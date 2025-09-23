Aduna apoyará a Prelude en la mejora de oferta de incorporación móvil avanzada con API de red estandarizadas

(Información remitida por la empresa firmante)

PLANO, Texas, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Aduna , el agregador global de API de red estandarizadas, anunció hoy la firma de una Carta de Intención (LOI) con Prelude, líder en API y servicios de experiencia de incorporación móvil. Prelude cuenta con la confianza de más de 40 empresas de alto crecimiento, como BeReal, Feels, Bitstack y Locket, y ya ha realizado decenas de millones de verificaciones telefónicas exitosas.

A través de esta carta de intención, las empresas explorarán oportunidades para integrar las API de intercambio de SIM y verificación de número en la plataforma de Prelude, comenzando en los mercados europeos. Esto complementaría la cartera actual de Prelude de KYC, gestión de sesiones, prevención de fraude contextualizada, autenticación silenciosa de red (SNA) y entrega de OTP multicanal. Juntos, la colaboración busca brindar mayor confianza, seguridad y fiabilidad a los equipos de desarrolladores, impulsando experiencias de incorporación fluidas en sectores como aplicaciones móviles, SaaS y otros servicios digitales.

"Prelude va más allá de la verificación para definir el futuro de la incorporación a través de una nueva categoría: Incorporación y Confianza", afirmó Matias Berny, consejero delegado de Prelude. "Colaborar con Aduna nos permite explorar nuevas maneras de fortalecer nuestra oferta y, al mismo tiempo, seguir brindando a los desarrolladores experiencias de usuario fluidas y seguras".

"Aduna se compromete a facilitar a empresas innovadoras como Prelude un acceso optimizado a las API de red estandarizadas", indicó Anthony Bartolo, consejero delegado de Aduna. "Esta colaboración refleja nuestra misión de ayudar a desarrolladores y empresas a reducir el fraude, acelerar la incorporación y escalar experiencias móviles fiables en todos los mercados."

Para Aduna, la carta de intención destaca su papel estratégico en la simplificación del acceso a API de red estandarizadas en todos los mercados, empezando por Alemania y España. La colaboración también subraya las fortalezas complementarias de ambas compañías: la integración de API de nivel de operador de Aduna y las soluciones de incorporación fiables de Prelude, diseñadas para desarrolladores ágiles.

Acerca de Prelude:

Prelude ofrece soluciones de incorporación basadas en API diseñadas para empresas modernas que priorizan la movilidad. Su plataforma incluye detección y prevención de fraude, KYC, gestión de sesiones, entrega de OTP multicanal y verificación sin SMS, lo que ayuda a las empresas a incorporar usuarios de forma segura y sin complicaciones en una amplia gama de sectores, como aplicaciones móviles, SaaS y otros servicios digitales.

Acerca de Aduna:

Aduna es una iniciativa pionera entre algunos de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo y Ericsson, dedicada a permitir que los desarrolladores de todo el mundo aceleren la innovación aprovechando al máximo el potencial de las redes mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) de red comunes. Entre sus socios se encuentran AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, e&, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefónica, Telstra, T-Mobile, Verizon y Vodafone. Al combinar las API de red de múltiples operadores a nivel mundial en una plataforma unificada basada en el proyecto de código abierto CAMARA, impulsado por la GSMA y la Fundación Linux, Aduna proporciona una plataforma estandarizada para fomentar la colaboración, mejorar la experiencia del usuario e impulsar el crecimiento del sector.

Para obtener más información sobre las API de red y Aduna, visite: adunaglobal.com .

