ADATA Industrial participará en Embedded World 2026

TAIPEI, 6 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- ADATA Industrial, la marca líder mundial en almacenamiento integrado de grado industrial, anunció su participación en Embedded World 2026, que se celebrará del 10 al 12 de marzo en Núremberg, Alemania. ADATA Industrial, junto con TRUSTA, la marca de almacenamiento empresarial del Grupo ADATA, y ATrack, filial de ADATA y la marca líder mundial en productos y servicios telemáticos, expondrá bajo el lema "Impulsando el futuro de la IA", mostrando aplicaciones avanzadas de IA, incluyendo soluciones de almacenamiento de grado empresarial y logros de implementación en el mundo real, centradas en la integración de software y hardware para construir un ecosistema de IA completo, reflejando el espíritu infinito "∞" de la marca y marcando un nuevo y audaz capítulo en la innovación impulsada por la IA.

Integración de software y hardware: aceleración de la implementación de IA de borde

Implementar IA en el borde exige más que un hardware de alto rendimiento: requiere una integración fluida de software y hardware para transformar los datos brutos en decisiones inteligentes. ADATA Industrial aborda esto con un enfoque integral que abarca desde almacenamiento de grado industrial hasta plataformas de gestión inteligente, cubriendo cuatro verticales principales de aplicaciones de IA: "Edge Automation" para control en tiempo real, "Smart Living" para aplicaciones minoristas y médicas, "Connection" para redes de baja latencia y "Motion" para entornos de transporte exigentes.

Entre los productos destacados se incluyen SSD PCIe Gen5 U.2 con eTLC y memoria flash BiCS8 3D NAND, módulos industriales DDR5 6400 y LPDDR5 CAMM2 a 8533 MT/s para cargas de trabajo de HPC. Las plataformas propietarias "A+ IntelliManager" y "A+ Analyzer" aprovechan el aprendizaje automático para la monitorización del estado de los SSD en tiempo real, la predicción de anomalías y el mantenimiento preventivo.

TRUSTA y ATrack: extendiendo la IA desde la empresa hasta el borde

El "Kit de herramientas AI Scaler" de TRUSTA coordina los recursos de GPU, DRAM y SSD para optimizar la inferencia LLM local con una menor dependencia de la nube. El SSD T7P5 PCIe 5.0 ofrece hasta 13.500/10.300 MB/s a 447 MB/s/W (aproximadamente 1,6 veces superior a productos comparables) y cuenta con una durabilidad de 3 DWPD, junto con hasta 128 GB de memoria DDR5 RDIMM para cargas de trabajo intensivas.

ATrack presenta la serie VBox-AI, un potente conjunto de sistemas de IA de vanguardia, diseñado para aplicaciones de próxima generación en vehículos y construcción. Más allá de los IPC tradicionales, la serie ofrece una completa integración de bus CAN y E/S para una conectividad IoT fluida.

*Visite ADATA en el pabellón 3, expositor 449 en el Centro de Exposiciones de Núremberg para explorar los últimos avances en innovación en almacenamiento de IA.

ADATA INDUSTRIAL en Embedded World 2026

Fecha: del 10 al 12 de marzo de 2026Número de expositor: 3-449

