Actualización TerraMaster TerraSync: compartir archivos y sincronización bajo demanda en Mac

TerraSync - TerraMaster

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de octubre de 2026.-

TerraMaster ha anunciado hoy una importante actualización de TerraSync, que incorpora una función integral para compartir archivos y la sincronización bajo demanda en la versión para Mac de TNAS PC. Esta actualización facilita a los usuarios domésticos, creadores de contenido y equipos empresariales compartir archivos, al tiempo que reduce el espacio de almacenamiento local que ocupan las grandes bibliotecas de archivos en los ordenadores Mac

Compartir archivos de forma integral para simplificar la colaboración

La nueva función para compartir archivos de TerraSync permite a los usuarios compartir archivos directamente desde Mis archivos o Carpetas de equipo, reduciendo la necesidad de realizar descargas y transferencias de archivos repetidas.



Los usuarios pueden compartir archivos directamente con usuarios o grupos específicos y asignar permisos como vista previa, visualización o administración según sea necesario. También pueden conceder acceso mediante dos tipos de enlaces: enlaces internos para compartir, accesibles únicamente a través de la red local, y enlaces externos para compartir, creados mediante TNAS.online. El uso compartido externo también admite permisos de acceso configurables, contraseñas y fechas de caducidad, lo que hace que la entrega de archivos y la colaboración entre equipos sean más seguras y flexibles.



TerraSync también admite la edición colaborativa de los principales formatos de documentos de Office a través de Online Office, con un historial de versiones que permite realizar un seguimiento de los cambios y restaurar versiones anteriores. Esta función requiere la instalación previa de la suite correspondiente desde el Centro de aplicaciones del NAS.



La sincronización bajo demanda para Mac libera espacio de almacenamiento local

Con una capacidad SSD limitada y colecciones cada vez mayores de fotos, vídeos y archivos de proyectos, los usuarios de Mac suelen tener dificultades para almacenar localmente grandes bibliotecas de archivos. La nueva función de sincronización bajo demanda elimina la necesidad de descargar toda la biblioteca de archivos en el ordenador.



Una vez activada, los usuarios pueden explorar localmente los directorios de archivos remotos y descargar únicamente los archivos que necesiten. Los archivos almacenados en caché se pueden eliminar manualmente después de su uso, y el sistema también puede liberar automáticamente el espacio ocupado por la caché cuando el almacenamiento local empieza a escasear. La función es compatible tanto con la sincronización bidireccional como con el modo de descarga unidireccional, lo que permite a los usuarios acceder cómodamente a sus archivos y gestionar el almacenamiento local de forma más eficiente.



Sincronización, copias de seguridad y gestión de versiones en una sola solución

TerraSync admite la sincronización de archivos entre Windows, Mac y Linux, con modos de sincronización bidireccional, carga unidireccional y descarga unidireccional, así como copias de seguridad automáticas, manuales y programadas. La gestión de versiones de archivos admite hasta 32 versiones, con reglas de limpieza personalizables.



Para garantizar la seguridad de los datos, TerraSync sigue ofreciendo transmisión de datos cifrada mediante SSL, permisos para carpetas personales y de equipo, y registros de actividad que ayudan a los usuarios a gestionar y proteger mejor sus datos.



Para obtener más información sobre TerraSync, visitar: https://www.terra-master.com/es-es/pages/terrasync



Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional especializada en soluciones innovadoras de almacenamiento para usuarios domésticos, empresas y entornos corporativos. Centrada en el rendimiento, la fiabilidad y la experiencia de usuario, ofrecemos soluciones NAS y DAS de última generación para satisfacer una amplia variedad de necesidades de almacenamiento.







Emisor: TerraMaster

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