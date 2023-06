Ad Net Zero hace obligatoria la notificación de objetivos basados en la ciencia para colaboradores

Ad Net Zero is a climate action programme to help the advertising industry tackle the climate emergency

Ad Net Zero is a climate action programme to help the advertising industry tackle the climate emergency - AD NET ZERO/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

El programa publicitario de acción por el clima da la bienvenida a Amazon Ads, Indeed y L'Oréal en su expansión internacional

CANNES, Francia, 19 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Los colaboradores de Ad Net Zero, tanto a escala mundial como nacional, necesitan fijar un objetivo público de cero neto basado en la ciencia. Esto puede hacerse a través de la iniciativa Objetivos basados en la Ciencia, un compromiso con UN Race to Zero (incluyendo SME Climate Hub), The Climate Pledge, o alternativas similares . A partir de ahora, también se exigirá a los partidarios que midan e informen anualmente de sus progresos. Los objetivos deberán establecerse en un plazo de 12 meses si aún no se han fijado, y Ad Net Zero proporcionará orientaciones para ayudar a los partidarios a establecerlos, medirlos e informar sobre ellos. En adnetzero.com se ha publicado un análisis de la trayectoria de la industria hacia la reducción a cero, basado en los objetivos publicados por el Ad Net Zero's Global Group, en el que se indica cuántas de las organizaciones más importantes del sector se han comprometido con la descarbonización y en qué momento.

Ad Net Zero ha sumado tres nuevas organizaciones comerciales como colaboradores globales -Amazon Ads, Indeed y L'Oréal-, mientras que Ad Net Zero US se ha duplicado desde su lanzamiento en febrero para incluir a Kroger, Mediaocean, Index Exchange y varias agencias. Ad Net Zero se lanzará en Nueva Zelanda el próximo mes de agosto, y otros territorios están en conversaciones para formar capítulos nacionales, lo que significa que la iniciativa opera ahora en territorios que representan colectivamente el 45% del mercado publicitario mundial por gasto (WARC 2022).

Sebastian Munden, presidente de Ad Net Zero, ha declarado: "Los objetivos basados en la ciencia y acordes con los últimos conocimientos sobre el clima son ahora obligatorios para los partidarios de Ad Net Zero. Las empresas de toda la cadena publicitaria deben utilizar su influencia para acelerar la eliminación de emisiones y la promoción de la economía neta cero. No se puede subestimar la urgencia de esta cuestión. Unirse a nuestro plan de acción puede ayudar a las empresas a conseguirlo."

Ad Net Zero tiene un espacio especial en Cannes Lions, en el Act Responsible Hall, para compartir los esfuerzos por descarbonizar la publicidad y promover con éxito productos, servicios y comportamientos sostenibles. El contenido se ha extraído de más de 60 colaboradores, junto con las recientes sesiones de presentación de Ad Net Zero y la Cumbre Mundial. Incluye detalles sobre el nuevo Sustainability Playbook del IAB Tech Lab con acciones para descarbonizar la cadena de suministro programática de la tecnología publicitaria.

WFA, GARM y Ad Net Zero publicarán el jueves 22 de junio una Guía de Acción Rápida para que los líderes de los medios de comunicación consideren cómo reducir el impacto medioambiental de las campañas y operaciones de los medios de comunicación. WFA, GARM y Ad Net Zero han unido sus fuerzas en una agenda de aceleración para identificar un marco estándar para medir las emisiones de carbono de las campañas de medios de comunicación, con el objetivo de llevarlo a una consulta más amplia de la industria antes de finales de 2023.

Acerca de

Ad Net Zero es un programa de acción por el clima para ayudar a la industria publicitaria a hacer frente a la emergencia climática descarbonizando las operaciones publicitarias y apoyando a toda la industria para que promueva con precisión productos y servicios sostenibles. Fundado originalmente por la Asociación de Publicidad con la IPA y la ISBA, Ad Net Zero lanzó su plan de acción de 5 puntos en el Reino Unido en noviembre de 2020 y desde entonces ha conseguido más de 100 colaboradores británicos. El objetivo del plan de acción es lograr emisiones netas cero en el desarrollo, la producción y la colocación de anuncios en los medios, así como utilizar la influencia positiva de la publicidad para ayudar a cambiar a los consumidores hacia un comportamiento más sostenible. Su primer territorio fuera del Reino Unido se puso en marcha en Irlanda en junio de 2022, seguido de un lanzamiento mundial en Cannes LIONS 2022, y el lanzamiento en EE.UU. en febrero de 2023. Ad Net Zero cuenta con un amplio respaldo de toda la industria y se enorgullece de contar con el apoyo de los seis mayores grupos de agencias del mundo, propietarios de medios de comunicación, empresas tecnológicas, anunciantes y agencias creativas y de producción independientes.

www.adnetzero.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2103955/Ad_Net_Zero_Advertising.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ad-net-zero-hace-obligatoria-la-notificacion-de-objetivos-basados-en-la-ciencia-para-colaboradores-301854314.html