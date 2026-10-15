La AEC reúne en su Congreso Nacional a expertos para abordar la cirugía del futuro

Congreso Nacional de Cirugía (CNC 2026) - Asociación Española de Cirugía (AEC)

(Información remitida por la empresa firmante)

El CNC 2026 abordará el impacto de la inteligencia artificial, la robótica, junto con la seguridad clínica, la sostenibilidad del quirófano, el bienestar de los profesionales, la telecirugía y la telementorización

Madrid, 15 de octubre de 2026.- La Asociación Española de Cirugía (AEC) celebrará del 2 al 5 de noviembre, en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, el Congreso Nacional de Cirugía (CNC 2026), la principal cita científica de la cirugía española. Bajo el lema 'Excelencia sostenible para la cirugía del futuro', el encuentro abordará cómo incorporar los avances tecnológicos y científicos a la práctica clínica y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad, la calidad asistencial, la sostenibilidad de los procesos y el bienestar de los profesionales. Como una de las principales novedades de esta edición, todos los trabajos aceptados podrán consultarse durante seis semanas en una nube digital. Además, durante los tres días del Congreso se transmitirán en directo las sesiones de las dos salas principales a través de esta plataforma, en la que también estarán disponibles las comunicaciones y los vídeos aceptados, ampliando el acceso a los contenidos científicos más allá de los horarios y las salas del encuentro.



El programa científico se articula bajo el lema 'Excelencia sostenible para la cirugía del futuro' y aborda cuestiones que ya están transformando la práctica clínica: inteligencia artificial aplicada al trabajo diario del cirujano y a la escritura científica, cirugía robótica, seguridad clínica, sostenibilidad en el quirófano, nuevos modelos de formación, telecirugía y telementorización, .



La agenda analizará también los principales retos de las distintas áreas de la especialidad, entre ellas cáncer de páncreas, cirugía colorrectal y de mama, trasplantes y donación en asistolia, cirugía bariátrica y metabólica, pared abdominal, patología esófago-gástrica, sarcomas, cirugía hepatobiliopancreática, cirugía mínimamente invasiva, trauma y urgencias. Mesas de debate, conferencias, comunicaciones, vídeos, proyectos de investigación y actividades prácticas combinarán actualización científica y discusión de casos.



Junto a los avances clínicos, el Congreso dedicará una atención específica a los retos profesionales y organizativos de la cirugía: acreditación en Europa, calidad y seguridad, conciliación, bienestar de los equipos, responsabilidad profesional, cooperación humanitaria y sostenibilidad de los procesos asistenciales.



"La excelencia sostenible no depende únicamente de incorporar nuevas tecnologías o técnicas quirúrgicas. También exige revisar cómo trabajan los equipos, cómo se toman las decisiones y en qué condiciones ejercen los profesionales. Solo así podremos avanzar hacia una cirugía más segura para los pacientes y sostenible para quienes la hacen posible", destaca la Dra. Sánchez Santos.



Una nube para ampliar el acceso al conocimiento

Las 1.423 comunicaciones aceptadas se alojarán en la plataforma mediante presentaciones locutadas, de manera que los congresistas podrán recuperar también aquellas defensas a las que no hayan podido asistir. La iniciativa amplía así el alcance de los contenidos científicos más allá de los horarios y las salas del encuentro. Todo esto permitirá acceder a comunicaciones, vídeos, coloquios previos al Congreso y otros contenidos de interés para socios y colaboradores de la AEC. Además, durante los días del encuentro también habrá sesiones en streaming, con el objetivo de ampliar el alcance de los contenidos y facilitar la participación de los profesionales.



"En un congreso con centenares de trabajos y sesiones simultáneas, era importante que asistir a una actividad no significara renunciar a otra. La nube digital permitirá volver sobre las comunicaciones, escucharlas con calma y mantener abierto el intercambio científico durante seis semanas", explica la Dra. Raquel Sánchez Santos, presidenta electa de la AEC y presidenta del CNC 2026 en nombre del Comité Organizador.



Formación práctica y talleres

La formación práctica comenzará el 2 de noviembre con 10 cursos precongreso. Entre sus propuestas figuran talleres de suturas vasculares, ecografía aplicada al trauma y cirugía oncoplástica; prácticas en plataformas de cirugía robótica; y sesiones sobre casos controvertidos, factor humano y toma de decisiones. El 5 de noviembre se celebrarán además dos masterclass: una sobre anastomosis en cirugía colorrectal y otra centrada en cirugía mayor ambulatoria.



La jornada de inmersión organizada por el Grupo Joven de la AEC acercará la especialidad a los estudiantes de Medicina mediante dos talleres, uno de sutura y otro de iniciación a la laparoscopia con simuladores.



Las 1.899 propuestas recibidas se distribuyeron en 536 comunicaciones orales, 148 comunicaciones cortas, 389 vídeos y 826 pósteres. De ese total, 1.423 superaron el proceso de evaluación y fueron aceptadas. Además, en el encuentro participan 35 empresas patrocinadoras y 50 stands en la exposición comercial.



El Congreso reconocerá asimismo la trayectoria y la contribución a la cirugía de cuatro referentes nacionales e internacionales, que serán nombrados Miembros de Honor: el Dr. José María Jover, el Dr. José María Capitán Vallvey, la Dra. Paulina Salminen y el Dr. Enrique Moreno.



Sobre la Asociación Española de Cirugía

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro fundada en Madrid en 1935. Con más de 5.900 socios, promueve la formación, la investigación y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, así como la calidad de la asistencia a los pacientes. Colabora con otras sociedades y entidades científicas y participa activamente en la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), la European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.



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Contacto

Nombre contacto: Carlota Ramos

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