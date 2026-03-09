Acuerdo entre Ministerio de Desarrollo Económico de Jujuy (Argentina) y Metrickal - Metrickal

(Información remitida por la empresa firmante)

San Salvador de Jujuy (Argentina), 9 de marzo de 2026.- El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, en la provincia de Jujuy (Argentina) y Metrickal, plataforma internacional especializada en la búsqueda de talento internacional, firmaron un acuerdo de colaboración estratégica con el objetivo de potenciar la inserción laboral de los alumnos formados por el dicho ministerio, especialmente en el sector tecnológico.

Gracias a este acuerdo, los estudiantes que hayan participado en programas de formación impulsados por el este departamento de Jujuy podrán acceder al acompañamiento de Metrickal en la búsqueda de oportunidades en empresas de diversos países, ampliando así su proyección profesional a nivel internacional, mostrando al mundo el talento Argentino.

Metrickal pondrá a disposición su plataforma, su red de empresas clientes y potenciales, para conectar los talentos jujeños con ofertas orientadas al sector tecnológico como: desarrollador de software (backend y frontend) full-stack developer, diseñadores de UI y UX, de bases de datos y otros perfiles digitales de alta demanda global.

Desde el Ministro de Desarrollo Económico y Producción de la provincia de Jujuy, Juan Carlos Abud destaca que, “Este es el camino que debemos seguir, tener jóvenes con talento, preparados para afrontar desafíos. Creemos que esta colaboración puede ser buena para ellos porque posiciona a Jujuy como un semillero de talento competitivo”. Por la Zona Franca de Jujuy, la vicepresidenta, Sonia Leis comenta que “Este proyecto da forma al programa que iniciamos en 2023 para formar a la juventud jujeña en aquello que realmente demandan las empresas”. Desde la Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento, su directora María Belén Castro Agüero destacó que “en la provincia contamos con talento altamente capacitado en áreas como Maquetación Web, Desarrollo Frontend Integral, Desarrollo Web Full Stack, especialización en React y React + Redux con TypeScript, así como en Mentalidad Digital, Desarrollo Backend con Python, DevOps, Backend .NET, Ruby, Rails y desarrollo de aplicaciones con Spring Boot, entre otros perfiles vinculados a la economía del conocimiento”.

Desde Metrickal, Jaume Boada (CEO y Co-Fundador) concuerde que “Este acuerdo es bueno para ambas partes. Estamos en un momento en el que el talento (especialmente tecnológico) está muy buscado en todo el mundo. Vamos a tomar una serie de acciones en España y otros países, para poder ubicar estos jóvenes en empresas que requieran de sus destrezas, puedo que vamos a disponer de cientos de perfiles nuevos tech listos para trabajar en remoto”.

Si tienes interés en estos perfiles puedes escribir a hello@metrickal.com o registrarte a través de la página web www.metrickal.com

