ACTO - empresa destacada en "Innovation Watch: Agentic AI in Life Sciences Commercial 2026" de Everest Group

(Información remitida por la empresa firmante)

- ACTO, reconocida como empresa destacada en el informe "Innovation Watch: Agentic AI in Life Sciences Commercial 2026" de Everest Group

Este reconocimiento pone de relieve los superagentes basados en roles de ACTO, su orquestación multiplataforma y su enfoque de IA gobernada centrado en las ciencias de la vida

TORONTO y NUEVA YORK, 5 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- ACTO, empresa que combina la inteligencia humana con la IA empática en el sector de las ciencias de la vida, anunció hoy que ha sido nombrada Luminaria en el informe Innovation Watch: Agentic AI in Life Sciences Commercial 2026 de Everest Group, una evaluación global de los principales proveedores de tecnología de IA con capacidad de gestión que prestan servicios a equipos comerciales en el sector de las ciencias de la vida.

El informe evalúa a 22 proveedores de productos y plataformas de IA con agentes en dos dimensiones: rendimiento dentro del mercado, que incluye escala y madurez, e impulsores del ecosistema, que incluyen alianzas e inversiones. Los proveedores se clasifican como Luminarios, Seguidores Rápidos, Influyentes o Buscadores. ACTO se posiciona en la categoría de Luminarios, que representa a los proveedores con el mejor desempeño en el mercado e impulsores del ecosistema.

La investigación de Everest Group se ha llevado a cabo en un momento en que la IA con agentes se consolida como un factor clave para la transformación comercial en el sector de las Ciencias de la Vida. El informe identifica oportunidades que abarcan ventas, marketing, asuntos médicos, acceso al mercado y servicios al paciente, ya que las organizaciones recurren a la IA con agentes para mejorar la toma de decisiones, automatizar el trabajo, coordinar acciones entre sistemas y permitir una interacción más personalizada.

"Al tiempo que las empresas de ciencias de la vida escalan la IA agente en todas las funciones comerciales, el enfoque está cambiando de las aplicaciones de IA aisladas a plataformas comerciales conectadas que pueden conectar datos, contenido y flujos de trabajo entre roles y sistemas. El valor de la IA agente va a depender de su capacidad destinada a coordinar la actividad entre sistemas y funciones, preservando al mismo tiempo el gobierno, la trazabilidad y la responsabilidad humana", declaró Rohit K, director de práctica de Everest Group. "ACTO se diferencia gracias a su enfoque basado en roles para la IA agente en el sector comercial de ciencias de la vida, combinando SuperAgentes específicos del dominio con orquestación multiplataforma y gobierno centrada en las ciencias de la vida. Su ecosistema de socios creciente y las primeras implementaciones de clientes respaldan aún más la adopción empresarial, posicionando a ACTO como un referente en el Innovation Watch: Agentic AI in Life Sciences Commercial 2026 de Everest Group".

La inclusión de ACTO es el reflejo de una estrategia de IA que lleva años gestándose. La empresa comenzó a invertir en IA en el año 2022 con LAICA, su asistente conversacional impulsado por IA para el aprendizaje en ciencias de la vida, que evolucionó hasta convertirse en ACTO SuperAgents, lanzado en 2026.

"Es un honor el hecho de haber sido nombrados Luminario por Everest Group, un reconocimiento que compartimos con nuestros socios estratégicos Veeva y Salesforce", comentó Parth Khanna, cofundador y consejero delegado de ACTO. "Comenzamos a invertir en IA con agentes en el año 2022 porque creíamos que la IA podía cambiar radicalmente la forma en que se trabaja en las ciencias de la vida, no reemplazando a las personas, sino potenciándolas. Ahora esa visión se ha convertido en una realidad. Nuestros clientes perciben un valor y un impacto enormes gracias a los Superagentes basados en roles que comprenden a la persona, el trabajo que realiza y el entorno altamente regulado en el que opera. Este reconocimiento refuerza nuestra convicción de que el futuro de la IA en las ciencias de la vida no se trata de añadir más herramientas, sino de crear una fuerza laboral inteligente y conectada donde las personas y la IA trabajen juntas para lograr mejores resultados".

Diseñada exclusivamente para su uso en el sector de las ciencias de la vida, ACTO combina su plataforma de excelencia en campo impulsada por IA con Superagentes basados en roles que trabajan en diversos sistemas para proporcionar soporte en tiempo real y conforme a la normativa, abarcando desde la recuperación de conocimientos clínicos y científicos hasta el asesoramiento y la captura de información médica en campo. De esta manera, los profesionales que interactúan directamente con los clientes pueden dedicar menos tiempo a navegar por los sistemas y más tiempo a fortalecer las relaciones con los profesionales de la salud.

Este reconocimiento se suma a la inclusión de ACTO a principios de este año entre los Top 50™ Pharmaceutical Technology Providers for 2026 de Everest Group, lo que subraya aún más la continua inversión de la compañía en la excelencia en campo impulsada por IA y en la IA especializada diseñada específicamente para el sector de las ciencias de la vida.

Descargue su copia gratuita del informe completo o conozca los Superagentes basados en roles de ACTO en acto.com/superagents.

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Acerca de Everest Group

Everest Group es una firma de investigación líder a nivel mundial que ayuda a los líderes empresariales a tomar decisiones con confianza. Las evaluaciones PEAK Matrix de Everest Group proporcionan el análisis y la información que las empresas necesitan para tomar decisiones cruciales sobre proveedores de servicios globales, ubicaciones, productos y soluciones en diversos segmentos de mercado. Asimismo, los proveedores de estos servicios, productos y soluciones utilizan PEAK Matrix para evaluar y comparar sus ofertas con las de la competencia en el sector o mercado. Para obtener más detalles y contenido en profundidad, visite www.everestgrp.com.

Acerca de ACTO

Con la confianza de 14 de las 50 principales compañías farmacéuticas, biotecnológicas de alto crecimiento y organizaciones líderes en tecnología médica, ACTO está redefiniendo cómo las terapias llegan a los pacientes después de la aprobación regulatoria. Unimos la inteligencia humana con la IA empática a través de nuestra plataforma de excelencia en campo impulsada por IA y los Superagentes de IA para acelerar los lanzamientos de productos, fortalecer la ejecución en campo y profundizar la interacción con el cliente. Al elevar la capacitación y el coaching, y al convertir hasta el 30% del trabajo integrado en roles de cara al cliente, ACTO libera a los equipos para que se enfoquen en lo que más importa: la conexión humana, el criterio y la ejecución estratégica. Diseñado para cumplir con los más altos estándares regulatorios de la industria, ACTO está validado por la FDA 21 CFR Parte 11 y certificado SOC 2 Tipo II. Obtenga más información en www.acto.com.

Contacto para medios: Roger Villareal, roger@rogerthatcomms.com

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