ADORNE LOS PASILLOS CON MUCHOS ZOMBIES: ZERO LATENCY VR LANZA EL MODO FESTIVO "SLAY SEASON" EN OUTBREAK

Este diciembre, Zero Latency VR trae una experiencia navideña única a Outbreak con "Slay Season", que incluye zombis festivos, paisajes invernales y desafíos especiales de temporada para jugadores de todo el mundo.

MELBOURNE, Australia, 20 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Ya empieza a parecerse mucho a... ¿zombis? Este diciembre, Zero Latency VR presenta Slay Season, un nuevo modo exclusivo con temática navideña para su exitoso juego de supervivencia de zombis, Outbreak.

En esta versión festiva de la aventura clásica, los jugadores se enfrentarán a los horrores navideños como nunca antes, con zombis vestidos de Papá Noel, campos de batalla cubiertos de nieve y la dosis justa de caos navideño. ¡Perfecto para los aficionados que ya han luchado en Outbreak antes, Slay Season trae de vuelta la acción con un cambio de imagen navideño, agregando risas inesperadas y escalofríos festivos!

Outbreak ya ha demostrado ser uno de los juegos más populares de Zero Latency, ¡y Slay Season está lleno de más sorpresas que el saco de Papá Noel! Desde zombis tintineantes con gorros de Papá Noel hasta una decoración alegre y una banda sonora que va de alegre a amenazante, los jugadores pueden esperar un enfrentamiento navideño totalmente inmersivo, mientras celebramos el primer aniversario de la unión de jugadores de todo el mundo para sobrevivir a la horda de zombis.

"Con Slay Season, hemos tomado uno de nuestros juegos más populares, Outbreak, y le hemos añadido un toque festivo con temática navideña", dijo Hayley McKenzie, directora de marketing de Zero Latency VR. "Es un ejemplo perfecto de cómo podemos reinventar nuestra propiedad intelectual más querida para celebrar momentos clave a lo largo del año, creando experiencias temáticas inolvidables. Repleto de sorpresas de temporada, Slay Season ofrece la combinación ideal de diversión, nostalgia y juego emocionante, uniendo a las personas para crear recuerdos duraderos durante épocas especiales del año".

Zero Latency invita a los jugadores nuevos y antiguos a "Slay the Holidays" con Slay Season, disponible en todo el mundo del 4 de diciembre al 5 de enero. Ya sea que esté buscando una divertida salida familiar o un evento de equipo memorable, Slay Season en Zero Latency VR es la manera perfecta de hacer que la temporada sea brillante, ¡y quizás también un poco emocionante!

Reserve ahora para obtener un 20 % de descuento adicional en su sesión como parte de nuestra oferta de Black Friday y prepárese para "Sleigh" las fiestas. Disponible en los locales de Zero Latency participantes en todo el mundo: https://zerolatencyvr.com/experience/slay-season

Zero Latency VR es el pionero mundial en entretenimiento inmersivo, que amplía los límites de lo posible en experiencias basadas en la ubicación. Como la red de realidad virtual de libre movimiento más grande del planeta, con más de 100 lugares de vanguardia en más de 26 países, Zero Latency es el lugar donde los amantes de las emociones fuertes vienen a vivir sus fantasías más salvajes. Desde el lanzamiento del primer lugar de realidad virtual de libre movimiento del mundo en 2015, Zero Latency ha electrizado a más de 4 millones de jugadores, catapultándolos a batallas trepidantes contra zombis, piratas y robots, y desafiándolos con acertijos que desafían la gravedad. Ya sea que esté encarnando a un feroz marine espacial o haciendo equipo con amigos para enfrentamientos épicos de 8 jugadores, Zero Latency ofrece aventuras alucinantes que dejan la realidad muy atrás.

