Adani Airports captará 1.000 millones de dólares en capital primario de destacados inversores globales

(Información remitida por la empresa firmante)

-Adani Airports captará aproximadamente 1.000 millones de dólares en capital primario de destacados inversores globales

La inversión de fondos gestionados por Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek y BlackRock valora a AAHL en aproximadamente 18.000 millones de dólares antes de la inversión.

Resumen del editor

Adani Airport Holdings Limited (AAHL) ha firmado acuerdos vinculantes para captar ₹9.825 crores (aproximadamente 1.000 millones de dólares) de capital social primario de un consorcio de inversores líderes nacionales e internacionales.

de capital social primario de un consorcio de inversores líderes nacionales e internacionales. La transacción valora a AAHL en aproximadamente 18.000 millones de dólares antes de la inversión, estableciendo un importante referente de valoración institucional externa para la plataforma aeroportuaria.

antes de la inversión, estableciendo un importante referente de valoración institucional externa para la plataforma aeroportuaria. El consorcio inversor está compuesto por Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek y fondos gestionados por BlackRock . Tras la finalización de los tres tramos, los inversores poseerán en conjunto aproximadamente el 5,54% de AAHL.

. Tras la finalización de los tres tramos, los inversores poseerán en conjunto aproximadamente el 5,54% de AAHL. Los fondos se destinarán a la modernización del aeropuerto y a la ampliación de su capacidad para atender a unos 200 millones de pasajeros anuales, al desarrollo integrado de Adani Airport City, que contempla aproximadamente 22 millones de pies cuadrados de desarrollo de uso mixto en su primera fase, y a la continua expansión de los servicios de asistencia en tierra y las actividades no aeronáuticas de AAHL.

AHMEDABAD, India, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Adani Airport Holdings Limited (AAHL), una filial de Adani Enterprises Limited (AEL) y uno de los mayores operadores aeroportuarios privados de la India, ha firmado acuerdos vinculantes para captar ₹9.825 crore (aproximadamente 1.000 millones de dólares) de capital social de un consorcio de inversores integrado por Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek y fondos gestionados por BlackRock. Esta transacción valora a AAHL en aproximadamente 18.000 millones de dólares antes de la inversión y representa una de las mayores inversiones de capital social de instituciones financieras en el sector de infraestructura aeroportuaria de la India.

La participación de un consorcio de inversores nacionales e internacionales a largo plazo representa un importante respaldo institucional a la escala, las capacidades operativas y el potencial de crecimiento a largo plazo de AAHL. La inversión aporta capital institucional a largo plazo al negocio en un momento en que el sector de la aviación de la India está entrando en una fase sostenida de crecimiento de pasajeros, expansión de capacidad e inversión en infraestructura.

AAHL y los inversores han suscrito un Acuerdo de Suscripción de Acciones y un Acuerdo de Accionistas en virtud del cual los inversores suscribirán nuevas acciones de AAHL en tres tramos, y se espera que el último tramo se complete en julio de 2027. Una vez completados los tres tramos, los inversores poseerán colectivamente aproximadamente el 5,54 % de AAHL.

Los fondos se destinarán a tres prioridades estratégicas: la expansión y modernización de la infraestructura aeroportuaria en toda la cartera de AAHL; la aceleración del desarrollo de ecosistemas integrados de Adani Airport City alrededor de sus aeropuertos con el desarrollo de aproximadamente 22 millones de pies cuadrados de desarrollo de uso mixto planificado en la primera fase; y la expansión de los negocios orientados al pasajero y otros negocios no aeronáuticos, incluido nuestro negocio de asistencia en tierra. Se espera que estas inversiones aumenten la capacidad para atender a unos 200 millones de pasajeros al año, profundicen la monetización comercial, mejoren la experiencia del pasajero y fortalezcan aún más el ecosistema aeroportuario integrado de AAHL.

Esta transacción se produce tras la exitosa colocación privada de acciones (QIP) de AEL por valor de ₹15.000 crore en julio de 2026, la mayor QIP realizada por una empresa no financiera en la India. En conjunto, estas transacciones reflejan el acceso continuo de la cartera de Adani a importantes fuentes de capital institucional a largo plazo, tanto nacional como global.

"Esta alianza marca un hito importante en el desarrollo de la plataforma de Adani Airports, y nos sentimos privilegiados de contar con inversores tan destacados y con visión de futuro en este camino", declaró Jeet Adani, director no ejecutivo de Adani Airport Holdings Limited. "El sector de la aviación en la India es uno de los principales motores del crecimiento del PIB del país. Cada expansión de la conectividad aérea impulsa el comercio, el turismo, el empleo y el desarrollo regional mucho más allá de las puertas del aeropuerto. Con el respaldo de estos socios, seguiremos invirtiendo para anticiparnos a ese crecimiento, ampliando nuestra infraestructura, los desarrollos urbanos y los negocios no aeronáuticos para construir una de las plataformas aeroportuarias integradas líderes en el mundo".

"Seguiremos desarrollando las capacidades de AAHL para convertirla en la plataforma aeroportuaria más grande del mundo", declaró Arun Bansal, consejero delegadode Adani Airport Holdings Limited. "Esta ambición se ve impulsada por las oportunidades de crecimiento exponencial en toda la India, el creciente poder adquisitivo del consumidor indio y el dinamismo de nuestros proyectos urbanísticos como potentes catalizadores económicos en los principales centros urbanos del país. Agradecemos profundamente a nuestros socios su confianza y esperamos continuar trabajando juntos en este camino para construir una plataforma aeroportuaria de primer nivel para la India".

Los principales asesores de la transacción fueron Cyril Amarchand Mangaldas, AZB & Partners, JSA Advocates and Solicitors, TT&A Advocates and Solicitors, Jefferies India Private Limited, SBI Capital Markets Limited y Ernst & Young LLP.

La transacción está sujeta a las condiciones precedentes habituales, incluida la obtención de las aprobaciones correspondientes.

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