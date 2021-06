Advanced Aesthetic Technologies, Inc. anuncia el ensayo clínico con Algeness® VL

-Advanced Aesthetic Technologies, Inc. anuncia el tratamiento del primer paciente de un ensayo clínico central en China con su relleno Algeness® VL (gel de agarosa al 2,5%) para la corrección de los pliegues nasolabiales de moderados a graves

Este nuevo ensayo clínico se está llevando a cabo a través de su asociación con Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev) y su empresa matriz China National Biotec Group Co., LTD (CNBG) y se utilizará para buscar la aprobación de comercialización en China

BROOKLINE, Mass., 24 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT), líder en tecnología de implantes de gel estéticos, se enorgullece de anunciar el inicio de un ensayo clínico para su relleno Algeness® VL (gel de agarosa al 2,5%) en China en colaboración con Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev) y su empresa matriz China National Biotec Group Co, LTD (CNBG). Este estudio tiene como objetivo evaluar la eficacia y la seguridad de Algeness® VL (gel de agarosa al 2,5%) en el tratamiento de los pliegues nasolabiales de moderados a graves, con rellenos de ácido hialurónico disponibles en el mercado para su inyección como control. El estudio aportará más pruebas clínicas para que el producto solicite la autorización de comercialización NMPA en China continental.

Según Doug Abel, consejero delegado de la AAT, dijo: "El mercado de China de la estética está creciendo más rápidamente que el mercado mundial. El tamaño de la población china y la relativamente baja penetración en el mercado de la estética y los tratamientos de relleno en China presentan un enorme potencial de crecimiento futuro. Nuestra novedosa gama de rellenos dérmicos Algeness® es el primer relleno 100% natural, biocompatible y totalmente biodegradable del mercado hasta la fecha, lo que lo diferencia de otros productos inyectables. Estamos muy contentos de iniciar la búsqueda de registro en China a través de nuestro socio estratégico, Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev) y su empresa matriz China National Biotec Group Co., LTD (CNBG)".

De 2015 a 2019, el mercado mundial de la medicina estética creció de forma constante, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 8,2%. El mercado de China creció de 64.800 millones de RMB en 2015 a 176.900 millones de RMB en 2019, una impresionante CAGR del 28,7%. El mercado nacional está preparado para crecer a CAGR del 15,2% entre 2020 y 2023 (frente al 7% global), tras un periodo de ajuste.1

Wu Qiang, director general de Lanzhou Biotechnique Development Co. Ltd comentó: "Estamos orgullosos de trabajar con el equipo de la AAT para llevar este revolucionario producto inyectable al mercado chino. Creemos que las claras ventajas y el alto perfil de seguridad del relleno de gel Algeness® resonarán entre los médicos estéticos e introduce una nueva categoría de productos biodegradables en nuestra creciente cartera".

Algeness® es una familia patentada de rellenos dérmicos inyectables de gel totalmente reabsorbibles que son 100% naturales, lo que proporciona ventajas en términos de seguridad, rejuvenecimiento de la piel y resultados de aspecto natural tanto en reposo como durante el movimiento facial. Las ventajas clínicas típicas incluyen una hinchazón mínima tras la inyección y resultados inmediatamente visibles. Algeness® cuenta con la marca CE y se distribuye actualmente en más de 30 países de todo el mundo.

Acerca de Advanced Aesthetic Technologies, Inc.

AAT es una corporación global de rápido crecimiento que desarrolla nuevas tecnologías para la medicina estética. Nuestros productos principales, la familia de implantes inyectables Algeness®, son la culminación de más de 10 años de investigación científica y clínica y se desarrollaron con el objetivo de proporcionar a los inyectores estéticos avances en la capacidad de lograr un soporte estructural profundo, una definición limpia y unos resultados clínicos excepcionales donde el resultado en el momento del tratamiento es el resultado final. Algeness® es un relleno 100% natural y biodegradable basado en agarosa purificada con un perfil de rendimiento clínico y de seguridad diferenciado. AAT invierte continuamente en la investigación y el desarrollo de productos para ampliar los conocimientos científicos sobre Algeness® y la agarosa, así como en la búsqueda de tecnologías nuevas e innovadoras para mejorar la medicina estética y ampliar nuestra cartera de productos. Algeness® tiene la marca CE, tiene múltiples registros adicionales a nivel nacional, y está actualmente disponible en más de 30 países. AAT está en proceso de registro en los Estados Unidos a través de la FDA. www.algeness.com

Acerca de Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev) y su empresa matriz China National Biotec Group Co., LTD (CNBG)

China National Biotec Group Co., LTD (CNBG), fundada en 1919, es una filial de propiedad total de China National Pharmaceutical Group Co., Ltd., una de las 500 empresas más importantes del mundo. Como empresa biofarmacéutica integral, CNBG tiene una larga historia con líneas de productos completas y a gran escala, integrando la investigación científica, la producción, las ventas y la formación de postgrado. Las líneas de productos de CNBG cubren seis grandes campos de productos biológicos, incluyendo vacunas humanas, productos sanguíneos, belleza médica, salud animal, medicamentos de anticuerpos y diagnóstico médico. www.cnbg.com.cn

Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev), es una empresa profesional de medicina y belleza líder en China. Su negocio abarca la toxina botulínica, el ácido hialurónico, el colágeno, los equipos de belleza láser, etc. LanDev es el fabricante exclusivo de toxina botulínica A (BTXA)-Hengli® en China, que disfruta de una cuota de mercado de aproximadamente el 70% de BTXA en China. Hengli® se vende desde hace más de 20 años y ha acumulado más de diez millones de casos de uso clínico. Al mismo tiempo, LanDev es el distribuidor exclusivo en China continental de Princess, los rellenos de ácido hialurónico producidos por CROMA-Pharma GmbH, una empresa austriaca. LanDev también ha establecido una profunda asociación estratégica con Cynosure, una empresa estadounidense líder en el sector. LanDev se está convirtiendo en una empresa innovadora que lidera el desarrollo de la industria nacional con su creciente competitividad internacional y sus respetos sociales.

