COMUNICADO: Se acuñan monedas de oro y plata pura para coleccionistas en las instalaciones de Winnipeg de Royal Canadian Mint

Publicado 04/12/2019 13:39:59 CET

- Se acuñan monedas de oro y plata pura para coleccionistas por primera vez en las instalaciones de Winnipeg de Royal Canadian Mint

WINNIPEG, 4 de diciembre de 2019 /CNW/ - Por primera vez desde que abrió sus puertas hace 43 años, las instalaciones de Winnipeg de Royal Canadian Mint ha acuñado monedas de oro puro y plata pura para coleccionistas. Estos ejemplares de colección especiales son el producto de la conjunción exclusiva de experiencia entre los empleados de Winnipeg y Ottawa, quienes unieron sus fuerzas para elaborar homenajes "made in Manitoba" a las mundialmente famosas monedas conmemorativas de hoja de arce de Mint.

Los clientes ahora pueden adquirir la moneda de plata pura de 5 dólares de 2020 "Silver Maple Leaf" (Hoja de arce de plata) y la moneda de oro puro de 50 dólares de 2020 "Gold Maple Leaf" (Hoja de arce de oro) con su distintiva marca monetaria de "W" a partir de hoy. Con su emblemática hoja de arce azucarero diseñada por Walter Ott en el reverso y un acabado lustroso que les otorga un aspecto mate poco común, estas monedas acuñadas con fecha de 2020 han salido en remesas limitadas de 10.000 ejemplares para la edición de plata y de 400 para la de oro.

Otras de las monedas disponibles dentro de la oferta numismática final de Mint de este año son:

-- La moneda de plata pura de 30 dólares de 2020 "Predator and Prey: Snowy Owl and Greater White-Fronted Geese" (Predador y presa: búho de las nieves y ganso careto) de la serie Reflejos dorados, diseñada por W. Allan Hancock; -- La extraordinaria moneda de plata pura con relieve de 25 dólares de 2020 "Multifaceted Animal Head: Lynx" (Cabeza de animal poliédrica: lince), diseñada por Traian Georgescu; -- La moneda de plata pura de 3 dólares de 2019 "Celebrating Canadian Fun and Festivities - Christmas Tree" (Conmemoración de la diversión y las festividades canadienses: árbol de navidad), diseñada por Steve Hepburn; -- La moneda de plata pura de 5 dólares de 2020 "Birthstones: January" (Piedra natalicia: enero), diseñada por Pandora Young.

Las acuñaciones, los precios y la información completa de los antecedentes de cada producto están disponibles en la pestaña "Shop" de www.mint.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2659757-1&h=123758341&u=...]. Las imágenes de las monedas están disponibles aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2659757-1&h=1467438132&u...].

Puede hacer pedidos de todos estos productos directamente a Mint llamando al 1-800-267-1871 en Canadá o al 1-800-268-6468 en los EE. UU., o en el sitio web de Mint. Las monedas también están disponibles en las tiendas de Royal Canadian Mint de Ottawa y Winnipeg, así como a través de nuestra red global de distribuidores, incluidos los que participan en las oficinas del servicio de correos de Canadá (Canada Post).

Acerca de Royal Canadian MintRoyal Canadian Mint es la corporación de la Corona responsable de la acuñación y distribución de monedas de circulación de Canadá. Mint es reconocida como una de las casas de monedas más grandes y versátiles del mundo, que ofrece una amplia gama de productos de acuñación especializados de alta calidad y servicios relacionados a escala internacional.

