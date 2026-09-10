AdJane refuerza la inmunidad de las mucosas para franquicias de vacunas respiratorias

(Información remitida por la empresa firmante)

- AdJane presenta una estrategia de refuerzo de la inmunidad de las mucosas para franquicias de vacunas respiratorias de nueva generación

Un libro blanco muestra cómo la plataforma Nm-nOMV de AdJane, clínicamente validada, podría añadir un componente de mucosa patentado a los programas de vacunación intramuscular existentes.

DELFT, Países Bajos, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- AdJane Biosciences ("AdJane"), una empresa de plataformas de vacunas de nueva generación en fase clínica centrada en facilitar el desarrollo de vacunas multivalentes escalables que induzcan inmunidad tanto sistémica como de las mucosas, ha anunciado hoy la publicación de un nuevo informe técnico que expone una posible nueva aplicación de su plataforma de vesículas de membrana externa nativas de *Neisseria meningitidis* ("Nm-nOMV"): añadir un refuerzo a nivel de mucosas a las líneas de vacunas respiratorias intramusculares ya establecidas.

El libro blanco 'Boosting mRNA: Mucosal Immunity and a Platform Beyond It' describe cómo la tecnología Nm-nOMV de AdJane podría complementar las vacunas respiratorias existentes al generar una respuesta inmunitaria en las superficies de las mucosas, que es por donde los patógenos respiratorios acceden inicialmente al organismo.

Las vacunas respiratorias intramusculares actuales han demostrado su capacidad para generar una fuerte inmunidad sistémica y proteger contra enfermedades graves. Sin embargo, por lo general inducen una inmunidad limitada en las superficies de las mucosas respiratorias. Cada vez hay más evidencia de que las respuestas mucosas (IgA) pueden reducir la transmisión en el punto de entrada. AdJane cree que esto crea una oportunidad para aprovechar los enfoques de vacunación ya establecidos, en consonancia con la aspiración de los organismos de salud pública de reducir la infección y la transmisión, además de disminuir la gravedad de la enfermedad.

La estrategia de AdJane consiste en aprovechar la inmunidad sistémica generada mediante la inmunización inicial (priming) por vía intramuscular y reforzarla con una dosis de recuerdo intranasal de Nm-nOMV, diseñada para inducir una inmunidad complementaria a nivel de la mucosa respiratoria. Mediante este enfoque de pauta heteróloga de inmunización inicial y refuerzo, los desarrolladores de vacunas podrían conservar las ventajas, la infraestructura y la amplia cobertura de las vacunas respiratorias ya establecidas, al tiempo que desarrollan regímenes de vacunación de nueva generación que incorporan un componente específico para las mucosas.

"La innovación en vacunas respiratorias puede partir de lo que ya funciona: vacunas que protegen a millones de personas", afirmó Anita Gashi, consejera delegada de AdJane. "Al añadir una dosis de refuerzo intranasal de Nm-nOMV a las vacunas intramusculares ya existentes, nuestro objetivo es inducir una inmunidad complementaria en el lugar de la infección y posibilitar regímenes de vacunación de última generación con un componente mucoso patentado".

Aprovechando las franquicias de vacunas consolidadas

La estrategia de refuerzo de AdJane está diseñada para funcionar junto con las vacunas respiratorias existentes. La empresa considera que este enfoque podría abrir una nueva vía de desarrollo para las vacunas respiratorias consolidadas, complementando la vacunación sistémica ya probada con un refuerzo de acción en las mucosas.

AdJane ha desarrollado una amplia cartera de propiedad intelectual en torno a su plataforma Nm-nOMV, que incluye protección relacionada con la plataforma, la fabricación, la administración por vía mucosa y aplicaciones específicas de vacunas. La empresa también ha presentado solicitudes de patente independientes que abarcan combinaciones de la tecnología OMV con vacunas de ARNm y vacunas respiratorias.

Apoyo clínico inicial

El estudio de fase I de AdJane, recientemente finalizado, aporta respaldo clínico inicial al concepto de dosis de refuerzo de administración mucosa. En un subgrupo de participantes identificado *a posteriori* —que habían recibido previamente vacunas de ARNm contra la COVID-19 de Pfizer y/o Moderna—, la administración intranasal posterior de una vacuna Nm-nOMV que expresaba la proteína Spike del SARS-CoV-2 fue bien tolerada e indujo respuestas significativas de IgA nasal.

Estas observaciones aportan evidencia inicial en humanos que respalda el concepto de cebado sistémico heterólogo seguido de una dosis de refuerzo intranasal con Nm-nOMV. Se requerirán estudios clínicos adicionales para determinar la magnitud, la durabilidad y la posible relevancia clínica de la respuesta inmunitaria mucosa adicional.

Si bien las observaciones clínicas iniciales se refieren a personas previamente inmunizadas con vacunas de ARNm contra la COVID-19, el documento técnico explora el potencial más amplio de este enfoque. La inmunidad de las mucosas limitada no es exclusiva de la vacunación con ARNm, sino que es una característica común a muchas estrategias de vacunación intramuscular contra enfermedades respiratorias.

Sujeto a un mayor desarrollo y validación clínica, las posibles aplicaciones podrían abarcar, por tanto, la COVID-19, la gripe, el VRS, las vacunas respiratorias combinadas y la preparación ante futuras pandemias.

Una oportunidad de plataforma más amplia

El concepto de refuerzo de la inmunidad de las mucosas representa una aplicación de la plataforma Nm-nOMV de AdJane, de mayor alcance. La empresa está desarrollando esta tecnología para diversas modalidades de vacunas y aplicaciones frente a enfermedades infecciosas, respaldada por una tecnología de fabricación propia y una cartera de propiedad intelectual en expansión.

AdJane considera que la combinación de la preparación sistémica y el refuerzo de la inmunidad en las mucosas —mediante su tecnología patentada— podría ofrecer, en última instancia, a los desarrolladores de vacunas una nueva vía para mejorar las vacunas respiratorias existentes y configurar los regímenes de vacunación de próxima generación.

El libro blanco, Boosting mRNA: Mucosal Immunity and a Platform Beyond It, está disponible en https://adjane.com/news/.

Acerca de AdJane

AdJane Biosciences es una empresa de plataformas de vacunas de nueva generación en fase clínica, centrada en facilitar el desarrollo de vacunas multivalentes escalables que induzcan inmunidad tanto sistémica como de las mucosas. La plataforma Nm-nOMV de AdJane está diseñada para el desarrollo de vacunas multivalentes escalables que generan inmunidad sistémica y de las mucosas. Esta plataforma se basa en más de 30 años de investigación neerlandesa sobre vacunas y ha sido validada clínicamente en un ensayo de fase 1, en el que se demostraron su seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad en las mucosas. Tras este éxito, AdJane Biosciences continúa desarrollando su plataforma mediante múltiples programas dirigidos a indicaciones virales y bacterianas, con el fin de validar su versatilidad.

Para obtener más información, visite www.AdJane.com.

Contacto:Anita Gashi, consejera delegadaPartnering@AdJane.com

Contacto para medios:Jessica Hodgson, Emily JohnsonAdJane@icrhealthcare.com

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