Adecco busca a más de 1.000 conductores/as repartidores para la campaña de Navidad (y más)

(Información remitida por la empresa firmante)

Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y productividad, tiene abierto un nuevo proceso de selección para cubrir más de 1.000 vacantes de conductor/a repartidor de paquetería para trabajar en diferentes empresas de delivery y mensajería a lo largo de múltiples provincias españolas

Madrid, 11 de noviembre de 2024.- El sector delivery en España sigue creciendo a un ritmo continuo. Las empresas de mensajería/paquetería rozaron los 10.000 millones de euros de facturación en 2023 y el volumen de entregas está en máximos. Por ello se trata de un sector que no para de demandar trabajadores/as, especialmente durante las próximas semanas, cuando las empresas de paquetería y mensajería necesitan reforzar sus plantillas de cara a las compras de Navidad y rebajas.



Una buena muestra de ello es el nuevo proceso de selección a nivel nacional que Adecco -la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y productividad- tiene abierto para cubrir más de 1.000 vacantes de conductor/a repartidor de paquetería para trabajar en diferentes empresas de delivery a lo largo de múltiples provincias españolas.



El grueso de las ofertas se concentra en Madrid, Barcelona, Tarragona, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid, A Coruña, Asturias, Guipúzcoa, Palma de Mallorca, Logroño, Murcia, Alicante, Navarra y Sevilla.



Los perfiles seleccionados se encargarán de funciones como la carga y descarga de mercancía, entrega de paquetería, buena atención al cliente, y operar un dispositivo electrónico para el GPS y datos diarios, entre otras funciones habituales para estos perfiles.



Para estas posiciones se requiere contar con una experiencia de conducción mínima de 2 años y carnet de conducir B en vigor. No se requiere disponer de furgoneta de reparto, las proporcionarán las diferentes empresas.



Adecco ofrece un contrato temporal con posibilidades de continuidad, en turnos rotativos de mañanas y tardes de lunes a domingo.



Los/as interesados/as pueden registrarse en las ofertas a través de la página web de Adecco, www.adecco.es/, o en el siguiente link: https://www.adecco.es/oferta-trabajo/conductora-repartidora?ID=5E26582F88A39EE48A80236CB0196039&Id_Origen=123



Sobre El Grupo Adecco

The Adecco Group es el mayor grupo de talento comprometido con las personas y la innovación. Lleva más de 40 años transformando la sociedad, acompañando a las personas en cada etapa de su vida laboral y ayudando a las empresas a encontrar ese talento que necesitan.



Sus logros hablan de su compromiso: En este tiempo ha contratado a más de 6 millones de personas en España, y en el último año ha empleado a 125.000, 35.000 de ellas menores de 25 años y 20.000 mayores de 45 años. Invierten 8 millones de euros anuales en formación, y capacitan a 69.000 personas. La innovación, la empleabilidad y el propósito les impulsa para construir un futuro laboral sostenible para todas las personas. Para más información, visitar la página web www.adecco.es







Contacto

Nombre contacto: Pablo Parrilla

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 691574217