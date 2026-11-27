Team building navideño de Acuilae en Madrid - Acuilae Team Building Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Perfumes creados con inteligencia artificial que cada empleado se lleva de regalo, juguetes montados en equipo para quien más lo necesita, un bingo musical con el villancico de la empresa, gymkanas con personajes navideños por la ciudad y un robo de arte que se investiga entre plato y plato. Son las cinco propuestas de Acuilae para esta Navidad

Madrid, 27 de noviembre de 2026.- La Navidad de empresa está cambiando de hora. El 62 % de las celebraciones navideñas de empresa de este año será al mediodía, según los datos de reservas de la plataforma CoverManager. En 2019 eran el 49,5 %. Con la comida ganando terreno a la cena, la tarde queda libre para hacer algo más que alargar la sobremesa. Acuilae, empresa madrileña de actividades para empresas, ha reunido cinco propuestas que se salen de lo habitual en un team building en Madrid. Unas se juegan en la propia mesa del restaurante y otras, por la calle o en la oficina.



1. Un perfume creado con IA: que cada empleado se lleva de regalo

El equipo elige los valores que quiere transmitir y una inteligencia artificial los traduce en notas olfativas: la creatividad o la energía pueden acabar en un toque cítrico o especiado. Con la ayuda de un perfumista, cada participante mezcla su fragancia gota a gota y se la lleva en su propio frasco. Así, el regalo de Navidad lo fabrica cada empleado.



2. Navidad solidaria: juguetes para quien más lo necesita

Los equipos montan cocinas de madera y casas de muñecas que, al terminar la jornada, se donan a entidades que trabajan con niños y familias en situación vulnerable. Hay que repartir piezas, leer instrucciones y coordinarse. Nadie tiene prisa por ganar, porque un niño va a jugar con lo que están montando.



3. Un bingo musical con el villancico de la empresa: en lugar de números, los cartones llevan títulos de canciones. Suenan villancicos y éxitos de siempre, y los participantes tienen que reconocerlos y marcarlos en su cartón, con un maestro de ceremonias y un DJ al frente. La sorpresa llega con un villancico con la letra escrita para la propia empresa. Ese villancico se canta también en Furor, el concurso musical por equipos con atriles y pulsadores.



4. Una gymkana por la ciudad con personajes navideños: el Grinch ha saboteado la fábrica de Papá Noel y hay que arreglarla antes de Nochebuena. Los equipos, con gorros del mismo color, recorren el centro de la ciudad y se encuentran con el Elfo Hacker, la Ingeniera Chispa o la Señora Claus, que les plantean los retos. Hay pistas ocultas en realidad aumentada que se ven con el propio móvil, sin descargar nada, y una prueba con gafas de realidad virtual que solo se supera si el equipo se comunica bien.



5. Misterio entre platos: la comida o la cena se convierte en una investigación. El caso parte de un hecho real, el mayor robo de arte de la historia, y cada mesa es un equipo de detectives. Cuatro actores presentan la historia, reparten un sobre con las primeras pistas y vuelven con pruebas nuevas en cada cambio de plato. Al final, cada mesa tiene que señalar a los culpables y marcar en un mapa dónde están las obras robadas. No hay asesinatos ni sustos.



Según la actividad, el tamaño del grupo y la fecha, estas propuestas cuestan entre 19 y 59 euros por persona. Se hacen en Madrid y en el resto de España.



"En muchas empresas, la comida de Navidad es el día del año en que coincide toda la plantilla. Si solo se come, cada uno se sienta con los de siempre. Con una actividad, la gente se mezcla. En enero nadie se acuerda del menú, pero todo el mundo recuerda quién descubrió al culpable o quién cantó el villancico", explica Pedro Diezma, fundador de Acuilae.



Sobre Acuilae

Acuilae (Acuilae Games & Tech, SL) diseña y organiza actividades de team building y eventos para empresas en Madrid y en el resto de España. Entre ellas hay concursos al estilo de la televisión, gymkanas, escape rooms, MasterChef, Lego, robótica y talleres creativos, para grupos de 10 a varios cientos de personas. Su equipo suma más de 25 años de experiencia y ha trabajado con más de 550 empresas. Ha recibido el premio a la empresa más innovadora de CEOE e Ilunion (2020) y el Sello Europeo de Excelencia de la Comisión Europea (2019).

Contacto

Nombre contacto: Pedro López

Descripción contacto: Acuilae

Teléfono de contacto: 614 38 36 84



