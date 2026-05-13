AdQualis celebra el 25º Aniversario de los AQ Awards

AQ Awards 2025 - AdQualis

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma de headhunting y consultoría de talento abre la convocatoria de candidaturas para una edición especial que conmemora 25 años reconociendo a los líderes que transforman organizaciones. Los galardones distinguen a directivos y proyectos que destacan por su impacto en la gestión de personas y organizaciones, la transformación empresarial y el desarrollo del talento

Madrid, 13 de mayo de 2026.- AdQualis Human Results, firma referente en la búsqueda y desarrollo de talento directivo, anuncia la apertura de candidaturas para la 25ª gala de los AQ Awards, una edición especialmente significativa que conmemora un cuarto de siglo reconociendo la excelencia en la gestión de personas en España.



Desde su creación, los AQ Awards se han consolidado como los premios más veteranos del sector, poniendo en valor el papel estratégico del liderazgo y la función de Recursos Humanos en la transformación de las organizaciones. En esta edición, AdQualis celebra no solo la continuidad de estos galardones, sino también la evolución del talento y del liderazgo en un entorno cada vez más complejo y cambiante.



La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 19 de mayo, periodo durante el cual profesionales y organizaciones podrán presentar candidaturas a las distintas categorías en la plataforma https://premios.adqualis.com/.



Los premios reconocerán a los perfiles y proyectos más destacados en las siguientes categorías:



• Mejor General Manager.



• Mejor People Director.



• Mejor Talent Manager.



• Mejor HRBP.



• Líder más enfocado a la transformación.



• Proyecto de mejor práctica en ESG.



La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 11 de junio en la Torre dels Lleons (Barcelona), en un encuentro que reunirá a destacados profesionales del ámbito empresarial y de la gestión de personas, consolidándose como uno de los eventos de referencia del sector, con más de 300 asistentes.



Un jurado formado por referentes del sector

Como en ediciones anteriores, el jurado estará compuesto por los ganadores de la edición previa, profesionales que destacan por su trayectoria y su impacto en la gestión de personas en compañías de referencia.



En la última edición, los AQ Awards reconocieron a Anna Ferret (Laboratorios Ordesa), Albert Aranda (Bon Preu), Marta Tutusaus (Jacobs Douwe Egberts), Marina Navarro (Penguin Random House), Miquel Desoi (HIPRA) y el proyecto de La Casa de Carlota (Roman Reputation Matters), quienes aportarán ahora su experiencia y criterio como miembros del jurado en esta nueva convocatoria.



Este modelo de jurado refuerza el carácter cualitativo de los premios y garantiza una evaluación muy objetiva, basada en la experiencia real y el conocimiento directo de los retos actuales en la gestión de negocios y personas.



En palabras de Consuelo Castilla, fundadora y presidenta de AdQualis Human Results: "Cumplir 25 años con los AQ Awards es, sobre todo, una oportunidad para reconocer la evolución del liderazgo y el papel cada vez más estratégico de la gestión de personas. La experiencia demuestra que las organizaciones avanzan cuando ponen el talento en el centro. Estos premios son un reflejo de ese compromiso".



Con esta edición, AdQualis reafirma su compromiso con la identificación, el impulso y el reconocimiento del talento que está definiendo el presente y el futuro de las organizaciones.



Sobre AdQualis Human Results

AdQualis Human Results, firma pionera en la búsqueda de ejecutivos, lleva más de 35 años ayudando a las organizaciones a identificar, atraer y desarrollar talento directivo de alto nivel. Con sedes en Barcelona y Madrid y presencia global como board member de IMSA Global Search Partners, ofrece soluciones integrales a través de sus tres segmentos de negocio: Executive Search (alta dirección), Talent Search (middle management) y Consultancy (consultoría estratégica en liderazgo, transformación cultural y gestión del talento). Destaca por su metodología diferencial que combina experiencia, innovación y un enfoque humano para garantizar resultados sostenibles en entornos globales. Para más información, visitar www.adqualis.com

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