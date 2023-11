Adaptación empresarial al marketing digital en el 2024, por Gilberto Ripio, CEO de Profesionalnet

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 17 de noviembre de 2023.

En 2024, la agilidad empresarial y la disposición para aceptar cambios son imperativas. Adaptar estrategias de marketing para el futuro resulta crucial para mantener ventajas competitivas

Esto significa evaluar regularmente las estrategias de marketing, monitorear las tendencias de la industria y realizar los ajustes necesarios.



Según PROFESIONALNET, agencia de marketing digital en Madrid, invertir en las herramientas adecuadas de marketing digital es esencial para el éxito. Desde plataformas de automatización de marketing hasta herramientas de análisis de datos, las empresas deben equiparse con las últimas tecnologías que agilizarán sus esfuerzos de marketing y proporcionarán información valiosa.



Construir un equipo con las habilidades adecuadas en marketing digital también es primordial. En 2024, el marketing digital requerirá un conjunto diverso de habilidades, incluyendo experiencia en IA, SEO, creación de contenido, diseño web y análisis de datos.



Mirando hacia el futuro del marketing digital en 2024

Es importante considerar las tendencias y tecnologías emergentes que darán forma a la industria.



Una de estas tendencias es el uso creciente de la inteligencia artificial (IA) en las estrategias de marketing. La IA tiene el potencial de revolucionar la forma en que las empresas interactúan con sus clientes, ofreciendo experiencias personalizadas y mensajes dirigidos.



Este nivel de personalización no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también permite a las empresas recopilar datos valiosos e información sobre su público objetivo.



Otra tendencia clave a observar en 2024 es el continuo aumento de la búsqueda por voz.



Las empresas necesitarán adaptar su contenido para que sea más conversacional y centrarse en palabras clave de cola larga que se alineen con la forma en que las personas hablan.



Además, la importancia de la creación de contenido no puede ser subestimada. En 2024, las empresas necesitarán producir contenido de alta calidad y atractivo que resuene con su público objetivo.



Esto incluye no solo contenido escrito, sino también contenido visual e interactivo como videos, infografías y cuestionarios.



El análisis de datos también jugará un papel crucial en el marketing digital en 2024. Con la abundancia de datos disponibles, las empresas deben ser capaces de analizar e interpretar eficazmente esta información para tomar decisiones informadas.



Por último, el aumento de las plataformas de redes sociales y el marketing de influencers seguirá dando forma al panorama del marketing digital en 2024.



Las empresas necesitarán aprovechar las plataformas de redes sociales para conectarse con su audiencia y construir reconocimiento de marca.



Preparar un proyecto empresarial para el marketing digital en 2024 requiere un enfoque proactivo.



Cambios a tener en cuenta en el mundo SEO para 2024

En el mundo en constante evolución el posicionamiento web y el marketing, es esencial mantenerse actualizado con las últimas tendencias. A medida que se acerca el 2024, se aportan los cambios significativos que influirán en la industria.



Mantenerse informado y adelante en la curva con estos consejos seleccionados.



• Inteligencia artificial: Herramientas de IA como ChatGPT han remodelado industrias, incluyendo el SEO. Con el aumento de la "búsqueda conversacional", se esperan aún mayores cambios en 2024, alejándose de las búsquedas clásicas por palabras clave. A medida que la IA remodela el SEO, la búsqueda conversacional está alterando el comportamiento del usuario, lo que lleva a los principales motores de búsqueda como Google y Bing a adaptarse, transformando aún más el ámbito digital.



• E-E-A-T: Google actualizó E-A-T para incluir "experiencia" como concepto, formando E-E-A-T. Google probablemente está considerando la experiencia auténtica en un tema frente al contenido autogenerado.



• Crear contenido útil: Google está lanzando actualizaciones de contenido útil como parte de su algoritmo de clasificación. Google ahora está evaluando sitios web basados en estos principios y podría estar impactando la visibilidad de las webs.



• Entender la intención del usuario: El SEO ha evolucionado desde mirar la densidad de palabras clave hasta priorizar la "intención del usuario", profundizando en las razones detrás de las búsquedas de los usuarios. Entender verdaderamente la intención del usuario mejorará los resultados de seo y ayudará a retener clientes.



• Seo local: la actualización "reseñas" de Google en 2023 amplió su enfoque más allá de solo reseñas de productos, señalando la importancia de las reseñas en varios sectores, incluyendo el SEO local. El SEO local es fundamental para acumular reseñas. Plataformas como Google business destacan el papel crucial que juegan las reseñas en la participación de audiencias y el establecimiento de la confianza empresarial.



• Frescura del contenido: La frescura del contenido sigue siendo un factor crítico en el algoritmo de Google, afectando varios aspectos del SEO incluyendo la intención del usuario y activos multimedia. Mantener el contenido actualizado es esencial para clasificaciones de búsqueda más altas y compromiso del usuario.



• Datos estructurados: Los datos estructurados ofrecen a los motores de búsqueda contexto sobre el contenido del sitio, ayudando a herramientas como ChatGPT y Google bard, y mejorando la visibilidad de búsqueda a través de resultados enriquecidos. Para los mejores resultados en 2024, las empresas deberían usar tipos de esquemas específicos del nicho.



En 2023, la búsqueda cambió mucho, gracias a la IA más inteligente, Google comenzó a "entendernos" mejor, centrándose más en lo se quiera decir que en las palabras que se escriben.



Pero eso es solo la punta del iceberg. La búsqueda siempre está cambiando y queda más por venir. Avanzar es clave para todos, desde empresas hasta profesionales, mantenerse al día con los últimos movimientos de Google. ¿El truco para mantenerse en la cima? Mantenerse curioso, actualizado y listo para adaptarse.



Un pronóstico a largo plazo sobre el SEO

Los motores de búsqueda se están volviendo más inteligentes con la IA, lo que lleva a una comprensión más profunda de lo que los usuarios quieren. Pero el SEO no va a desaparecer; solo está cambiando su enfoque. En lugar de enfocarse solo en palabras clave, el SEO ahora abarcará la experiencia del usuario, contenido relevante, eficiencia del sitio web y comprender realmente lo que buscan los usuarios.



Hay que pensar en el SEO en 2024 como una estrategia que va de la mano con la creación de contenido, el diseño de web y la participación de los usuarios. Con el auge de la búsqueda por voz y nuevas tecnologías, el SEO tendrá nuevas áreas para explorar. Se espera haber aportado claves interesantes para afrontar con éxito las estrategias del marketing digital para el año 2024.







