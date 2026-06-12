AdQualis celebra el 25 aniversario de los AQ Awards, reconociendo el talento que transforma organizaciones

AQ Awards XXVª Edición - AdQualis

(Información remitida por la empresa firmante)

Los AQ Awards celebran 25 años reconociendo a profesionales y organizaciones que impulsan la evolución del liderazgo y la gestión de personas. La XXVª edición reunió a más de 300 profesionales del ámbito empresarial y de los Recursos Humanos en Barcelona. Los galardones distinguieron a referentes de sectores como la sanidad, la industria farmacéutica, la automoción y la educación

Barcelona, 12 de junio de 2026.- AdQualis Human Results, firma referente en la selección de ejecutivos y consultoría de talento, celebró ayer en la Torre dels Lleons de Barcelona la XXVª edición de los AQ Awards. El 25 aniversario de una gala que, un año más, reunió a más de 300 profesionales del mundo empresarial y de los Recursos Humanos y volvió a poner en valor el papel estratégico del liderazgo y la gestión de personas en la transformación de las organizaciones.



A lo largo de estos 25 años, los AQ Awards han reconocido a profesionales,proyectos y organizaciones que han puesto a las personas y el talento en el centro, reflejando cómo la cultura corporativa y la capacidad de adaptación se han convertido en factores clave para la competitividad empresarial.



Los galardonados de esta edición reflejan la diversidad de sectores, organizaciones y trayectorias profesionales que hoy están redefiniendo el liderazgo. Desde la educación superior y la industria farmacéutica hasta la movilidad, los servicios o la sanidad pública, los premiados comparten una misma convicción: las organizaciones avanzan cuando son capaces de atraer, desarrollar y hacer crecer a las personas que las integran.



Los profesionales y organizaciones galardonados este año fueron:



• Mejor General Manager: Peter Watters (Ralarsa - Cary Group).



• Mejor People Director: Lidia Monteagudo (Grupo Planeta).



• Mejor Talent Manager: Ernesto Pla (Grífols).



• Mejor HR Specialist: Sara García (RACC).



• Líder más enfocado a la transformación: Adrià Comella (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).



• Mejor práctica en ESG: Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé.



Como en ediciones anteriores, el jurado estuvo compuesto por los galardonados de la edición previa: Anna Ferret (Laboratorios Ordesa), Albert Aranda (Bon Preu), Marta Tutusaus (JDE Peet’s), Marina Navarro (Penguin Random House), Miquel Desoi (HIPRA) y el equipo de La Casa de Carlota (Roman Reputation Matters). Este modelo permite que la evaluación se realice desde la experiencia directa de profesionales que conocen de primera mano los desafíos actuales de la dirección de personas, el liderazgo y la evolución de las organizaciones.



Durante la gala, Consuelo Castilla, fundadora y presidenta de AdQualis Human Results, destacó la evolución que ha experimentado el liderazgo empresarial en las últimas décadas. "Cuando nacieron los AQ Awards, la gestión de personas tenía un papel muy diferente al que ocupa hoy dentro de las organizaciones. Durante estos 25 años el liderazgo, la cultura y el talento han pasado a formar una parte esencial de la estrategia de negocio de las compañías".



La gala reunió a profesionales de compañías líderes de distintos sectores en un entorno diseñado para favorecer la conversación, el networking y el intercambio de experiencias en torno a los retos actuales de la gestión de personas. Más allá de la entrega de galardones, los AQ Awards volvieron a reunir a directivos y profesionales de Recursos Humanos en un espacio de encuentro y reflexión sobre el futuro del liderazgo y las organizaciones.



Sobre AdQualis Human Results

AdQualis Human Results, consultora integral de recursos humanos, cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de headhunting y fue una de las firmas pioneras en la búsqueda de ejecutivos en España. La compañía brinda una completa cartera de servicios a empresas de cualquier tamaño y sector de actividad a través de tres divisiones: AdQualis Executive Search, centrada en la búsqueda y selección de perfiles ejecutivos y directivos; AdQualis Talent Search, que selecciona posiciones de middle management y perfiles técnicos, especialistas y comerciales; AdQualis Consultancy, que ofrece soluciones personalizadas a las organizaciones que precisan enfocar nuevos procesos de adaptación, crecimiento y desarrollo, basándose en las personas y los equipos. Con oficinas en Barcelona y Madrid, AdQualis es miembro de la junta de la red internacional de headhunters IMSA, con presencia en todo el mundo.



Para más información, visitar www.adqualis.com.





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