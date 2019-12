COMUNICADO: adidas y Beyoncé lanzan la colección adidas x IVY PARK (1)

Publicado 20/12/2019 2:08:37 CET

EL PRIMER LANZAMIENTO EN ESTA COLABORACIÓN GLOBAL PONE AL DESCUBIERTO ROPA UNISEX Y DA UN VISTAZO AL FUTURO DE LA ROPA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO

NUEVA YORK, 20 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Después de anunciar su colaboración global en la primavera del 2019, lo cual causó un seísmo dentro de la industria, adidas y Beyoncé se complacen en presentar la primera colección adidas x IVY PARK, disponible a partir del 10 de enero 2020 online y en tiendas.

Beyoncé, una de las más célebres artistas de nuestros tiempos, se ha unido a adidas para diseñar una colección que combina moda y narración de una manera sin precedentes. Esta relación única impulsa los valores de inclusión, comunidad y diversidad, y será un viaje poco convencional para los consumidores empezando con esta colección atemporal para la primavera del 2020. La colaboración también respeta el hecho de que Beyoncé es propietaria de IVY PARK, y continua su viaje como la primera mujer negra en ser la única propietaria de una marca de ropa "athleisure" (ropa deportiva que su usa a diario).

"Es un sueño hecho realidad poder relanzar IVY PARK como propietaria única," ha dicho Beyoncé. "Mi equipo ha trabajado duro con el equipo de adidas para darle vida a mi visión en esta primera colección, y estoy agradecida y orgullosa. Desde los accesorios hasta la ropa y el calzado, he querido diseñar y reinventar piezas que podrían ser la armadura favorita de gente que reconoce la fortaleza de su estilo individual y saben vivir libres y sin miedo."

Con el primer lanzamiento de calzado IVY PARK y un potente despliegue de ropa funcional y elegante que incluye prendas y accesorios unisex, el lanzamiento de la colección adidas x IVY PARK celebra el poder, la libertad y la individualidad en aquellos que tienen fe en sí mismos para poder asumir riesgos y vivir sin arrepentimientos.

La gama de colores utilizados en la colección presume de los colores alegres de naranja solar y granate con beis que hacen una declaración al mundo tan original como el que las lleva. Los estilos ejemplifican una ética de trabajo tan incansable e innovador como la de su creadora. Todas las piezas son de multiusos con capas que dotan al portador de todas las herramientas necesarias para ser creativo y cumplir con su trabajo bien sea en el campo o en la calle. Un mono funcional, pantalones cargo, sudadera con capucha y culotes de ciclista refuerzan esa actitud. Hay vestidos y abrigos asimétricos, y las cintas tipo arnés aparecen a lo largo de la colección en los tirantes de un sujetador deportivo, un bolso o una mochila.

Con cuatro estilos de calzado como complemento, adidas x IVY PARK reinterpreta los icónicos clásicos de adidas con colores atrevidos y un diseño fresco.

"adidas es la marca de los creadores y siempre ha defendido a la mente creativa," ha aseverado Torben Schumacher, Director General de adidas Originals and Style. "Con Beyoncé tenemos un objetivo en común, que es poner la creatividad en el centro de todo lo que hacemos para superar lo que ya hemos hecho y así poder crear algo enteramente nuevo. La primera colección adidas x IVY PARK une la visión de Beyoncé con la experiencia y autenticidad en diseño deportivo innovador de adidas; la innegable ética de trabajo de Beyoncé y su inquebrantable punto de vista están presentes en cada detalle de la colección."

Históricamente, adidas ha sido pionero en la colaboración con artistas para dar vida a la visión del diseño y el estilo que estos tienen. La demostrada capacidad de Beyoncé para contar una historia y seducir al consumidor para que la siga a través de terreno desconocido es único. Con esta colaboración específica, la marca expande los límites y explora caminos inesperados junto a una de las mejores cuentacuentos del siglo 21.

La colección saldrá a la venta a partir del 18 de enero de 2020 online @adidas.com y en tiendas exclusivas. Las prendas están disponibles en tallas XS a XL. Los precios van desde los $25 para los accesorios hasta $250 para algunas prendas.

Nota a los editores:

Acerca de adidas adidas es un líder mundial en la industria de artículos deportivos, con las importantes marcas adidas y Reebok. Con su sede central en Herzogenaurach/Alemania, la compañía emplea a 57.000 personas en todo el mundo y en 2018 generó ventas por alrededor de EUR22.000 millones.

Acerca de Parkwood Entertainment Parkwood Entertainment es una empresa de entretenimiento y gestión fundada por la artista y empresaria Beyoncé en 2010. Con oficinas en Los Ángeles y Nueva York, la empresa alberga departamentos de producción musical y de vídeos, cine, actuaciones en directo y producción de conciertos, gestión, desarrollo de negocios, marketing, digital, creativo, de filantropía y publicidad. Con su nombre original, Parkwood Pictures, en 2008 la compañía estrenó la película Cadillac Records (2008), en la cual participó Beyoncé como estrella y coproductora. La compañía también estrenó la película Obsessed (2009) con Beyoncé como estrella y productora ejecutiva, ganadora del Premio Peabody del Espectáculo, Lemonade (2017), y el Emmy®-nominado Homecoming: Una Película de Beyoncé (2019), que documenta el espectáculo histórico de Beyoncé en el Festival de Coachella Valley Music & Arts Festival en 2018. Parkwood Entertainment produjo The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014) y The Formation World Tour (2016), el ya mencionado concierto "Homecoming" en Coachella (2018), además de coproducir ON THE RUN TOUR (2014) y ON THE RUN II (2018).

