Advantys y Lorum se alían para acelerar la transformación digital del sector inmobiliario

La integración del software vertical especialista Lorum4RE con la tecnología de Sage, líder en soluciones del ámbito contable, fiscal y normativo, impulsa la digitalización del Real Estate

Madrid, 20 de noviembre.- Las compañías Advantys y Lorum han firmado una alianza estratégica para desarrollar la integración de Lorum4RE, la solución especializada en gestión inmobiliaria, con la tecnología de Sage, fabricante líder en software contable, fiscal y normativo.



Advantys, como experto en tecnología y partner de referencia de Sage, se encargará de desarrollar y promover esta integración, garantizando la máxima fiabilidad, compatibilidad y cumplimiento normativo del proyecto.



El acuerdo tiene como objetivo impulsar la transformación digital del sector inmobiliario, conectando la gestión operativa y comercial de los activos con la gestión contable y fiscal, para ofrecer un flujo de información más ágil, seguro y conforme a la normativa vigente.



"Esta colaboración representa un paso decisivo para digitalizar y optimizar la gestión de las empresas del sector real estate", señala Jesús Abellán, CEO de Lorum. "Gracias a la integración con Sage y la experiencia de Advantys, los clientes dispondrán de una herramienta completa que cubre todo el ciclo de gestión, desde la operativa hasta la contabilidad".



Por su parte, Ciro Pascua, CEO de Advantys destaca que el proyecto "une lo mejor de tres mundos: la especialización de Lorum4RE, la potencia tecnológica de Sage y nuestra experiencia en integración de sistemas empresariales. El resultado será una solución robusta, escalable y totalmente adaptada a las exigencias actuales del mercado inmobiliario".



Una integración que refuerza la digitalización del real estate

La integración de Lorum4RE con Sage permitirá a las empresas del sector inmobiliario automatizar procesos, reducir tareas manuales y disponer de una visión unificada de su negocio.



Los usuarios podrán gestionar desde una única plataforma los aspectos operativos, financieros y fiscales, garantizando coherencia en los datos y cumplimiento normativo.



"Esta alianza refuerza nuestro compromiso con la innovación y la eficiencia", subrayan ambas compañías. "Queremos que las empresas del sector trabajen con soluciones que integren la gestión diaria con el control contable y fiscal, en un entorno 100% digital".



