(Información remitida por la empresa firmante)

-Actualización gratuita para la versión Steam de "Q REMASTERED", el popular juego de rompecabezas de liica en Japón; oferta de verano en marcha

TOKIO, 3 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- liica, Inc., un desarrollador de juegos con sede en Tokio, lanzó una actualización gratuita para "Q REMASTERED" en una plataforma de juegos "Steam". Los juegos que incluyen "Q REMASTERED" están a la venta en Steam Summer Sale. Cualquiera puede comprar juegos a precios reducidos.

Acerca de "Q""Q" es un juego de rompecabezas basado en la física de gran éxito, con más de 12 millones de descargas desde su lanzamiento como juego para teléfonos inteligentes en enero de 2015. El juego fue diseñado y producido por el creador del juego Yusuke Kurita, quien también trabajó en el exitoso juego "KUUKIYOMI" (* 1) (sintiendo la situación en japonés). En julio de 2022, se lanzó la versión de Nintendo Switch de "Q", que recibió mucha atención a través de la transmisión en vivo.

(*1) KUUKIYOMI es una marca registrada de G-MODE Corporation.

Imágenes:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107763/202306226522/_prw_PI6fl_5g5UeBuk.png

- Actualización gratuita de Q REMASTERED" Jugado por más de 2000 VTubers, "Q REMASTERED" es el juego de rompecabezas más popular en Japón. Cualquiera puede descargar su actualización de forma gratuita. En las preguntas del juego recién creadas, se ha introducido un nuevo modo de prueba de coeficiente intelectual, "IQ TEST HERO", y Alex, un personaje héroe familiar en Q, aparece en 20 nuevas preguntas. Los jugadores pueden realizar una prueba de coeficiente intelectual utilizando "IQ TEST HERO" para medir sus puntuaciones de coeficiente intelectual.

- Oferta de Verano de Steam "Q REMASTERED" se ofrecerá en la oferta de verano de Steam y se puede comprar con un 20 % de descuento sobre su precio normal.

Precio de venta: 7,19 dólares

Período de venta: 10:00 am, 29 de junio a 10:00 am, 13 de julio (PDT)

Para comprar la versión Steam de "Q REMASTERED," visite:https://store.steampowered.com/app/2246110/

- Paquete de colaboración "KUUKIYOMI: Consider It" x "Q REMASTERED" (*2) a la venta "KUUKIYOMI" es un juego de gran éxito que los jugadores transmiten en vivo en Twitch o YouTube, y "Q REMASTERED" es un juego que actualmente juegan VTubers en todo Japón. Esta es una buena oportunidad para obtener los 4 juegos populares creados por Kurita: "Q REMASTERED", "KUUKIYOMI: Consider It", "KUUKIYOMI 2: Consider It More! - New Era" y "KUUKIYOMI: Consider It! ONLINE" -- con un 10% de descuento en total.

(*2) Se puede ofrecer un conjunto de productos a un precio con descuento especial.

Página de ventas de paquetes de colaboración:https://store.steampowered.com/bundle/33247/Q_Remastered/

Para más información, visite las páginas web oficiales."KUUKIYOMI: Consider It": https://kuukiyomi.com/G-MODE: https://gmodecorp.com/en/"Q REMASTERED": https://www.liica.co.jp/q-switch/liica: https://www.liica.co.jp/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/actualizacion-gratuita-para-la-version-steam-de-q-remastered-301868730.html