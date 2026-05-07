(Información remitida por la empresa firmante)

- Advaita Bio lanza iSCanGuide™: Análisis transcriptómico espacial y de células individuales unificado, impulsado por infraestructura acelerada por GPU

Plataforma acelerada por GPU unifica flujos de trabajo fragmentados, convirtiendo semanas de análisis en minutos

ANN ARBOR, Mich., 7 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Advaita Bio anunció hoy el lanzamiento de iSCanGuide, una plataforma en la nube diseñada para transformar grandes conjuntos de datos transcriptómicos espaciales y de células individuales en resultados biológicamente relevantes. Basada en 20 años de investigación científica validada, la plataforma se integra con la plataforma insignia de Advaita, iPathwayGuide™, reemplazando los flujos de trabajo fragmentados con un entorno de descubrimiento unificado y potenciado por GPU.

La transcriptómica espacial y unicelular genera conjuntos de datos complejos, pero la mayoría de los investigadores aún combinan herramientas fragmentadas para analizarlos, escriben scripts personalizados, exportan datos entre plataformas y pierden semanas en flujos de trabajo manuales. iSCanGuide elimina este cuello de botella con un entorno unificado y acelerado por GPU que convierte lo que antes llevaba semanas en minutos, basado en la misma ciencia validada que sustenta la plataforma de análisis de vías metabólicas de Advaita, en la que confían más de 13.000 investigadores en todo el mundo.

"Los investigadores están abrumados por la cantidad de datos y desesperados por obtener información valiosa", afirmó Mike Mattacola, consejero delegado de Advaita Bio. "iSCanGuide reduce a minutos un proceso manual que antes duraba semanas: desde matrices de recuento hasta tipos de células anotados, contexto espacial y análisis de vías mecanísticas, todo en una única plataforma".

Características principales y compatibilidad:

Interacción en tiempo real : Interfaz gráfica de usuario (GUI) sin código, con múltiples modos de navegación, lo suficientemente accesible para usuarios principiantes y potente para análisis expertos.

Flujos de trabajo estandarizados basados en las mejores prácticas : Garantiza la reproducibilidad y la coherencia en experimentos de transcriptómica espacial y de células individuales con pipelines de análisis estandarizados y validados.

Análisis de transcriptómica de células individuales : Admite de forma nativa salidas .h5ad, .h5, 10x CellRanger y ParseBio, lo que permite un análisis interactivo e iterativo desde el control de calidad inicial y el filtrado hasta la agrupación, la anotación y el análisis de trayectorias, con flujos de trabajo flexibles que se adaptan a sus datos en cada etapa.

Análisis de transcriptómica espacial : Mapea la expresión génica en su contexto tisular nativo con compatibilidad total con 10x Genomics Visium (Standard/HD) y Xenium. Visualiza distribuciones celulares espaciales e identifica genes espacialmente variables, todo dentro del mismo entorno utilizado para la secuenciación de ARN de células individuales, sin necesidad de exportar datos.

Marcos integrados : Se integra directamente con la metodología patentada de análisis de impacto iPathwayGuide™ para el análisis de vías mecanísticas a nivel de célula individual, conectando la anotación del tipo celular con la interpretación biológica a nivel de vía en un único flujo de trabajo.

Análisis de la comunicación célula a célula : Caracteriza las redes de señalización intercelular mediante la identificación de interacciones ligando-receptor y patrones de comunicación entre diferentes tipos celulares, revelando cómo las células coordinan su comportamiento dentro de su entorno tisular nativo.

"El análisis espacial y unicelular se ha caracterizado por la fragmentación: demasiadas herramientas, demasiados parámetros y falta de continuidad entre la agrupación y la interpretación biológica. La pronunciada curva de aprendizaje implica que el conocimiento fundamental se pierde cada vez que un analista abandona la empresa, y compartir los resultados resulta más difícil de lo que debería", indicó el doctor Sorin Draghici, fundador y director científico. "iSCanGuide lo reemplaza todo con una plataforma única que guía a los investigadores desde las matrices de recuento hasta la comprensión de las vías mecanísticas, con valores predeterminados sensatos, la posibilidad de compartir con un solo clic y el registro de cada configuración. Se conecta directamente a la metodología patentada de Análisis de Impacto de iPathwayGuide, por lo que todo el flujo de trabajo se ejecuta en minutos en lugar de semanas".

Para obtener más información sobre iSCanGuide, visite nuestro sitio web.

Acerca de Advaita Bio

Advaita Bio desarrolla software con inteligencia artificial para el análisis de vías metabólicas, la interpretación de variantes y el análisis de células individuales. Con la confianza de más de 13.000 investigadores y respaldada por casi 20.000 citas revisadas por pares, la plataforma se basa en dos décadas de algoritmos científicamente validados para proporcionar información biológica que las herramientas convencionales no ofrecen.

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pr@advaitabio.com

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