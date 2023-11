Adéntrate en la realidad climática con 'DOMINO: The Little One'

DOMINO: The Little One

DOMINO: The Little One - BEKO/PR NEWSWIRE

- Adentrate en la realidad climática con 'DOMINO: The Little One' mientras Beko lanza una experiencia de juego inmersiva

AMSTERDAM, 14 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Beko**, uno de los principales fabricantes de electrodomésticos de Europa, presenta hoy el tráiler de su primera experiencia de juego para un jugador, DOMINO: The Little One, que se lanzará en todo el mundo el 23 de noviembre. Este juego de aventuras y plataformas en 2D es gratuito y ha sido diseñado para crear conciencia entre los consumidores sobre las consecuencias y los desafíos del cambio climático.

Como fabricante que lanza una experiencia de este tipo, Beko busca desafiar las convenciones y trascender fronteras en su misión de mejorar las soluciones sostenibles en todos los hogares del mundo.

Disponible para descargar en dispositivos Steam , iOS y Android a partir del 23 de noviembre, DOMINO: The Little One es un juego para un solo jugador en el que los jugadores avanzan a través de cuatro capítulos, cada uno vinculado a un tema clave relacionado con el medio ambiente. Estos capítulos abordan cuestiones como el plástico de un solo uso, el impacto de los combustibles fósiles, el desequilibrio ecológico y un mundo devastado por la deforestación. Los jugadores asumirán el papel de un niño introvertido y eco-ansioso llamado Domino con la misión de resolver desafíos ambientales apremiantes en sus sueños. A lo largo del viaje, el jugador está acompañado por una voz misteriosa que anima a Domino a superar sus miedos asociados con el cambio climático a destacar las acciones a realizar para combatir estos problemas.

Desde sus lavavajillas y lavadoras hasta sus aspiradoras y cafeteras, Beko aprovecha la tecnología de vanguardia para integrar la sostenibilidad en los hogares de cada uno de sus consumidores. Con el lanzamiento de DOMINO: The Little One, Beko pretende llegar a un público más amplio en materia de cambio climático más allá de sus electrodomésticos.

Akın Garzanlı, director de marketing de Beko, comentó sobre el lanzamiento de Domino: "Para nosotros en Beko, Domino representa un lanzamiento muy especial. Los resultados del Green Game Jam de la ONU indican claramente un fuerte interés por los mundos de la sostenibilidad y los juegos, con un 68 % de los jugadores que desean involucrarse más en cuestiones ambientales. Quieren participar activamente, aprender y contribuir más. Quieren ser parte de la solución. Domino es nuestra forma de llegar a ellos. Es un juego que fomenta el pensamiento crítico y la acción ética al presentar las opciones que tenemos. Os invitamos a jugar a Domino a compartirlo con otros y esperamos que lo encuentres tan divertido como informativo".

Las características clave de Domino incluyen:

Juego inmersivo: Sumérgete en un mundo visualmente impresionante donde asumirá s el papel de un héroe climático con la misión de combatir las amenazas ambientales.

en un mundo visualmente impresionante donde asumirá el papel de un héroe climático con la misión de combatir las amenazas ambientales. Contenido educativo: A prende sobre los efectos del cambio climático, la importancia de la sostenibilidad y descubr e soluciones viables a los problemas ambientales del mundo real.

sobre los efectos del cambio climático, la importancia de la sostenibilidad y descubr soluciones viables a los problemas ambientales del mundo real. Trama atractiva: Experimenta una aventura épica que no sólo entretendrá sino que también inspirará y capacitará a los jugadores para actuar en el mundo real.

DOMINO: The Little One estará disponible en varias plataformas a partir del 23 de noviembre de 2023, incluidas App Store, Google Play y Steam .

Acerca de Beko**

Beko es una empresa líder mundial en la industria de electrodomésticos, destacándose por ofrecer una amplia gama de productos innovadores y sostenibles. Beko desempeña un papel fundamental en su empresa matriz, la organización global de Arçelik, con más de 40.000 empleados, filiales en 53 países y 30 instalaciones de producción en 9 países. Los 30 centros y oficinas de I+D y diseño de la empresa en todo el mundo albergan a más de 2.300 investigadores y cuentan con más de 3.500 patentes y solicitudes concedidas internacionalmente hasta la fecha. En línea con la visión de la compañía de "Respetar el mundo, respetado en todo el mundo", Beko se enorgullece de formar parte de una cartera de 14 marcas de consumo propiedad de o utilizadas con una licencia limitada por Arçelik (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko, Singer*, Hitachi*) que lograron la puntuación más alta en la categoría DHP Household Durables de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa Global de S&P por cuarto año consecutivo (según los resultados de diciembre de 2022).

* Licenciatario limitado a determinadas jurisdicciones.** Beko B.V. es un miembro de Arçelik group, propietario de las marcas internacionales Beko y Grundig.

