Adamas One Corp. anuncia la creación de Adamas Technologies

Not Mined. Not Fake. Just sped up perfection.

Not Mined. Not Fake. Just sped up perfection. - ADAMAS ONE CORP/PR NEWSWIRE

La filial se centrará en la I+D, la asociación y el despliegue de soluciones de diamante cultivado en laboratorio para la industria tecnológica

(Información remitida por la empresa firmante)

SCOTTSDALE, Ariz., 10 de noviembre de 2023/PRNewswire/ -- Adamas One Corp. (Nasdaq: JEWL) ("Adamas One," "Adamas" o "la compañía"), The Original Lab-Grown Diamond Company™, una empresa de alta tecnología que aprovecha la tecnología patentada para producir diamantes de laboratorio monocristalinos de alta calidad para joyería y materiales de diamante para tecnología y otros usos industriales, ha anunciado hoy la creación de su nueva filial, Adamas Technologies.

Adamas Technologies se encargará de la investigación y el desarrollo, las asociaciones y la implantación de soluciones basadas en diamantes cultivados en laboratorio para la industria tecnológica. La conductividad térmica y la durabilidad de los diamantes cultivados en laboratorio los hacen ideales para su uso en dispositivos semiconductores de los sectores industrial y tecnológico. La tecnología patentada de Adamas ofrece una importante oportunidad para responder a la creciente demanda del sector de los semiconductores.

"La creación de Adamas Technologies sigue a nuestros planes recientemente anunciados de aumentar nuestra presencia en el sector de los semiconductores. Queremos asegurarnos de que Adamas One esté siempre a la vanguardia de la utilización del diamante cultivado en laboratorio en todas las industrias. Creemos que nuestras tecnologías propias y patentadas nos proporcionan una fuerte ventaja competitiva dentro de la categoría, especialmente en lo que se refiere a la adaptación de los diamantes cultivados en laboratorio en el sector tecnológico. Está claro que las extraordinarias propiedades de los materiales de diamante ofrecen soluciones a algunos problemas industriales muy difíciles", señaló Jay Grdina, consejero delegado de Adamas One Corp. "Los diamantes cultivados en laboratorio ofrecen la repetibilidad, consistencia y fiabilidad que exigen tanto la industria como las aplicaciones tecnológicas, a un coste que facilitará su aceptación en el mercado".

Gerald McGuire, director de operaciones de Adamas One Corp, dirigirá la nueva filial. McGuire cuenta con casi 30 años de dilatada experiencia en el mercado de semiconductores, aportando al mercado circuitos integrados y analógicos innovadores.

"Estamos especialmente entusiasmados con las oportunidades en los mercados de semiconductores. Las propiedades térmicas y de otro tipo del diamante se utilizan mucho para aumentar la eficacia y la velocidad de los circuitos de vanguardia. Los diamantes cultivados en laboratorio han alcanzado recientemente unos niveles de coste, calidad y fabricación que permiten su uso en estas aplicaciones. Los materiales de Adamas ofrecen una química y una capacidad de fabricación precisas en diamante monocristalino mediante nuestros procesos y recetas patentados", afirmó Gerald McGuire. "El uso del diamante cultivado en laboratorio es nuevo en estas aplicaciones de semiconductores, y espero con interés las contribuciones de nuestro equipo a medida que surja este mercado", añadió McGuire.

"Las extraordinarias propiedades físicas del diamante se conocen desde hace tiempo. Las innovaciones que permiten la conductividad térmica, la movilidad de los portadores y la banda prohibida del diamante no han hecho más que empezar", concluyó McGuire.

Acerca de Adamas One Corp.

Adamas es un fabricante de diamantes cultivados en laboratorio que produce diamantes monocristales casi perfectos para piedras preciosas y aplicaciones industriales, en sus instalaciones de Greenville, Carolina del Sur. La empresa es titular de 36 patentes y utiliza su tecnología patentada de deposición química de vapor (CVD) para cultivar cristales de diamante de tamaño gema y más pequeños. Los diamantes cultivados en laboratorio Adamas One™ tienen las mismas propiedades físicas, químicas y ópticas que los diamantes extraídos. Los procesos de fabricación controlados de la empresa le permiten producir diamantes incoloros, casi incoloros y de color de fantasía de tipo IIA de muy alta calidad y gran pureza para una gran variedad de aplicaciones industriales y de piedras preciosas. La empresa pretende comercializar y vender sus diamantes en los mercados mayoristas de joyería e industrial. Para más información, visite la página web www.adamasone.com.

Not Mined. Not Fake. Just sped up perfection. ™

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa puede incluir "declaraciones prospectivas" en el sentido del artículo 27A de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933), en su versión modificada, y del artículo 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), en su versión modificada. En la medida en que la información presentada en este comunicado de prensa discuta proyecciones financieras, información o expectativas sobre nuestros planes de negocio, resultados de operaciones, productos o mercados, o haga declaraciones sobre acontecimientos futuros, dichas declaraciones son prospectivas. Tales declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "debería", "puede", "pretende", "anticipa", "cree", "estima", "proyecta", "prevé", "espera", "planea" y "propone". Aunque creemos que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, existen una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas. Le instamos a que revise y considere detenidamente cualquier advertencia u otra información, incluidas las declaraciones realizadas bajo el título "Factores de riesgo" y en cualquier otro lugar de los documentos que presentamos periódicamente ante la Securities and Exchange Commission. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha del documento en el que están contenidas, y Adamas One Corp. no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley. Las referencias y enlaces a sitios web se han proporcionado por comodidad, y la información contenida en dichos sitios web no se incorpora por referencia a este comunicado de prensa.

Si desea más información contacte con:

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2271864/Adamas_One_Corp_HANDOVER_logo_3d_black_ID_ae257b49614b_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/adamas-one-corp-anuncia-la-creacion-de-adamas-technologies-301984748.html