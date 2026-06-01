Adiós al CV; nace QIU, la plataforma española que devuelve la conversación al proceso de selección - QIU

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de junio.- El mercado laboral vive una contradicción cada vez más visible. Nunca ha habido tantas herramientas para contratar y, sin embargo, pocas veces empresas y candidatos habían sentido tanta distancia durante un proceso de selección. En sectores como hostelería, retail y restauración, donde la rapidez y el contacto humano resultan decisivos, los procesos continúan marcados por el exceso de currículums, la falta de respuesta y una automatización que, en muchos casos, ha terminado sustituyendo conversaciones por filtros. Según datos de LinkedIn y ManpowerGroup, el 42% de los candidatos en España asegura haber sufrido ghosting laboral y 3 de cada 10 abandonan procesos de selección por su duración o por la falta de comunicación. Mientras tanto, miles de empresas continúan afrontando dificultades para cubrir puestos esenciales.

En este escenario nace QIU, una startup fundada en Madrid por David Barés y Alberto Alonso que busca replantear la forma en la que empresas y candidatos se encuentran. La compañía parte de una idea sencilla: detrás de cada vacante hay una necesidad real y detrás de cada candidatura hay una persona que espera ser escuchada. A partir de esa visión, QIU desarrolla un modelo centrado en entrevistas directas, eliminando pasos burocráticos y devolviendo protagonismo a la conversación humana dentro del proceso de selección.

Una compañía construida desde la experiencia real de sus fundadores

QIU surge de una frustración compartida por sus dos fundadores tras observar durante años cómo el mercado laboral se volvía cada vez más impersonal para todas las partes implicadas. Desde el lado de las empresas, la realidad era siempre parecida: cientos de currículums acumulados en pocas horas, procesos de cribado interminables y tiempo invertido en tareas administrativas antes de mantener una sola conversación relevante. Del lado de los candidatos, la experiencia resultaba igual de frustrante. Solicitudes enviadas sin respuesta, procesos largos y la sensación constante de desaparecer dentro de un sistema que nunca llegaba a escucharles.

Esa doble frustración, la del reclutador sepultado entre candidaturas y la del candidato ignorado, llevó a los fundadores de QIU a hacerse una pregunta sencilla: si el problema no eran las personas, sino el propio proceso de selección.

David Barés, Founder & CEO de QIU y especializado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, resume esa reflexión en una idea que se ha convertido en el núcleo de la compañía: “Llevamos décadas seleccionando personas con una herramienta diseñada para archivarlas. He visto procesos de selección en los que el mejor candidato quedó descartado antes de que nadie le escuchara. El mercado laboral va hacia más automatización, más filtros y más distancia. QIU va exactamente en la dirección contraria: Menos burocracia, más conversación. Menos papel, más contacto humano. Una inteligencia artificial que no reemplaza a las personas sino que las conecta”.

Junto a Alberto Alonso, Co-Founder & CMO con experiencia vinculada a comunicación y marca, la empresa comenzó a construir una propuesta que evita trasladar el protagonismo a la tecnología. La inteligencia artificial utilizada por QIU no sustituye entrevistas ni toma decisiones finales. Su función consiste en conectar perfiles compatibles y facilitar conversaciones reales entre empresas y candidatos. La filosofía de la compañía parte de una premisa clara: la tecnología debe reducir fricción, no eliminar el factor humano.

Validación institucional y primeras alianzas en sectores estratégicos

La hostelería y el comercio atraviesan uno de los momentos de mayor presión operativa de los últimos años. Según datos sectoriales de Hostelería de España y ManpowerGroup, más de 100.000 vacantes quedaron sin cubrir durante campañas recientes, mientras aumenta la rotación y se intensifica la dificultad para encontrar perfiles disponibles en momentos clave de actividad. En este contexto, la rapidez de contratación y la capacidad de mantener conversaciones reales con candidatos se han convertido en factores cada vez más importantes para las empresas.

QIU se encuentra actualmente en fase beta y ya trabaja con varias cadenas hoteleras y compañías de retail de primer nivel preparadas para incorporar la plataforma en sus procesos de selección antes del lanzamiento público. Esta validación temprana refuerza la tesis de la compañía: las empresas no necesitan más filtros ni más volumen administrativo, sino procesos más ágiles y humanos.

Además, la startup ha sido seleccionada y respaldada por ENISA y NextGenerationEU, un apoyo institucional que valida tanto la visión empresarial del proyecto como su potencial de crecimiento dentro del ecosistema tecnológico español.

Con presencia confirmada en South Summit, aunque sin stand propio, y una estrategia centrada inicialmente en hostelería, retail y restauración, QIU presenta una propuesta construida alrededor de una idea sencilla: devolver el contacto humano al centro de la contratación. Sin papeles. Sin esperas. Sin la sensación de que nadie se ve. Solo la conversación que debería haber existido desde el principio.

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