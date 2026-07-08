Aduna introduce la autenticación basada en la red como alternativa a los códigos SMS

(Información remitida por la empresa firmante)

Aduna, en colaboración con las principales operadoras estadounidenses, introduce la autenticación basada en la red como alternativa a los códigos SMS

PLANO, Texas, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Aduna, proveedor líder mundial de API de red estandarizadas, ha dado a conocer hoy un destacado avance en seguridad digital diseñado para reducir el fraude en todo el ecosistema móvil de Estados Unidos. En colaboración con AT&T, T-Mobile y Verizon, Aduna está implementando una solución de red diseñada para ayudar a proteger a millones de usuarios móviles estadounidenses de la creciente ola de robo de identidad impulsado por IA.

Durante años, los códigos de un solo uso (OTP) enviados por SMS han sido el método predeterminado para la autenticación de usuarios. Sin embargo, como los ciberdelincuentes en la actualidad utilizan la IA y sofisticadas estafas de ingeniería social para eludir los OTP, las opciones de autenticación adicionales son cada vez más importantes.

La solución de verificación de números de Aduna confirma la identidad de los usuarios a través de una sólida autenticación basada en la posesión, que verifica la autenticidad de un número de teléfono móvil con el operador y su asociación con la tarjeta SIM y el dispositivo en uso. Esto se realiza en tiempo real, sin las dificultades ni los riesgos de los OTP por SMS.

Los intentos anteriores de verificación basada en la red a menudo presentaban problemas cuando los usuarios estaban conectados a Wi-Fi o utilizaban dispositivos específicos. Este último avance supera estas barreras técnicas, permitiendo que la tecnología funcione sin problemas en todos los principales sistemas operativos y tipos de red. Está diseñado para proporcionar una experiencia de inicio de sesión segura y consistente para prácticamente todos los usuarios de teléfonos inteligentes en Estados Unidos.

"Estamos entrando en una era donde tu número de móvil es uno de tus pasaportes digitales más seguros", afirmó Anthony Bartolo, consejero delegado de Aduna. "Al autenticar a los usuarios directamente a través de la red del operador en tiempo real, podemos reducir las fricciones con el cliente y, al mismo tiempo, disminuir significativamente el riesgo de fraude por interceptación o robo de cuenta".

El lanzamiento se produce en un momento en que los consumidores estadounidenses registraron pérdidas récord de 15.900 millones de dólares por fraude el año pasado, según la FTC[1], en medio de la creciente preocupación por las estafas cada vez más sofisticadas que utilizan inteligencia artificial. El enfoque de Aduna a nivel de red proporciona:

Seguridad avanzada: La verificación se realiza casi en tiempo real, lo que ayuda a prevenir ataques de intermediario.

La verificación se realiza casi en tiempo real, lo que ayuda a prevenir ataques de intermediario. Cobertura total: Una sola integración proporciona a las empresas acceso a datos de identidad verificados en las redes de AT&T, T-Mobile y Verizon.

Una sola integración proporciona a las empresas acceso a datos de identidad verificados en las redes de AT&T, T-Mobile y Verizon. Mayor conversión: Al eliminar la espera de un mensaje de texto, las empresas pueden ofrecer mejores experiencias de usuario, reducir los abandonos de sesión y disminuir los costes de atención al cliente.

Al aprovechar la sólida autenticación basada en la posesión entre los operadores y sus suscriptores, la verificación numérica de Aduna está elevando el estándar de la identidad digital. Para los proveedores de servicios en la nube a gran escala, los integradores de sistemas y los desarrolladores de aplicaciones, ofrece una forma de recuperar la confianza del consumidor en un panorama digital cada vez más complejo.

Cita – AT&T

"En AT&T, nos centramos en impulsar la red como plataforma para la innovación", declaró Lani Ingram, vicepresidenta de Soluciones Conectadas de AT&T, AT&T Business. "La verificación de números de Aduna representa un paso importante en la forma en que las empresas y los desarrolladores interactúan de forma segura con la red. Mediante APIs de red estandarizadas, habilitamos la autenticación en tiempo real, que va más allá de los métodos tradicionales como los códigos SMS. Nuestra colaboración con Aduna refleja un compromiso compartido con la innovación abierta y la entrega de experiencias digitales más seguras y fluidas a gran escala".

Cita – T-Mobile

"T-Mobile lleva años siendo pionera en la autenticación basada en la red, y los resultados hablan por sí solos: desde las experiencias seguras y sin interrupciones que hemos integrado en T-Life hasta la inteligencia de red que ahora ponemos a disposición de todo el ecosistema", comentó Dirk Mosa, vicepresidente sénior de Espectro, Ventas al por mayor y Roaming de T-Mobile. "Con la verificación numérica, los desarrolladores y las empresas obtienen acceso directo a la misma confianza a nivel de operador que impulsa nuestros propios productos. La red de T-Mobile es la clave, ya que proporciona una autenticación en tiempo real basada en la posesión que elimina las vulnerabilidades de los códigos SMS a gran escala. El futuro de la identidad digital pasa por la red del operador, y T-Mobile está liderando el camino".

Cita – Verizon

"Gracias a disponer de nuevas y sofisticadas formas de fraude en aumento, los consumidores necesitan lo último en verificación de identidad segura impulsada por la red para ayudarlos a mantenerse protegidos", indicó Shamik Basu, vicepresidente de Conectividad Estratégica de Verizon Business. "A través de esta colaboración con Aduna, estamos aprovechando nuestra red para ayudar a reemplazar la fricción con fluidez, permitiendo una experiencia de autenticación en tiempo real que ayuda a proteger a nuestros usuarios y agiliza el viaje digital tanto para empresas como para consumidores. Este es un paso fundamental en la construcción de un ecosistema digital resiliente donde la seguridad y la experiencia del usuario van de la mano".

Acerca de Aduna Aduna es una iniciativa pionera entre algunos de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo y Ericsson, dedicada a permitir que desarrolladores de todo el mundo aceleren la innovación aprovechando al máximo el potencial de las redes mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) comunes. Entre sus socios se encuentran AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefónica, Telstra, T-Mobile, Verizon y Vodafone. Las plataformas asociadas para desarrolladores de Aduna incluyen Google Cloud, Infobip, Sinch y Vonage. Al combinar las API de red de múltiples operadores globales bajo una plataforma unificada basada en el proyecto de código abierto CAMARA, impulsado por la GSMA y la Linux Foundation, Aduna proporciona una plataforma estandarizada para fomentar la colaboración, mejorar la experiencia del usuario e impulsar el crecimiento del sector.

Para obtener más información sobre las API de red y Aduna, visite adunaglobal.com.

Notas para los redactores :

(1) FTC testifica ante el Comité Económico Conjunto sobre los esfuerzos de la agencia para combatir el fraude | Comisión Federal de Comercio

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Contacto para medios: Email: MediaRelations@adunaglobal.com Tel: +46 10 719 69 92

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