados como Alemania, Francia y EE.UU., aporta a Actiu tres grandes ventajas: Mayor acceso a compras corporativas y licitaciones, ya que muchas administraciones y grandes empresas exigen certificaciones de sostenibilidad en sus adquisiciones, competitividad en mercados internacionales en un contexto donde la sostenibilidad es clave para la expansión global y reducción de riesgos regulatorios, al cumplir con los estándares de sostenibilidad más avanzados y minimizar riesgos asociados a normativas futuras sobre economía circular y eficiencia energética.



"La certificación LEVEL no es solo un reconocimiento, es una herramienta estratégica. Nos permite diferenciarnos en el mercado y demostrar a nuestros clientes que ofrecemos productos alineados con los más altos estándares de sostenibilidad", destaca Carmen Berbegal, Responsable del Departamento de Sostenibilidad y RSC de Actiu.



Actiu, una historia ligada al cuidado del planeta

Actiu es una empresa española especializada en mobiliario para espacios de trabajo y colectividades, cuya historia ha estado marcada por un fuerte compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del planeta. Fundada en los años 60 por Vicente Berbegal en Castalla (Alicante), la compañía ha evolucionado desde un pequeño taller de carpintería hasta convertirse en un referente internacional en diseño y fabricación de mobiliario.



Uno de los pilares de Actiu es su apuesta por la eficiencia energética y la producción sostenible. Su Parque Tecnológico en Castalla es un ejemplo de arquitectura ecológica, diseñado bajo criterios de sostenibilidad y certificado con el sello LEED Platinum, la máxima distinción en eficiencia energética y respeto ambiental. Este espacio integra placas solares, sistemas de reutilización de agua y estrategias para reducir su huella de carbono. Además, Actiu prioriza el uso de materiales reciclables y procesos de fabricación que minimizan el impacto ambiental. También ha impulsado programas de economía circular y bienestar en el entorno laboral, alineándose con estándares internacionales de sostenibilidad.



Gracias a esta filosofía, Actiu ha recibido a lo largo de toda su historia múltiples reconocimientos por su compromiso con el medio ambiente, consolidándose como una empresa que no solo diseña espacios de trabajo innovadores, sino que también contribuye activamente a la preservación del planeta.





