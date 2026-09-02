(Información remitida por la empresa firmante)

-ACTO obtiene la categoría de Socio de Oro de Veeva tras casi una década de colaboración para el éxito mutuo de sus clientes

Las integraciones validadas con las aplicaciones de Veeva ayudan a los equipos de campo del sector de las ciencias de la vida a aprender, practicar y ejecutar con contenido aprobado e información en tiempo real.

TORONTO y NUEVA YORK, 2 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- ACTO, que combina la inteligencia humana con la IA empática en el sector de las ciencias de la vida, anunció hoy que ha alcanzado la categoría de Socio de Oro de Producto de Veeva, consolidando así una larga colaboración centrada en mejorar la eficacia de los equipos de campo, el cumplimiento normativo y la interacción con los clientes en los sectores farmacéutico y biotecnológico.

ACTO se une a un selecto grupo de socios de oro de producto de Veeva, ofreciendo una plataforma diseñada específicamente para combinar la excelencia en el trabajo de campo impulsada por IA, la simulación de roles con IA y la IA con capacidad de agente, diseñada específicamente para equipos de ciencias de la vida que interactúan directamente con los clientes.

Esta distinción reconoce el compromiso de ACTO con el éxito del cliente, su experiencia en productos Veeva y sus integraciones validadas en múltiples productos Veeva, incluyendo Veeva PromoMats, Veeva MedComms y Veeva Vault CRM. Estas integraciones optimizan la excelencia en el trabajo de campo para clientes comunes, permitiendo a los representantes de ventas, los enlaces científicos médicos (MSL) y los líderes de campo aprender, practicar y ejecutar continuamente utilizando el contenido aprobado más reciente y la información operativa en tiempo real.

ACTO se unió al Programa de Socios de Producto de Veeva en 2017, obtuvo la categoría de Socio de Producto Silver de Veeva en 2021 y se convirtió en Socio de IA de Veeva en 2024, lo que refleja un compromiso de casi una década para servir conjuntamente a clientes comunes del sector de ciencias de la vida.

"Con cada lanzamiento de producto, ampliación de indicaciones y actualización científica, los equipos de campo deben mantenerse al día con el contenido aprobado más reciente, a la vez que continúan interactuando con los profesionales de la salud con confianza y precisión", afirmó Parth Khanna, consejero delegado de ACTO. "Nuestra larga colaboración con Veeva nos ha permitido integrar profundamente ACTO con los sistemas que nuestros clientes utilizan a diario. Alcanzar la categoría de Socio de Oro de Producto de Veeva refuerza nuestro compromiso compartido de ayudar a las organizaciones de Ciencias de la Vida a acelerar la preparación, mejorar la ejecución en campo y garantizar una interacción con el cliente conforme a la normativa a gran escala".

Gracias a las integraciones de ACTO con Veeva, las organizaciones de Ciencias de la Vida pueden conectar sin problemas los flujos de trabajo de aprendizaje, formación, ejecución en campo e IA con contenido y datos empresariales fiables para optimizar el rendimiento:

La solución de simulación de roles con IA de ACTO, CxZone , permite a los representantes de ventas practicar conversaciones con profesionales de la salud utilizando mensajes y contenido promocional aprobados de PromoMats, y a los MSL practicar intercambios científicos utilizando contenido médico de MedComms, directamente en Vault CRM.

ACTO Talk TRx™ proporciona acceso a contenido actual y aprobado almacenado en PromoMats y MedComms, a la vez que incorpora puntos clave de conversación y consejos sobre las mejores prácticas para utilizar el recurso en las interacciones con los profesionales sanitarios.

"ACTO ha sido un valioso socio de productos de Veeva desde 2017", declaró Kristn Peck, vicepresidenta de Alianzas de Veeva. "Obtener la categoría de Socio de Oro de Productos de Veeva refleja la continua inversión de ACTO en ofrecer soluciones integradas y validadas por Veeva para la industria de las ciencias de la vida. Felicitamos a ACTO por este logro".

Para descubrir cómo ACTO y Veeva colaboran para mejorar la preparación del equipo, la eficiencia operativa y la interacción con el cliente, contacte con nosotros o visite nuestro stand en Fierce PharmaWeek en Philadelphia, 14-17 de septiembre.

Visite www.acto.com , o siga a ACTO en LinkedIn para conocer las últimas noticias y comunicados de la compañía.

Acerca de ACTO

Con la confianza de 14 de las 50 principales compañías farmacéuticas, biotecnológicas de alto crecimiento y organizaciones líderes en tecnología médica, ACTO está redefiniendo la forma en que las terapias llegan a los pacientes tras la aprobación regulatoria. Unimos la inteligencia humana con la IA empática a través de nuestra plataforma de excelencia en campo impulsada por IA y nuestros superagentes de IA para acelerar los lanzamientos de productos, fortalecer la ejecución en campo y profundizar la interacción con el cliente. Al elevar la formación y el asesoramiento, y al convertir hasta el 30 % del trabajo en tareas de atención al cliente, ACTO libera a los equipos para que se centren en lo que más importa: la conexión humana, el criterio y la ejecución estratégica. Diseñado para cumplir con los más altos estándares regulatorios de la industria, ACTO cuenta con la validación FDA 21 CFR Parte 11 y la certificación SOC 2 Tipo II. Más información en www.acto.com.

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