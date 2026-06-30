AD'IP Asociación Española impulsa 'El Compromiso por la Correcta Instalación' desde FERIAD'IP 2026

Nueva Campaña El Compromiso por la Correcta Instalación - AD'IP Asociación Española

(Información remitida por la empresa firmante)

La campaña, integrada en la iniciativa de La Cantera de la Especialización del Oficio, propone una acción sectorial orientada a reforzar la formación, la especialización y la calidad de ejecución

Madrid, 30 de junio de 2026.-

AD'IP Asociación Española presenta una nueva propuesta de colaboración sectorial bajo el lema 'Compromiso por la Correcta Instalación', una campaña integrada en la iniciativa La Cantera de la Especialización del Oficio y que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de ejecución en los sistemas constructivos y a la puesta en valor de la especialización profesional.



La propuesta surge ante una realidad que afecta al conjunto del sector de la construcción, como es el incremento de incidencias, reclamaciones y patologías asociadas a errores de ejecución en sistemas cada vez más exigentes y tecnificados, tanto en actuaciones sobre la envolvente de los edificios como en la adecuación, reforma y configuración de espacios interiores.



Desde la Asociación se señala que la elevada demanda de obra nueva, rehabilitación y mejora energética, unida a la escasez de mano de obra cualificada y a la incorporación acelerada de nuevos profesionales, está generando situaciones que ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la formación específica, el conocimiento técnico de los sistemas y la correcta planificación de los trabajos.



La calidad de un sistema constructivo no depende únicamente de la calidad de sus materiales. Depende también de que la instalación se realice conforme a criterios técnicos, con profesionales especializados y con un conocimiento completo del sistema que permita estudiar, planificar y ejecutar correctamente cada solución.



La campaña plantea reunir a fabricantes, distribuidores, instaladores, técnicos, centros de formación y demás agentes implicados para identificar, analizar y divulgar aquellas malas prácticas y errores habituales de ejecución que generan incidencias, reclamaciones y pérdida de calidad constructiva, así como compartir experiencias y propuestas orientadas a la mejora continua.



Según AD'IP Asociación Española, esta situación no solo afecta a la calidad de la construcción y a la satisfacción del usuario final, sino que también perjudica la imagen de los sistemas constructivos, genera sobrecostes, conflictos contractuales, reclamaciones y pérdida de confianza en soluciones que, correctamente instaladas, ofrecen excelentes prestaciones. Desde la Asociación consideran que el conocimiento de la correcta instalación de un sistema debe comenzar antes de la contratación de los trabajos, desde el estudio del presupuesto, la planificación, la valoración de costes reales, la contratación de medios adecuados y la ejecución responsable de cada solución.



FERIAD'IP Edición 2026, que tendrá lugar en Barcelona, servirá como gran punto de encuentro para iniciar este trabajo conjunto mediante mesas de debate, encuentros profesionales y espacios de reflexión sectorial sobre los principales retos relacionados con la correcta instalación, la cualificación profesional y la calidad de ejecución.



Esta línea de trabajo pretende dar lugar durante 2027 a una campaña coordinada de divulgación técnica y sensibilización profesional que contribuya a reducir incidencias, mejorar la confianza en los sistemas constructivos y reforzar la figura del Instalador Profesional Especialista como garantía de calidad para el presente y futuro del sector.



Con esta iniciativa, AD'IP Asociación Española invita al conjunto del sector a participar en un compromiso compartido para mejorar la instalación, fortalecer la especialización profesional y avanzar hacia una construcción de mayor calidad.







Contacto

Nombre contacto: Jesús M.ª Sánchez Traverso

Descripción contacto: Secretario General de AD'IP Asociación Española

Teléfono de contacto: 934923951



