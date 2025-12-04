Adaptógenos fermentados y sus beneficios para el equilibrio físico y mental - ADAPTOGENIUS

(Información remitida por la empresa firmante)

Adaptógenos fermentados: biotecnología al servicio del estrés, la energía y el bienestar integral

Madrid, 04 de diciembre de 2025.-

La fermentación de extractos vegetales representa uno de los avances más relevantes en el campo de los adaptógenos. Este proceso biotecnológico utiliza microorganismos específicos para transformar las moléculas originales de la planta en compuestos más pequeños, activos y fácilmente absorbibles. Al reducir el tamaño molecular y aumentar la solubilidad, la fermentación mejora la biodisponibilidad, potencia el perfil farmacológico de los extractos y minimiza la variabilidad individual en la respuesta. Además, genera metabolitos secundarios con mayor capacidad antioxidante, antiinflamatoria y neuromoduladora, permitiendo que los adaptógenos actúen con más eficacia, menor dosis y mejor tolerancia digestiva.

A esta optimización se suma la acción complementaria de los fructooligosacáridos (FOS). Estos prebióticos no solo equilibran la microbiota intestinal, sino que activan rutas clave del eje intestino–cerebro. Favorecen la producción de neurotransmisores como GABA y serotonina, refuerzan la integridad de la barrera intestinal, reducen la inflamación sistémica y mejoran el aprovechamiento metabólico de los principios activos. La combinación de extractos fermentados y FOS crea una sinergia clínicamente útil, en la que el adaptógeno actúa de forma más profunda y sostenida, mientras que el prebiótico amplifica su efecto sobre el sistema nervioso, inmune y metabólico.

Con esta base tecnológica, ADAPTOGENIUS integra cinco adaptógenos fermentados, cada uno con un enfoque preciso:

Ashwagandha fermentada: dirigida al manejo del estrés emocional, la ansiedad, la regulación del cortisol y la mejora del sueño y la estabilidad neuroendocrina.

Rhodiola fermentada: indicada para la fatiga física y mental, el aumento de la resistencia al esfuerzo y la mejora del rendimiento cognitivo en situaciones de alta demanda.

Jiaogulan fermentado: orientado al metabolismo energético, la sensibilidad a la insulina, el control del peso y la optimización de la vitalidad celular.

Astrágalo fermentado: centrado en la inmunomodulación, el soporte frente a la inflamación crónica de bajo grado y el envejecimiento saludable.

Ginseng rojo coreano fermentado: diseñado para potenciar la energía sostenida, la vitalidad diaria, la función física y la capacidad de recuperación.

La sinergia entre fermentación y prebióticos sitúa a estos extractos en un nuevo estándar de eficacia, aportando soluciones adaptógenas más completas y acordes con las necesidades actuales de gestión del estrés, equilibrio metabólico y bienestar integral.

Contacto

Emisor: ADAPTOGENIUS

Contacto: ADAPTOGENIUS

Número de contacto: 976251353