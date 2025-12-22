De acuerdo con estudio de PROCOMER: Oferta exportadora costarricense de manufactura crece más allá de los dispositivos m

Workers at a manufacturing plant in Costa Rica - PROCOMER/PR NEWSWIRE

Más de 1.700 empresas exportaron 3.368 productos a distintos mercados durante el 2024

Mayoría de empresas en el país exportan a Centroamérica

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSÉ, Costa Rica, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Al cierre del año anterior, la manufactura consolidó su papel como motor de las exportaciones costarricenses al representar el 67% del total exportado, con ventas por US$13.260 millones de los US$19.894 millones registrados en el año. El sector mostró un crecimiento del 10% en valor, impulsado por el desempeño del sector de equipo de precisión y médico -que mantiene un peso determinante en la estructura exportadora- y por el avance de nuevos segmentos que ampliaron la oferta más allá de los dispositivos médicos. De esta forma el país expande sus exportaciones de manufactura en sectores como eléctrica electrónica, químico-farmacéutico, metalmecánica, plástico, caucho y textiles, cuero y calzado entre otros.

Según el estudio Desempeño Exportador del Sector Manufactura, elaborado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), entre los principales productos que lideraron el dinamismo del sector durante ese año se encuentran agujas y catéteres, prótesis de uso médico, aparatos de electro diagnóstico, cables y materiales eléctricos, antisueros, llantas, textiles y confección.

Laura López, Gerente General de PROCOMER, señaló que "la manufactura continúa consolidándose como un pilar estratégico para la economía costarricense. Su dinamismo no proviene únicamente del liderazgo del sector de equipo de precisión y médico, sino también del avance de otros segmentos industriales que amplían la oferta del país. Estas categorías complementan el peso de dicha industria y reflejan una evolución hacia procesos de mayor sofisticación tecnológica, lo que fortalece la competitividad de la industria nacional en los mercados internacionales".

La diversificación del sector de manufactura también se refleja en la estructura empresarial del país. Un total de 1.703 empresas exportaron 3.368 productos distintos durante 2024. Los principales destinos fueron Estados Unidos (55%), Países Bajos (9%) y Bélgica (4%).

Destino de las exportaciones: Centroamérica agrupa la mayor cantidad de exportadores

Aunque América del Norte concentra el mayor valor de las exportaciones costarricenses, los datos muestran que Centroamérica es la región hacia la que más empresas exportan. En total, 1.245 compañías enviaron bienes a este mercado durante el período analizado, principalmente productos como cables eléctricos, textiles y confección, pinturas y barnices, entre otros.

En cuanto a la cantidad de empresas exportadoras por destino, a Centroamérica le siguen América del Norte, con 702 compañías; América del Sur, con 344; el Caribe, con 293; y la Unión Europea, con 285.

"La distribución de nuestras exportaciones confirma que Costa Rica mantiene una base sólida en mercados de cercanía geográfica, sin dejar de expandirse hacia destinos estratégicos. Esta diversificación es fundamental para reducir la dependencia de mercados y fortalecer la resiliencia del sector exportador", añadió López.

El aporte de ambos regímenes productivos

El estudio confirma que la manufactura se expande tanto en zona franca como en régimen definitivo, lo cual evidencia la capacidad del país para sostener procesos industriales de alta complejidad en distintos esquemas productivos. El 84% de las exportaciones del sector provino de zona franca, principalmente en dispositivos médicos, agujas y catéteres, prótesis y equipos de diagnóstico; mientras que el 14% correspondió al régimen definitivo, donde destacaron cables eléctricos, envases de vidrio, pinturas y barnices, plásticos para envasado y productos laminados de hierro y acero.

El informe completo Desempeño Exportador del Sector Manufactura está disponible en el sitio web de PROCOMER, en la sección de Estudios de Inteligencia Comercial. Acceda a él haciendo clic en el siguiente enlace: Estudios Inteligencia Comercial - Estudios Inteligencia Comercial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849224/D52A0467.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/de-acuerdo-con-estudio-de-procomer-oferta-exportadora-costarricense-de-manufactura-crece-mas-alla-de-los-dispositivos-medicos-302647100.html