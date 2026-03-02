Adopción de la IA nativa: la transición de Telco Cloud hacia la infraestructura de IA

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Impulsada por continuos avances, la IA se ha convertido en el motor clave de una nueva era de transformación industrial y tecnológica global. Desde modelos de lenguaje grande (LLM) de propósito general hasta aplicaciones inteligentes especializadas, se está definiendo un nuevo paradigma de IA nativa mediante la convergencia de la IA y la infraestructura. Organizaciones líderes, como Linux Foundation, CNCF, ETSI y TM Forum, están estandarizando activamente los marcos técnicos para impulsar el ecosistema y respaldar la implementación de la IA.

En este contexto, las redes de telecomunicaciones están en transición de nativas de la nube a nativas de la IA. Como piedra angular de las redes de operadores, las nubes de telecomunicaciones están evolucionando desde las bases de la nube convencional hacia la infraestructura de IA. Este cambio marca la transición de simplemente "apoyar la cloudificación de servicios" a "impulsar la innovación inteligente", proporcionando la infraestructura necesaria para servicios avanzados de IA.

Los operadores están expandiendo sus inversiones en IA, pasando de la computación de propósito general a un modelo híbrido donde coexisten la computación inteligente y la de propósito general. Este cambio ya no es una opción técnica, sino una necesidad estratégica. Para prosperar, los operadores deben superar tres obstáculos: optimizar la rentabilidad de su capacidad de computación, unificar la IA con redes multigeneracionales para eliminar los silos y adaptar la IA a los escenarios de servicio para un escalamiento rápido.

Para abordar estos desafíos, Huawei ha lanzado la solución Telco Intelligent Converged Cloud (TICC), una infraestructura de telecomunicaciones hiperconvergente diseñada para la era de la IA nativa. Esta innovadora arquitectura ofrece gestión y programación unificadas de los recursos de computación, almacenamiento, red e IA. Con su enfoque en el máximo rendimiento, el acceso optimizado a la red y la sinergia entre la computación general y la inteligente, TICC permite a los operadores construir una base altamente eficiente y sostenible para sus ecosistemas de computación de IA.

Huawei mantiene su compromiso de colaborar con sus socios del sector para acelerar la evolución de la IA nativa, construir una infraestructura inteligente de telecomunicaciones en la nube, liberar el valor de la red y promover el crecimiento empresarial. Invitamos cordialmente a nuestros socios del sector a Barcelona para explorar las tendencias de la IA nativa y contribuir a definir el futuro del sector.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923037/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/adopcion-de-la-ia-nativa-la-transicion-de-telco-cloud-hacia-la-infraestructura-de-ia-302701022.html