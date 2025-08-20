(Información remitida por la empresa firmante)

La adopción de IA es sólida entre los trabajadores de nivel inicial en todos los sectores y economías, y está haciendo que la vida laboral sea más fácil y agradable, informa Generation

Un análisis revela que el 65% de los empleados de nivel inicial utilizan IA, y la mayoría son usuarios avanzados autodidactas.

La mayoría de los usuarios experimentan claros beneficios, y casi todos los usuarios de IA afirman que mejora su rendimiento laboral y aumenta su satisfacción laboral.

La encuesta analiza a más de 5.500 empleados de nivel inicial en 17 países, la mayoría de los cuales no tienen título universitario, en diversos sectores.

WASHINGTON, 20 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Una nueva encuesta global de Generation, la organización sin ánimo de lucro dedicada al empleo que capacita y coloca a personas en carreras significativas, revela cómo los trabajadores principiantes están adoptando rápidamente herramientas de IA, aunque también expone algunas divisiones entre aquellos que usan IA con confianza y aquellos que aún no lo hacen.

El informe, IA en acción: Una perspectiva global para principiantes, se elaboró con el apoyo de la Fundación MetLife. Se basa en las respuestas de más de 5.500 exalumnos de Generation Global que se graduaron en 2023 y 2024. Se centra en la experiencia con IA de los trabajadores principiantes, la mayoría sin título universitario, en diversos sectores y 17 economías diversas. Esto ofrece una perspectiva innovadora, ya que la mayoría de las encuestas se han centrado en trabajadores de servicios profesionales en países de altos ingresos.

La IA ya forma parte de la vida diaria de muchos

El análisis muestra que el uso de la IA está muy extendido entre los empleados de nivel inicial, ya que el 65% afirma utilizarla en el trabajo. La mitad la adopta por iniciativa propia, mientras que el resto utiliza herramientas proporcionadas por sus empleadores o una combinación de ambas.

Entre los usuarios de IA, el 79% interactúa con herramientas de IA al menos una vez a la semana, cifra que aumenta al 89% en el sector tecnológico. Más de un tercio (37%) utiliza IA a diario.

Los hombres son usuarios más intensivos de IA que las mujeres

El uso de IA entre las mujeres es inferior al de los hombres: el 53% de las mujeres en todos los sectores destaca utilizarla en el trabajo, frente al 76% de los hombres. Esta brecha se reduce al analizar específicamente el sector tecnológico, donde el 80% de las mujeres afirma utilizar IA, frente al 86% de los hombres.

Las diferencias sectoriales son marcadas. En los sectores tecnológico y de atención al cliente y ventas, la adopción es alta en ambos sexos: 87 y 80% respectivamente. Sin embargo, la adopción en la economía verde y los oficios cualificados sigue siendo baja, con tan solo el 12 y el 10% de los empleados de nivel inicial en estos sectores utilizando IA.

Los empleados utilizan la IA de múltiples maneras

Los empleados de nivel inicial utilizan la IA para una amplia gama de tareas. En el sector tecnológico, por ejemplo, el 67% de los encuestados utiliza la IA para múltiples funciones, como el aprendizaje (61 %), la creación de contenido (49%) y las tareas administrativas (44%). En atención al cliente y ventas, la creación de contenido (43%) y el aprendizaje (35%) son los usos principales.

Y aunque su uso es menor en los empleos verdes y en los oficios especializados, los primeros en adoptar la IA en estos campos la utilizan principalmente para aprender nuevas habilidades y crear contenido.

La adopción global es sólida, pero los beneficios percibidos difieren

A pesar de la adopción desigual, la mayoría de los usuarios observan claros beneficios: el 94% afirma que la IA ha mejorado su capacidad laboral, incluyendo un 63% que indica que les ha sido de gran ayuda. Y lo que es aún más sorprendente: el 91% comenta que la IA ha hecho su trabajo más agradable, y el 59% reporta un aumento significativo en su satisfacción laboral.

Sin embargo, el valor percibido de la IA varía según el país. En países de ingresos medios-altos, el 70% de los trabajadores principiantes afirma que la IA ha mejorado considerablemente su rendimiento laboral, en comparación con el 64% en países de ingresos medios-bajos y el 49% en países de ingresos altos. Se observan tendencias similares en cuanto al disfrute: los empleados de las economías emergentes son más propensos a indicar que la IA ha hecho que su trabajo sea más gratificante.

La claridad en torno a los casos de uso ayudaría a promover la adopción de la IA

Si bien la adopción es sólida en general, el 35% de los empleados de nivel inicial encuestados aún no utilizan IA en el trabajo. De este grupo, el 72% indica estar interesado, pero se enfrenta a obstáculos como la falta de formación (30%), la incertidumbre sobre cómo se aplica la IA a su puesto (30%) y la falta de tiempo suficiente para aprender (12%). Solo un pequeño porcentaje menciona problemas de confianza o la falta de un beneficio claro.

El informe completo está disponible aquí. Generation seguirá encuestando a exalumnos para conocer sus perspectivas a medida que adoptan la IA, lo que contribuirá a definir los programas de Generation y ofrecerá una ventana continua a la experiencia de los trabajadores principiantes en diversos sectores a nivel mundial.

La doctora Mona Mourshed, consejera delegada global fundadora de Generation, afirmó:

"La IA está transformando el entorno laboral, y entre nuestros miles de exalumnos, la mayoría de los cuales no tienen título universitario, vemos que los empleados de nivel inicial están avanzando a pasos agigantados, utilizando herramientas para aprender más rápido, trabajar de forma más inteligente y disfrutar más de su trabajo. Necesitamos garantizar que todos los trabajadores, en todos los sectores, tengan el acceso y el apoyo necesarios para empezar a aprovechar el poder de la IA en sus funciones".

Tia Hodges, directora general y consejera delegada de la Fundación MetLife y directora de Donaciones Corporativas y Voluntariado de MetLife, explicó:

"En la Fundación MetLife, reconocemos el inmenso potencial que la IA y otras tecnologías emergentes tienen para ampliar las oportunidades en nuestras comunidades. Por eso, nos enorgullece apoyar los esfuerzos de Generation para ayudar a las personas a desarrollar las habilidades necesarias para ser competitivas en el mercado laboral actual. Hemos visto de primera mano cómo la IA puede ser un factor multiplicador de fuerza para personas y empresas, y nos comprometemos a garantizar que todos, independientemente de su etapa profesional, puedan aprovechar y beneficiarse de la tecnología".

