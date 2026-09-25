ADN FORUM 2026 expone arte, diseño y lujo en la Plaza de Colón

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(Información remitida por la empresa firmante)

El evento inauguró ayer con gran éxito y continúa abierto hasta el domingo 27 de septiembre con entrada libre y gratuita

Madrid, 25 de septiembre.- La cuarta edición de ADN FORUM inauguró ayer en la Plaza de Colón de Madrid y continúa abierta este fin de semana en el corazón de la Milla de Oro. Siete instalaciones de autor dentro de contenedores marítimos transforman el espacio público en un museo efímero al aire libre donde firmas del hábitat, el diseño y el lifestyle dialogan con creadores contemporáneos. La entrada es totalmente libre y gratuita hasta el domingo 27 de septiembre.



El gran protagonista de esta edición es Maserati, partner principal de ADN FORUM 2026, que coincide con el centenario de su icónico logotipo del Tridente (1926–2026), inspirado en la Fuente de Neptuno de Bolonia. El intervencionista visual George Parra realizó ayer una intervención artística en directo en la plaza, reinterpretando el universo visual del emblemático logotipo. Además, el público podrá disfrutar de exclusivos test drives del nuevo Maserati Grecale por el Barrio de Salamanca y el Paseo del Prado durante los cuatro días del evento.



Por primera vez en su historia, ADN FORUM incorpora un media partner de alcance internacional. Designboom, fundada en Milán en 1999 y referencia mundial en arquitectura, arte y diseño, se suma como Official International Media Partner, proyectando las intervenciones de la Plaza de Colón ante millones de lectores y profesionales en todo el mundo.



La Embajada de Panamá en España y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá impulsan el pabellón "Ventanas al Origen", una propuesta fotográfica inmersiva que celebra la extraordinaria biodiversidad del istmo, con más de 1.000 especies de aves, y el café de especialidad panameño. La muestra reúne la obra de los fotógrafos Luis Carlos García, Luis Zamora, Jacksury González y Jean Maurice Posner, complementada con la fragancia ambiental exclusiva Rain Forest, creada junto a Vila Hermanos.



La selección de intervenciones de esta edición reúne a firmas del hábitat y el lifestyle con creadores de disciplinas muy diversas. Tarkett apuesta por el estudio "Carne" para "Siempre tuyo, el Universo", una instalación interactiva que invita al visitante a reflexionar sobre el origen, la herencia cósmica y el legado humano. Pinturas Valentine se alía con el estudio catalán HOC en "Chromatic Landscape", un paisaje sensorial e inmersivo donde el color, la naturaleza y la percepción convergen. WMF cuenta con la artista Marta Lapeña para una intervención plástica que resignifica el menaje de alta gama de la firma alemana desde el lenguaje del muralismo y el arte visual. Sub-Zero & Wolf y Bulthaup Claudio Coello presentan junto a la diseñadora Luz Moreno un espacio construido en torno a la materia natural, la sofisticación y la vegetación que pone en diálogo la alta cocina con el diseño de interiores. Neolith y la arquitecta y artista visual Alba de la Fuente presentan "SHIFT: Transformable Interior Object", una pieza arquitectónica que muta y se redefine ante el espectador. Geberit debuta en ADN FORUM junto a Brollo Baldo Studio con "REVEAL", un pabellón inmersivo que celebra los 150 años de historia de la firma suiza. Por último, la Revista Interiores y el artista Sergio Mora presentan "Del dibujo al espacio", una instalación que desvela el proceso creativo de los murales cerámicos del restaurante Bazaar Mar de Miami.



Regresa el espacio gastronómico del evento bajo el concepto "Le Pavillon", diseñado por el arquitecto de interiores Fabián Ñíguez para ADN FORUM Café by Pinturas Valentine. Un café de autor que combina el color Carmesim de Pinturas Valentine, piedra natural Dolce Vita de Cupa Stone, suelos vinílicos de Tarkett y mesas en Cristallo Iceberg y Alisia, con el café Geisha de las Tierras Altas de Panamá en maridaje con los dulces de la centenaria bombonería madrileña La Pajarita (1852). El evento contará además con un espacio pet-friendly de la mano de The Only Fresh.



ADN FORUM 2026 permanecerá abierto hasta el domingo 27 de septiembre en la Plaza de Colón, con entrada libre y gratuita. Una oportunidad única de descubrir en plena calle algunas de las propuestas de diseño e interiorismo más interesantes del panorama actual.







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