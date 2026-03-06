De la adolescencia a la madurez; el yogur, aliado de la salud femenina - Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Post

Madrid, 06 de marzo de 2026.- El yogur tiene múltiples beneficios para la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida, desde la infancia hasta la vejez, tal y como destacan desde la Asociación Española de Fabricantes de Yogures y Postres Lácteos Frescos (AEFY).

Aliado durante la menstruación, este tipo de alimentos ayudan a aliviar los síntomas y a restablecer el equilibrio digestivo.

Una alimentación equilibrada es clave para una buena salud, pero en el caso de las mujeres, los nutrientes son un pilar esencial para el bienestar en cada una de sus etapas vitales.

La mujer en etapas como la adolescencia, la gestación y lactancia o la vejez tiene unas necesidades específicas, e incorporar alimentos nutricionalmente densos, como el yogur u otras leches fermentadas, puede marcar la diferencia en la salud ósea, digestiva y hormonal. La Doctora Rosaura Leis, presidenta de la Federación Española de la Nutrición (FEN), lo explica en una entrevista con la Asociación Española de Fabricantes de Yogures y Postres Lácteos Frescos (AEFY): “El aporte de nutrientes varía en función de la edad, pero también del sexo”. Por ello, la propia FEN recomienda consumir de dos a tres porciones al día de yogur.

Un apoyo antes y durante la menstruación

Los cambios hormonales propios del ciclo menstrual pueden provocar hinchazón y malestar abdominal. En ese sentido, alimentos como el yogur pueden ser aliados durante la menstruación. Ayudan a restablecer el equilibrio digestivo, aliviando estos síntomas y favoreciendo una mejor tolerancia a las variaciones hormonales.

Pero también pueden aliviar los síntomas del síndrome premenstrual (SPM) al contribuir a la relajación muscular y al bienestar emocional, reduciendo síntomas como la fatiga. Se debe a que su consumo aporta un alto contenido en calcio y triptófano, muy necesario en esa etapa del ciclo.

Bienestar para la madre y el bebé durante el embarazo

El embarazo es una etapa en la que las necesidades nutricionales aumentan para garantizar el correcto desarrollo del bebé y, al mismo tiempo, proteger la salud de la madre. Por ello, en base a diversos estudios, AEFY recomienda de 3 a 4 raciones al día durante el embarazo.

El yogur actúa para la madre como una fuente de energía gracias a las proteínas de alta calidad que contiene y reduce su inflamación digestiva fortaleciendo su sistema inmunológico, por la acción de los probióticos presentes en sus fermentos lácticos. Los cultivos vivos que contiene favorecen el equilibrio de la microbiota, lo que, según el Maternal-Fetal & Neoatal Medicine Journal, puede disminuir la incidencia de complicaciones durante el embarazo.

Pero los beneficios no se limitan a la madre. El calcio y las proteínas presentes en el yogur y otros lácteos son fundamentales para el desarrollo óseo del bebé, contribuyendo a su crecimiento saldable desde las primeras etapas.

Clave para unos huesos fuertes, especialmente tras la menopausia

La salud ósea se construye día a día, también desde la alimentación. En España, casi tres millones de personas sufren osteoporosis según la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis (AECOSAR), siendo más frecuente entre las mujeres: 3 de cada 10 de ellas la padecen, especialmente tras la menopausia.

Un consumo adecuado de calcio a lo largo de la vida es esencial para prevenirlo. A la hora de llevar una dieta rica en calcio, el yogur aporte 125 mg de este mineral por ración y, al ser fácil de digerir, permite una mejor absorción. Un gesto cotidiano y asequible, como incorporar el yogur a la dieta, que puede cuidar la salud de las mujeres durante toda su vida, contribuyendo a su bienestar desde el interior.



