ADN Forum y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza distinguen a Rafael Canogar - ADN Forum

(Información remitida por la empresa firmante)

La III Gala de Reconocimientos a las Artes y el Patrimonio de ADN Forum se celebró el pasado lunes 29 de junio en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid.

La ceremonia, presidida por Gabriel Castillo Admadé, presidente de ADN Forum, tuvo lugar en el Salón de Actos del museo en un acto de carácter privado.

Tras homenajear a Antonio López en el Museo Arqueológico Nacional y a Luis Gordillo en el Museo Lázaro Galdiano, ADN Forum completó con Canogar su trilogía de grandes maestros vivos del arte español.

Fundación María Cristina Masaveu, Fundación Mutua Madrileña, Ivorypress y Mastercard España fueron reconocidas por su labor de mecenazgo y su compromiso con el patrimonio.

Madrid, 2 de julio de 2026. — La Asociación ADN Forum, plataforma dedicada al diálogo entre el patrimonio histórico y la creación contemporánea, celebró el pasado 29 de junio su gala anual en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, bajo el lema Legado: reconocimientos a las artes y el patrimonio.

El Salón de Actos y los jardines del museo acogieron a representantes del mecenazgo, el diseño y las artes. El eje central de la velada fue la entrega del Reconocimiento Honorífico a las Artes al maestro Rafael Canogar (Toledo, 1935). Con este galardón, ADN Forum completó una trilogía de leyendas vivas del arte español celebrada en tres instituciones emblemáticas de Madrid: Antonio López en el Museo Arqueológico Nacional, Luis Gordillo en el Museo Lázaro Galdiano y, en 2026, Rafael Canogar en el Museo Thyssen-Bornemisza.

Miembro fundador en 1957 del histórico Grupo El Paso, junto a Saura, Millares o Feito, Canogar renovó el panorama artístico de la posguerra a través de la pintura informalista, la experimentación matérica y una profunda carga expresiva. Premio Nacional de Artes Plásticas y presente en las colecciones públicas más relevantes del mundo, su trayectoria de más de siete décadas, que mantiene hoy en plena actividad, constituye un capítulo esencial de la memoria artística española.

Esta trilogía nace de una convicción: que España debe celebrar a sus grandes maestros en vida, y hacerlo en los espacios que custodian nuestra memoria. Recibir a Rafael Canogar en el Thyssen es cerrar un círculo y abrir otro.

Gabriel Castillo Admadé, fundador y presidente de ADN Forum

Instituciones galardonadas en la III Gala

En esta edición, ADN Forum y el Museo Thyssen distinguieron además la labor de cuatro instituciones cuyo compromiso con el mecenazgo y el acceso a la cultura es ejemplar:

Fundación María Cristina Masaveu: Reconocimiento a la Excelencia en Investigación y Restauración, por su rigor científico y mecenazgo con el Museo Thyssen, con hitos como el estudio del pastel "En la sombrerería" de Edgar Degas.

Fundación Mutua Madrileña: Reconocimiento al compromiso con el patrimonio, por su apoyo a la conservación del patrimonio cultural y su vocación de acercar el arte a todos los públicos.

Ivorypress: Reconocimiento a la difusión artística, editorial y preservación del patrimonio, por su trayectoria internacional en edición de arte y la apertura de su nueva sede en Madrid concebida como espacio vivo de creación.

Mastercard en España: Reconocimiento al Acceso y la Innovación Social, por iniciativas como los 'Lunes Mastercard', que abren gratuitamente el museo a la ciudadanía y por redefinir el patrocinio cultural desde su programa Priceless.

Maserati, patrocinador principal: 100 años del Tridente



La III Gala fue el escenario elegido para el primer anuncio oficial de la participación de Maserati como partner de ADN Forum 2026. Con esta alianza, ambas entidades construyen sinergias basadas en valores compartidos: lujo, excelencia y preservación del patrimonio histórico y cultural.

El acuerdo coincide con un hito extraordinario para la marca: la celebración de los primeros cien años de su icónico logotipo, el Tridente. Nacido oficialmente en 1926 e inspirado en la Fuente de Neptuno de Bolonia, este símbolo ha evolucionado a lo largo de un siglo de éxitos técnicos y leyendas en la pista hasta convertirse en emblema mundial del diseño y la vanguardia italiana.

La gran activación de esta unión se desplegará del 24 al 27 de septiembre en la Plaza de Colón de Madrid, donde Maserati formará parte activa de la esperada exhibición de arte instalativo y diseño de ADN Fórum, fusionando su histórico legado con la creatividad contemporánea de su programa de personalización Fuoriserie en el corazón de la capital.

La gala contó además con el apoyo fundamental de grandes firmas internacionales que comparten la visión de excelencia de ADN Fórum. Junto a Maserati (patrocinador principal que aprovechó este extraordinario escenario para celebrar el centenario de su icónico logotipo del Tridente), el evento fue posible gracias al compromiso y patrocinio de marcas líderes en el diseño, la sostenibilidad y el estilo de vida premium como Tarkett, Bodegas ENATE, Natuzzi Italia, Sub-Zero & Wolf y Bulthaup, que consolidan su vinculación con el impulso de la creación contemporánea y el patrimonio.

Sobre ADN Forum

ADN Forum es una asociación cultural fundada con el propósito de promover el arte y el diseño contemporáneo, dando voz tanto a creadores consagrados como emergentes. Su actividad se sustenta en dos pilares: las intervenciones de arte instalativo urbano en la Plaza de Colón de Madrid y su gala anual, concebida para honrar a las personas e instituciones que protegen y enriquecen el patrimonio histórico y artístico de España.

Sobre Gabriel Castillo Admadé

Nacido en Panamá y afincado en Madrid, Gabriel Castillo Admadé es el fundador y presidente de la Asociación ADN Forum. Con más de quince años de experiencia en relaciones públicas y comunicación, es licenciado en Mercadeo y Publicidad, diplomado en Historia del Arte Mesoamericano y máster en Organización de Eventos y Protocolo. Su trabajo en diplomacia cultural ha sido recogido por cabeceras de referencia como Expansión y Forbes España.

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