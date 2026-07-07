(Información remitida por la empresa firmante)

-Active Motif anuncia un acuerdo de distribución global exclusivo con Arima Genomics para soluciones avanzadas de genómica 3D

Este acuerdo amplía la cartera de soluciones de genómica para investigación de Active Motif, al tiempo que respalda el enfoque estratégico de Arima en su plataforma de diagnóstico clínico.

CARLSBAD, Calif., 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Active Motif, proveedor líder de soluciones epigenéticas y multiómicas para investigadores mecanicistas, traslacionales y clínicos, anunció hoy un acuerdo de distribución comercial global exclusivo con Arima Genomics, empresa de diagnóstico oncológico líder en genómica 3D y tecnología de secuenciación Hi-C. En virtud de este acuerdo, Active Motif se convertirá en el distribuidor mundial exclusivo de los productos y servicios Hi-C de Arima para aplicaciones de investigación, mientras que Arima se centra en su plataforma de diagnóstico clínico Aventa. Este acuerdo de distribución representa un hito estratégico para Active Motif y refleja la creciente demanda de tecnologías que permitan a los investigadores comprender cómo la estructura del genoma influye en la regulación génica, la función celular y la biología de las enfermedades.

A medida que la investigación genómica continúa evolucionando más allá del análisis basado en secuencias, las tecnologías de mapeo genómico 3D, como Hi-C, se han convertido en herramientas fundamentales para comprender la organización de la cromatina, la variación estructural, las interacciones potenciador-promotor y los mecanismos reguladores a nivel genómico. Estos conocimientos son cada vez más importantes en áreas como el cáncer, la neurociencia, la biología del desarrollo, la investigación de enfermedades raras y la medicina de precisión.

"Este acuerdo fortalece la posición de Active Motif como proveedor líder de soluciones multiómicas integradas", afirmó Joe Fernandez, presidente y fundador de Active Motif. "Los investigadores buscan cada vez más una visión integral de la función del genoma que combine la accesibilidad de la cromatina, la unión de factores de transcripción, la regulación epigenética, la expresión génica y la arquitectura del genoma. Al incorporar la tecnología Hi-C de Arima, líder en la industria, a nuestra cartera, ampliamos nuestra capacidad para brindar a los clientes soluciones integrales que abordan algunas de las preguntas más importantes de la biología moderna".

Esta alianza amplía aún más la cartera de tecnologías genómicas y epigenómicas de Active Motif, que crece rápidamente e incluye servicios y productos para el análisis de la cromatina, la regulación transcripcional y las aplicaciones de secuenciación de nueva generación. La incorporación de la tecnología Hi-C mejora la capacidad de Active Motif para atender los crecientes mercados de la genómica espacial y la biología 3D, al tiempo que crea nuevas oportunidades para flujos de trabajo de investigación multiómica integrados.

"En Arima estamos centrados en la importante oportunidad que se presenta para nuestra plataforma de diagnóstico clínico Aventa, donde combinamos la secuencia y la estructura del ADN para revelar alteraciones que impulsan el cáncer a partir de muestras tumorales FFPE de rutina", declaró Tom Willis, Ph.D., consejero delegado de Arima Genomics. "Este acuerdo nos permite alinear nuestras tecnologías Hi-C para investigación con la cartera altamente complementaria de Active Motif, su infraestructura comercial global, su experiencia científica y sus relaciones de larga trayectoria dentro de la comunidad de investigación".

El acuerdo de distribución exclusiva combina el liderazgo tecnológico de Arima en soluciones genómicas 3D con la consolidada organización comercial global y las capacidades de soporte técnico de Active Motif, lo que permite un mayor acceso a organizaciones académicas, farmacéuticas, biotecnológicas y de investigación clínica.

El acuerdo entra en vigor de inmediato, y los productos y servicios Hi-C de Arima para aplicaciones de investigación ya están disponibles globalmente a través de Active Motif.

Acerca de Active Motif

Active Motif es un proveedor líder de soluciones de epigenética, genómica y multiómica que permiten a los investigadores estudiar la regulación genética, la biología de la cromatina y los mecanismos de las enfermedades. A través de productos, servicios y experiencia científica innovadores, Active Motif apoya a investigadores de todo el mundo en el avance de descubrimientos que mejoran la salud humana.

Acerca de Arima GenomicsArima Genomics es una empresa de diagnóstico oncológico que está redefiniendo las pruebas de detección del cáncer al combinar la secuencia y la estructura del ADN. Con una sólida trayectoria en ciencia genómica 3D y tecnología de secuenciación Hi-C, Arima desarrolla pruebas clínicas que revelan alteraciones que impulsan el cáncer y que los métodos convencionales pueden pasar por alto o caracterizar de forma incompleta. A través de su marca de pruebas clínicas Aventa, Arima ofrece pruebas para tumores sólidos y linfoma desde su laboratorio certificado por CLIA en Orlando, Florida. Más información en www.arimagenomics.com y aventatest.com, y síganos en LinkedIn.

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